نقدها و نمرات عنوان Shadow of the Colossus منتشر شد

در حالی که هنوز یک هفته تا زمان انتشار بازی Shadow of the Colossus باقی مانده اما به تازگی نقد ها و نمرات این عنوان منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. با ما همراه باشید.

Shadow of the Colossus برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ برای کنسول پلی استیشن ۲ عرضه شد. سازندگان عنوانی را خلق کرده اند که بر روی کنسول پلی استیشن ۲ تجربه بسیار جذابی را رقم زد. دنیای وسیع همراه با مبارزات عظیم در برابر هیولاهای عظیم الجثه سنگی که Colossie نام دارند. به جرات می توان گفت انتشار بازی Shadow of the Colossus در آن زمان دنیای بازی‌های ویدیویی را با تحول عظیمی روبرو کرد. به واقع Shadow of the Colossus با به چالش کشیدن هوش بازیکنان به جای تمرکز بر روی مهارت آن‌ها در استفاده سریع از دکمه ها( موضوعی که در بازی‌های آن زمان بسیار مرسوم بوده است) و همچنین ارائه داستانی زیبا سبک جدیدی را در پیش گرفته و تجربه تکرا ناشدنی را رقم زد. حال پس از نزدیک به دو دهه، شرکت سونی در کنفرانس E3 2017 رسما از نسخه بازسازی شده عنوان Shadow of the Colossus برای کنسول پلی استیشن ۴ رونمایی و اعلام کرد که این عنوان در سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد. به گفته سازندگان اگرچه این بازی از نظر محتوا مشابه نسخه اصلی است اما از آن جایی که در باز سازی آن از تکنولوزی های جدید بهره گرفته شده بنابراین در نسخه جدید شاهد تغییرات زیادی در زمینه جلوه های بصری خواهیم بود و سازندگان در تلاش هستند تا نسخه بازی سازی شده نیز به مانند نسخه اصلی برای کاربران جذاب و باشکوه به نظر برسد. در هر صورت ممکن است Shadow of the Colossus تغییر چندانی نکرده باشد اما مطمئنا صنعت بازی های ویدیوی و حتی کاربران آنها نسبت دو دهه پیش تغییر کرده و تکامل یافته اند و باید دید که ایا نسخه باز سازی شده Shadow of the Colossus می تواند همچنان به مانند گذشته موفق عمل کند یا خیر.

حال به تازگی نقد ها و نمرات این عنوان منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

Destructoid ۱۰/۱۰

نسخه بازسازی شده به این منظور نیست که مشکلات بازی را پنهان کند بلکه قصد دارد نقاط قوت آن را برجسته کند.

Gamer.no ۱۰/۱۰

یک شاهکار بی انتها که حتی نسخه جدید آن نیز علاقه و احترامی که لیاقتش را دارد به دست آورده است.

PlayStation LifeStyle

هنگامی که شما برای اولین بار از یک غول سنگی بالا رفته و یا یک دوست قدیمی را بعد از یک دهه ملاقات می کنید(منظور Shadow of the Colossus) میراث همچنان باقی است. Shadow of the Colossus از زمانی که برای نخسنین بار منتشر شد بسیار زیباتر و جذاب تر به نظر می رسد و هم اکنون جایگاهی را به دست آورده است که هرکسی آن را در لیست خرید قطعی خود برای کنسول پلی استیشن ۴ قرار می دهد. من بیشتر از هر زمانی در گذشته شیفته نسخه باز سازی شده این عنوان در سال ۲۰۱۸ شده ام. بلوپونت گیمز در عین حال که تجربه جدیدی را ارائه میدهد اما با موفقیت توانسته اعتبار نسخه اصلی را نیز حفظ کند. Shadow of the Colossus بازی است که تنها تعداد مشخصی از کاربران می توانند ان را با موفقیت به اتمام برسانند. این عنوان بسیار هیجان انگیز و البته بسیار عظیم است که می توان ان را بهترین بازسازی از یک نسخه قدیمی به شمار آوزرد

Game Over Online ۹٫۷ /۱۰

با انتشار نسخه جدید می توان یکی از بهترین بازی های ماجراجویی ۱۵ سال گذشته را تجربه کرد. هنگامی که این عنوان برای کنسول پلی استیشن ۲ منتشر شد برای این کنسول بسیار جاه طلبانه به نظر می رسید نسخه پلی استیشن ۳ آن نیز به دلیل شباهت بیش از حد به نسخه پلی استیشن ۲ عملکرد خوبی نداشت. اما در نسخه جدید سازندگان هسته بازی را تغییر داده و از بالا تا پایین آن را باز سازی کرده اند تا به شما نشان دهند جلوه‌های بصری این عنوان بر روی کنسول‌های پرقدرت امروزی چگونه خواهند بود. تجربه Shadow of the Colossus هم بر روی کنسول پلی استیشن ۴ و هم بر روی کنسول پلی استیشن ۴ پرو بسیار فوق العاده بوده و یک خرید حتمی است برای کسانی که به این عنوان علاقه داشته و تا پیش از این به هر دلیلی از جمله عدم دسترسی به کنسول مورد نظر(پلی استیشن ۲ یا ۳) یا عدم فرصت کافی آن را تجربه نکرده اند.

Attack of the Fanboy ۹/۱۰

Shadow of the Colossus یکی از بهترین بازی‌های هر دوره ای می باشد و حال یک نسخه باز سازی شده ارزشمند از آن ساخته شده است.

Digital Trends 8/10

با این که نسخه باز سازی شده Shadow of the Colossus، قدیم بودن آن را تا حدودی نشان می دهد اما این عنوان همچنان کلاسیک است و ارزش وقتی را که برای تجربه آن صرف می کنید را دارد و اگر شما نیز تمایل دارید تا بار دیگر به دنیای عظیم این بازی وارد شوید، نسخه بازسازی شده قطعا بهترین و زیباترین نسخه این بازی است

عنوان نسخه بازسازی شده‌ی بازی Shadow of the Colossus در تاریخ ۶ ماه فوریه سال ۲۰۱۸(سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶) برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa