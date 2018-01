از تفنگ‌بازی و شلیک کردن خسته شده‌اید؟ دوست دارید نازی‌ها را با ظرافت بیشتری از بین ببرید؟ خب به لطف محتوای قابل دانلود(DLC) جدید بازی Wolfenstein II: The New Colossus، شما می‌توانید به این خواسته‌تان برسید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech این اپیزود DLC جدید، The Diaries of Agent Silent Death نام دارد و به داستان یک مامور و تروریست سابق OSS، جسیکا ولیانت با نام مستعار سایلنت دث، می‌پردازد. وی خود را در مکان‌هایی همچون استودیوی فیلم‌های تبلیغاتی نازی‌ها، Paragon Pictures می‌ابد. تعقیب می‌کند، شلیک می‌کند، در سایه ها پنهان شده و ضربه می‌زند.

The Diaries of Agent Silent Death بخشی از Wolfenstein II: The Freedom Chronicles است که شامل 4 اپیزود می‌شود و سه قهرمان مختلف در آن حضور دارند. تا به حال اپیزود معرفی اولیه و The Adventures of Gunslinger Joe عرضه شده‌اند و The Amazing Deeds of Captain Wilkins هم در ماه مارس عرضه خواهد شد.

هنوز Wolfenstein II را بازی نکرده‌اید؟ Bethesda یک دوره‌ی رایگان گذاشته است پس بهتر است این بازی را امتحان کنید.

کریس ری در نقد خود از این بازی، آن را تجربه‌ای تحسین برانگیز و جذاب خواند و نوشت: "Wolfenstein: The New Colossus، با به کار بردن شخصیت‌های جالب و قوی و ساختن دنیایی که شما را به جستجو وا‌می‌دارد، گام جدیدی برداشته است. گیم پلی بازی با وجود نقص‌هایی که دارد ولی بازهم شما را درگیر خود می‌کند. در کل، Wolfenstein بازی بسیار خوبی است که ارزش امتحان کردن را دارد و شما را بارها و بارها برای کشتن نازی‌ها، به سمت خود می‌کشد."

Wolfenstein II: The New Colossus برای PC، Xbox One و PS4 عرضه شده‌است و The Diaries of Agent Silent Death، هم اکنون برای دانلود موجود است.

شما را دعوت به تماشای تریلر این داستان جدید می‌کنم:

دانلود SD ـ دانلود HD

تماشا به صورت Full Screen

منبع متن: pardisgame