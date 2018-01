عنوان This is the Police 2 معرفی شد + تریلر رونمایی

نسخه اول This is the Police بازی بدی نبود؛ این عنوان ابتدا برروی پلتفرم PC و با تاخیری چند ماهه برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One نیز عرضه شد.

هم‌اکنون به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PSU استودیو Weappy با انتشار تریلری زیبا نسخه جدید عنوان استراتژی و ماجرایی خود را معرفی کرده است. علاوه بر ویژگی‌های نسخه اول، این دنباله دارای ویژگی‌هایی کاملا جدید و نوآورانه نیز خواهد بود. در ادامه متن استودیو Weappy پیرامون معرفی بازی را مشاهده می‌کنید.

"تنها مدیریت تجهیزات افراد پلیس و در زهن داشتن توانایی‌های‌شان کافی نخواهد بود. هر چالش نیازمند دخالت مستقیم بازیکن بوده و نتیجه‌ی آن نیز بسته به تصمیماتی که می‌گیرید، متفاوت خواهد بود. زیردستان شما دیگر تنها چند منبع نیستند؛ آن‌ها مردمی زنده با خصوصیات اخلاقی خودشان هستند. و برای نجات‌یافتن و حل امور باید با تمامیِ آن‌ها کنار بیایید."

This is the Police 2 در شهر خیالی Sharpwood که به خاطر گروه‌های خشن و فساد شناخته می‌شود، جران دارد. کلانتر "لیلی رید" (Lilly Reed) برای حفظ نیروهایش با کاری سخت مواجه است و وجود فردی جدید به نام "وارِن نش" (Warren Nash) به شهر سبب وقوع اتفاقاتی غیرمنتظره می‌شود.

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی این عنوان را مشاهده نمایید.

