عناوین رایگان ماه آینده سرویس پلی‌استیشن پلاس مشخص شدند، و پس از مدت‌ها انتظار سرانجام می‌توانید عنوان Knack را به رایگان تجربه کنید. با مشاهده لیست کامل بازی‌ها همراه گیمفا باشید.

چندی پیش شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که خبر از ارائه عناوین Far Cry 4 و Dark Souls 2: Scholar of the First Sin بعنوان بازی‌های رایگان ماه آینده سرویس پلاس می‌داد. اما ساعاتی پیش شرکت سونی طی پستی در وبلاگ پلی‌استیشن بصورت رسمی لیست عناوین رایگان ماه فوریه سرویس پلاس را اعلام نمود. بنظر می‌رسد که در ماه پیش‌رو طرفداران بسیاری خشنود باشند، زیرا سرانجام عنوان Knack پس از سال‌ها درخواست برای مشترکین سرویس پلی‌استیشن پلاس رایگان خواهد شد. در کنار Knack نیز عنوان مستقل در سبک معمایی و پلتفرمر Rime را داریم که سال گذشته منتشر شد. در ادامه می‌توانید لیست عناوین رایگان سرویس پلی‌استیشن پلاس در ماه فوریه را مشاهده کنید:

Knack (پلی‌استیشن ۴)

Rime (پلی‌استیشن ۴)

Spelunker HD (پلی‌استیشن ۳)

Mugen Souls Z (پلی‌استیشن ۳)

Exiles End (پلی‌استیشن ویتا)

Grand Kingdom (پلی‌استیشن ویتا و پلی‌استیشن ۴)

علاوه‌بر تمامی بازی‌های ذکر شده، شرکت سونی باری دیگر یادآوری نمود که عنوان واقعیت مجازی StarBlood Arena تا تاریخ ۶ مارس (۱۵ اسفند) بصورت رایگان در اختیار مشترکین سرویس پلی‌استیشن پلاس خواهد بود. همچنین اعلام شد که برای عنوان Gems of War نیز از تاریخ ۱۳ فوریه الی ۱۳ مارس (۲۴ بهمن الی ۲۲ اسفند) بسته‌ای در اختیار اعضای سرویس پلاس قرار خواهد گرفت، که با تهیه آن می‌توانید الماس و ارز اضافی برای بازی دریافت کنید.

منبع متن: gamefa