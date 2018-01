یوبی‌سافت اعلام نموده است که حالت New Game Plus به Assassin’s Creed: Origins اضافه می‌شود. New Game Plus همان‌طور که از نامش مشخص است به شما اجازه می‌دهد که بازی خود را از دوباره شروع کنید، اما با دست پُرتر و آیتم‌ها و تجهیزاتی که از قبل به دست آورده‌اید. یوبی‌سافت اخیراً گفته بود که […]

New Game Plus همان‌طور که از نامش مشخص است به شما اجازه می‌دهد که بازی خود را از دوباره شروع کنید، اما با دست پُرتر و آیتم‌ها و تجهیزاتی که از قبل به دست آورده‌اید. یوبی‌سافت اخیراً گفته بود که از تقاضای بسیار طرفداران برای این حالت آگاه است و پیاده‌سازی آن طی به‌روزرسان‌های آینده را بررسی می‌کند و حال، مدیر انجمن و فضای مجازی یوبی‌سافت یعنی دومینیک وُیت (Dominik Voigt) در Reddit در پاسخ به یکی از طرفداران افزوده شدن آن به بازی را تایید کرده و گفته است:

+ New Game در راه است و به زودی اطلاعات بیشتری را به اشتراک خواهیم گذاشت.

Assassin’s Creed: Origins هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد. اولین گسترش دهنده‌ی این عنوان به نام The Hidden Ones هفته‌ی گذشته با قیمت ۱۰ دلار منتشر شد و داستانی جدید و لباس و سلاح و آیتم‌ها و ویژگی‌های مختلفی را برای بازیکنان به ارمغان آورد. البته باید اشاره کرد که این گسترش دهنده برای پیش‌خریدکنندگان سیزن پس به‌صورت رایگان موجود است. نهایتاً از اینجا تریلر زمان عرضه‌ی The Hidden Ones را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa