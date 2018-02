خیلی بیش از آن چه هزینه کرده اید… | ۱۳ بازی برتر با بیشترین محتوای بخش تک نفره

یکی از مهمترین موارد و شاید هم باید گفت مهم ترین موضوع در بحث ارزشمند بودن و نبودن یک بازی، مسئله “میزان کمیت محتوای با کیفیت آن” و در واقع سنجش موازی محتوای آن چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی است و مقدار توانایی که برای نگاه داشتن بازیباز پای بازی و ارائه […]

یکی از مهمترین موارد و شاید هم باید گفت مهم ترین موضوع در بحث ارزشمند بودن و نبودن یک بازی، مسئله "میزان کمیت محتوای با کیفیت آن" و در واقع سنجش موازی محتوای آن چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی است و مقدار توانایی که برای نگاه داشتن بازیباز پای بازی و ارائه محتوای جدید و جذاب به او دارد. صحبت از بخش چند نفره بازی ها نیست، زیرا که بخش چند نفره در واقع محتوایی است که مدام تکرار می شود و مثلا ۳ مد در آن وجود دارند که مدام در حال تکرار شدن هستند. صحبت ما در خصوص عناوین تک نفره و بخش داستانی بازی هاست که چه مقدار محتوای لذتبخش را برای ما به همراه دارند. قطعا می دانید که بسته به ژانرهای گوناگون، مقدار محتوای یک بازی فرق می کند و مثلا در یک بازی شوتر اول شخص نظامی شاید بخش داستانی ۵ ساعته را شاهد باشیم اما در یک نقش آفرینی عظیم بیشتر از ۲۰۰ ساعت محتوای جدید و سرگرم کننده را در اختیار داشته باشیم در حالی که قیمت هر دوی این بازی ها ۶۰ دلار است. در دنیای بازی های رایانه ای برخی فرنچایزها و عناوین وجود داشته و دارند که مقدار محتوای شگفت انگیز و البته با کیفیتی را به بازیبازان هدیه داده اند و در واقع به نسبت مبلغی که برای خرید آن ها هزینه کرده ایم، خیلی خیلی بیشتر ارزش دارند و ساعت ها و هفته ها و ماه ها ما را سرگرم کرده اند. غالبا هم این عناوین بازی های نقش آفرینی هستند که محتوای خیلی بیشتری نسبت به دیگر عناوین دارند و در همین مطلب امروز به جز دو مورد در لیست ما تمام بازی ها نقش آفرینی هستند. بین تمام این بازی ها و فرنچایزهای پرتعدادی که در دنیای بازی های رایانه ای وجود دارند برخی از آن ها از لحاظ محتوا گل سر سبد هستند و بیشترین مقدار محتوا را به همراه کیفیت بالای آن، به بازیبازان هدیه داده اند و در واقع عناوینی هستند که ارزششان از نظر میزان محتوایی که ارائه می کنند و در مقایسه با دیگر بازی های هم قیمت، بسیار بالاتر و بیشتر است و می توانند تا مدت های مدیدی شما را از خرید هر بازی دیگری بی نیاز نمایند. این بازی ها طرف صحبت ما در مقاله امروز هستند.

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۳ بازی برتر با بیشترین محتوای بخش تک نفره در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند و با محتوای بالای خود توانسته اند ماه ها و حتی سال ها ما را سرگرم نمایند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. توجه داشته باشید که از هر فرنچایز یک بازی در این لیست قرار گرفته است و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. پر واضح است جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “۱۳ بازی برتر با بیشترین محتوای بخش تک نفره” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی خیلی خیلی بی محتوا و ۵ ساعته را بیاورد و در جایگاه اول لیست پرمحتواترین بازی های تاریخ قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و ساعت های خیلی بیشتری را پای آن گذرانده باشد به نظرش آن بازی پرمحتواتر است و آن را بالاتر قرار خواهد داد.

البته لازم به ذکر است که ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان و منابع معتبر گیمینگ دنیا در مورد پرمحتوا بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به پرمحتواترین بازی های تاریخ در بخش تک نفره، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی پرمحتوای تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “۱۳ بازی برتر با بیشترین محتوای بخش تک نفره” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۳- Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past

سازنده: Heartbeat و ArtePiazza



ناشر: Square Enix و Nintendo

ژانر: RPG

پلتفرم ها: PlayStation, Nintendo 3DS, Android, iOS

سال انتشار: ۲۰۰۰

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

تردیدی نیست که یکی از نمادها و فرنچایزهای بسیار معتبر و قدیمی در صنعت بازی های رایانه ای و سبک نقش آفرینی که از سال ۱۹۸۶ در این صنعت و هنر دوست داشتنی حضور داشته است، سری عناوین Dragon Quest است که سال ها و سال هاست همراه و همدم بازیبازان علاقمند به نقش آفرینی بوده است. البته سری Dragon Quest تا سال ۲۰۰۵ به عنوان Dragon Warrior در آمریکای شمالی شناخته می شد. سری دراگون کوئست توسط آقای یوجی هوری خلق و در استودیوی وی با نام Armor Project ساخته شده است و توسط کمپانی خوشنام ‍ژاپنی یعنی اسکوئر انیکس که قبلا تنها انیکس نام داشت منتشر گردیده است. همان طور که گفته شد نسخه اول این فرنچایز با نام Dragon Quest در سال ۱۹۸۶ منتشر گردید و در طول سال ها و نسل های مختلف تا به امروز شاهد انتشار بازی های گوناگونی با این نام بوده ایم. این سری فقط ۱۱ نسخه بازی شماره دار و اصلی دارد و دیگر بماند که کلی هم عناوین فرعی و اسین آف و .. نیز با این نام به چشم می خورند! جدیدترین عنوان در این سری نیز بازی زیبای Dragon Quest Heroes II است که در ماه می ۲۰۱۶ در ژاپن برای پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ و ویتا منتشر گردید و قرار است تا در سال جاری میلادی نسخه غربی آن نیز برای پلتفرم های یاد شده منتشر گردد.

در بین تمامی نسخه های مختلف اصلی و فرعی که تا به امروز در این سری منتشر گردیده است، بهترین بازخورد را عنوان Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride دریافت نمود که در سال ۱۹۹۲منتشر گردیده و موفق شد تا امتیاز متای فوق العاده ۹۰ را دریافت نماید اما وقتی از لحاظ میزان محتوا که موضوع اصلی این مطلب است بخواهیم بازی های این سری بررسی کنیم، اغلب به یک نام بر می خوریم که نسخه هفتم سری یعنی Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past است. Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past عنوانیست در ژانر RPG که توسط استودیو های Heartbeat و ArtePiazza ساخته شد و کمپانی های Square Enix و Nintendo، آن را برای پلتفرم های PlayStation, Nintendo 3DS, Android و iOS در سال ۲۰۰۰ و سپس در طول سال های بعد منتشر نمودند. بازی از لحاظ محتوا و کیفیت آن، چیزی در حد بی نظیر بود و می توانست حتی ماه ها و ماه ها شما را با محتوای جدید خود سرگرم نماید و به این ترتیب خود را نیز به عنوان یکی از پرمحتواترین بازی های تاریخ مطرح نمود.

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۸۲/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک نقش آفرینی با کیفیت است. در مورد این سری محبوب جالب است بدانید که فرنچایز Dragon Quest پرفروش ترین سری نقش آفرینی کنسولی در تاریخ است و طرفداران بسیار زیادی در دنیا داشته و دارند که تنها نگاهی به نام پلتفرم های مقصد این سری کافیست تا گستردگی و بزرگی این سری را به وضوح بینیم. در انتها باید اذعان داشت که بدون هیچ شک و تردیدی، بازی Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past یکی از بهترین عناوین از لحاظ مقدار محتوا در بخش تک نفره است که ساعت ها و ساعت ها محتوای جذاب و بی نظیر را در اختیار بازیباز قرار می دهد. Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه سیزدهم قرار می گیرد.

۱۲- Borderlands 2

سازنده: Gearbox Software



ناشر: ۲K Games

ژانر: First Person Shooter RPG

پلتفرم ها: Microsoft Windows ,OS X ,Linux ,PlayStation 3 ,PlayStation Vita ,Xbox 360 ,PlayStation 4 ,Xbox One

Nvidia Shield

سال انتشار: ۲۰۱۲

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

سری عناوین Borderlands علاوه بر کیفیت بالای گیم پلی و سبک خاص خود یعنی شوتر اول شخص نقش آفرینی، همواره از لحاظ کمیت محتوای با کیفیت نیز جزو برترین فرنچایزها در تاریخ قلمداد می شود و هر شماره آن، ساعت های خیلی طولانی گیم پلی ناب و لذتبخش را برای بازیبازان همراه داشته اند. بین ۳ بازی این سری بدون شک پرمحتواترین و البته بهترین بازی، نسخه دوم است که در این لیست هم به عنوان نماینده این سری قرار گرفته است. اما بد نیست تا نگاهی نیز به کلیت این سری و شروع و ادامه آن تا به امروز بیاندازیم. اولین بازی Borderlands در سال ۲۰۰۹ توسط استودیو توانمند Gearbox ساخته شد و توسط کمپانی ۲K Games در نسل هفتم منتشر گردید که توانست نظر منتقدان و بازیبازان را جلب کرده و امتیاز متای عالی ۸۴ را نیز کسب نماید. سپس با نسخه دوم بود که سازندگان معدود ضعف های بازی اول را هم بر طرف کرده و یک بازی فوق العاده بزرگ و پر محتوا و البته باکیفیت را خلق نمودند. Borderlands 2 نیز به مانند بازی اول، عنوانیست در ژانر First Person Shooter RPG که توسط استودیو Gearbox Software ساخته شد و کمپانی ۲K Games آن را در سال ۲۰۱۲ و سپس در طول سال های بعد برای پلتفرم های Microsoft Windows ,OS X ,Linux ,PlayStation 3 ,PlayStation Vita ,Xbox 360 ,PlayStation 4 ,Xbox One و Nvidia Shield منتشر نمود. Borderlands 2 عنوانی بود فوق العاده زیبا با دنیایی بی نهایت عجیب و غریب و شخصیت هایی دیوانه و گرافیک سل شید فوق العاده و از همه مهم تر تعداد بیشماری سلاح های مختلف که از ترکیب صدها مدل مختلف با المان های مختلف آتش و برق و .. تشکیل شده و بازی را به یک بهشت واقعی از نظر تنوع سلاح و محتوا تبدیل کرده بودند.

Borderlands 2 از لحاظ کیفیت و کمیت محتوا نیز واقعا بی نظیر بود و چه به صورت تک نفره و چه کوآپ، می توانست ساعت ها شما را سرگرم نماید، آن هم با فعالیت هایی غیر تکراری و جدید. در واقع محتوای بسیار بالای گیم پلی بازی، همگام با محتوای بالای داستانی بازی بود و هر کدام از ماموریت ها و فعالیت های جانبی و تمام فرعی هم یک داستان مجزا و بسیار جالب داشتند با کلی شخصیت های عجیب و غریب که البته کاملا با دنیای عجیب و غریب بازی تطابق داشتند! دنیای این سری زیبا به حدی پتانسیل قصه گویی بالایی داشت که استودیو تل تیل نیز به سراغ آن رفت و سری شاهکار Tales from the Borderlands: A Telltale Game Series را خلق نمود که تبدیل به یکی از بهترین بازی های این سازنده نیز شد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که با این همه محتوا در بازی Borderlands 2، اگر بسته های الحاقی این بازی را هم تجربه می کردید که دیگر آن ها هم هر کدام برای خودشان اندازه یک بازی شوتر اول شخص معمولی این روزها و حتی بیشتر از آن ها، محتوا داشتند و بی شک بسته های الحاقی این بازی از برترین ها در تاریخ بازی های رایانه ای به حساب می آیند. Borderlands 2 بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بی نظیر عمل کرد و بارها و بارها از سوی مراجع و منابع و افراد معتبر حوزه بازی های رایانه ای مورد تحسین قرار گرفت.

Borderlands 2 از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۱/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که واقعا امتیازی شگفت انگیز است. پس از Borderlands 2 بود که عنوان فرعی Borderlands: The Pre-Sequel در اواخر نسل هفتم منتشر شد که به نوعی ضعیف ترین بازی سری نیز محسوب می شود. در نسل هشتم نیز ۲ بازی Borderlands 2 و Borderlands: The Pre-Sequel در قالب یک مجموعه بازسازی شده به نام Borderlands: The Handsome Collection برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان نیز عرضه گردید که با متای ۸۲، یک مجموعه واقعا ارزشمند برای دوست داران سبک نقش آفرینی و شوتر اول شخص محسوب می شود. بازی Borderlands ۳ نیز در نسل هشتم معرفی شده است اما تاکنون هیچ تریلر و نمایشی را از آن شاهد نبوده ایم ولی با توجه به سابقه سازنده این سری، می توانیم امیدوار باشیم که نسخه سوم هم عنوانی باشد در سطح کیفیت بازی دوم سری و حتی شاید برتر از آن. در مجموع باید گفت بازی Borderlands 2 یکی از برترین عناوین از لحاظ مقدار محتوا در بخش تک نفره است و در واقع باید گفت در مقایسه با دیگر بازی ها، خیلی بیشتر از قیمتی که برای آن هزینه کرده اید، ارزش دارد. Borderlands 2 در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه دوازدهم قرار می گیرد.

