چندی پیش جدیدترین بروزرسانی بازی Battlefield 1 منتشر شد که دومین قسمت از جدیدترین بسته الحاقی بازی را تکمیل خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مشاهده کنید.

در سال ۲۰۱۷، اولین قسمت از سومین بسته الحاقی بازی Battlefield 1 با نام Turning Tides منتشر شد که ارتش بریتانیا و دو نقشه جدید به همراه تعدادی اسلحه تازه را به بازی اضافه کرد. حال با گذشت مدت زمانی، امروز جدیدترین بروزرسانی بازی Battlefield 1 منتشر شد که بسته الحاقی Turning Tides را تکمیل کرده و محتویات کامل آن اکنون در دسترس کاربران پریمیوم این بازی است. در واقع در قسمت دوم این بسته الحاقی، دو نقشه جدید با نام‌های Heligoland Bight و Zeebrugge به بازی اضافه شده است که طعم واقعی نبرد های دریایی به همراه نیروی دریایی ارتش بریتانیا را، به کاربران این بازی منتقل خواهد کرد و بدون شک هیجان این بازی و قسمت چندنفره آن که روزانه میزبان بازیکنان بسیار زیادی از سراسر جهان است، از قبل بیشتر شده است. از سویی دیگر، یک نوع هواپیمای نوع C جدید به همراه ۶ اسلحه تازه به بازی اضافه شده اند که بازیکنان برای دسترسی به آن ها، مثل دیگر اسلحه‌ها که در بسته‌های الحاقی قبلی به بازی اضافه شدند، می‌بایست یک سری کار های خاص را انجام دهند.

در ادامه یک بخش Operation که به نقشه‌های جدید بازی مربوط است، در همین حالت به بازی اضافه شده است. همچنین دو نقشه جدید بازی از حالت Conquest Assault که به عنوان حالت جدید بازی شناخته می‌شود، پشتیبانی خواهند کرد و در قالب آن بازیکنان می‌توانند به یک تیم مدافع یا یک تیم مهاجم تقسیم شوند و با یکدیگر به تجربه بازی بپردازند.

در جدیدترین بروزرسانی بازی Battlefield 1، تغییرات گسترده دیگری هم به بازی اضافه شده است که از مهم ترین آن ها می‌توان به تغییرات اسلحه‌های بازی اشاره کرد. در واقع قدرت اسلحه‌های موجود در بازی متعادل‌تر شده است و تغییرات بزرگ یا کوچکی در آن ها ایجاد شده است که البته در گیم پلی بازی بسیار تاثیر گذار هستند. به عنوان مثال قدرت یک سری از اسلحه‌های کلاس مدیک تا حدودی کاهش یافته است. البته این کاهش، به این معنا نیست که قدرت واقعی آن ها کمتر شده باشد، بلکه به قدرت و میزان واقعی این سلاح‌ها نزدیک شده است. به عنوان مثال برخی از بازیکنان به علت قدرت بالا ، کنترل شده و دقت بسیار عالی اسلحه‌های کلاس مدیک، این کلاس را انتخاب کرده و به راحتی به تجربه بازی می‌پرداختند و اتفاقا در آن موفق هم بودند. حال با این تغییرات جدید، ما شاهد یک گیم پلی متعادل و واقعی تر هستیم. این تغییرات در تمامی کلاس‌های بازی ایجاد شده است.

قبل تر و در سال ۲۰۱۷، دومین بسته الحاقی بازی با نام In The Name of Tsar برای این بازی منتشر شد که کاربران را به سرزمین‌های سرد روسیه می‌برد و ارتش این کشور را به بازی اضافه می‌کرد. در این بسته الحاقی اسلحه‌های روسی جدید و وسایل نقلیه تازه ای به بازی اضافه شده اند. قبل از آن نیز اولین بسته الحاقی بازی هم با نام They Shall Not Pass برای بازی منتشر شد که ارتش فرانسه، سلاح‌های جدید و وسایل نقلیه جدید را به بازی اضافه می‌نمود و برای اولین بار و در جریان این بسته الحاقی، دو نقشه که گیم پلی آنان در شب جریان داشت، به بازی اضافه شدند. البته در حال حاضر با گذشت مدت زمانی از انتشار این بسته الحاقی، این دو نقشه به صورت رایگان در اختیار تمامی کاربران بازی قرار گرفتند.

جدیدترین بروزرسانی بازی Battlefield 1 در حال حاضر برای تمامی کاربران این بازی در دسترس است و در هر سه پلتفرم پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی، حجمی حدود ۶ گیگابایت خواهد داشت. نا گفته نماند که حجم ذکر شده در این پلتفرم‌ها با کمی تغییر، متغیر خواهد بود.