۱۱- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

سازنده: Konami



ناشر: Konami

ژانر: Action Adventure Srealth

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰

Metal Gear فرنچایزی است که از زمان انتشار اولین نسخه‎ آن، همگان فهمیدند عنوانی متولد شده است که با تمام بازی‎های دیگر فرق دارد و نابغه ‎ای به نام Hideo Kojima وارد این صنعت شده است. نابغه‎ای که او هم مانند عنوانی که ساخته است، با دیگر نوابغ و شاهکارهای این صنعت فرق دارد. کم پیدا می‎شود کسی که داستانی مانند داستان دنیای Metal Gear را بنویسد و مراحلی مانند مراحل Metal Gear را خلق کند و شخصیت‎هایی با عمق و عظمت شخصیت‎های این سری پدید آورد. حال تصور کنید که همه و همه این کارها را تنها یک نفر انجام داده است. بله… Hideo Kojima با دیگر نوابغ این صنعت فرق دارد و به همین دلیل است که هر گاه در هر جای دنیا وارد یک مراسم و .. می شود تمام سالن به افتخارش بلند می شوند. به همین دلیل است که وقتی از کونامی جدا شده و هنوز هیچ استودیویی و قرار دادی با جایی نداشته است و برای بازدید به استودیو گوریلا گیمز می رود، در هنگام رفتن، مدیران استودیو، نسخه کامل انجین دسیما که شاهکاری مانند هورایزن را خلق کرده است به او می دهند تا استفاده کند، بدون هیچ قرار داد و … می دانید این ها یعنی چه؟ یعنی افتخار و احترام و بزرگی… چیز هایی که کونامی لعنتی این سال ها هیچ چیز از آن نمی داند. بگذریم… بحث در مورد کوجیما نیست، بلکه در مورد فرنچایز بی نظیرش و البته نسخه پنجم آن است. سری بازی‎های Metal Gear جزو فرنچایز هایی است که همواره فراتر از یک بازی عمل کرده‎ اند و نه تنها توانسته ‎اند قلب و روح گیمرها را تسخیر نمایند بلکه به عنوان یک نماد و یک سمبل برای این صنعت شناخته می ‎شوند. عناوینی که اکثر فیلم‎ها و کتاب‎های این روزها در برابر داستان و دنیای آن‎ها و روابط بین شخصیت ها و … شبیه یک شوخی به نظر می‎رسند. حال به این داستان و دنیای شاهکار یک گیم‎پلی بی‎نظیر نیز اضافه کنید تا متوجه شوید با چه قدرتی سر و کار داریم. متاسفانه با رفتن کوجیما، وضعیت و آینده سری محبوب متال گیر در سال های بعد مشخص نیست ولی احتمال بالایی در گند زدن کونامی به این سری بدون کوجیما وجود دارد، زیرا کونامی ثابت کرده است هر کاری که بلد نباشد، در خواندن فاتحه برای بازی های بزرگش، اوستایی است برای خودش!! البته گویا هم می خواهد با Metal Gear Survive و وارد کردن زامبی به سری، همین را ثابت کند!!

اگر بخواهیم برترین بازی های سری متال گیر را در لیستی نام ببریم بدون شک نسخه هایی بسیار برتر (البته از لحاظ وفاداری به ریشه های متال گیر، وگرنه از لحاظ بازخورد و امتیاز، نسخه پنجم یکی از دو بازی برتر سری است) از عنوان پنجم سری وجود دارند اما اینجا صحبت از پر محتوا بودن و با کیفیت بودن محتواست و هیچ عنوانی در این سری مقدار محتوای بی نظیر و شگفت انگیز Metal Gear Solid V: The Phantom Pain را ندارد که البته طبیعی هم هست زیرا این نسخه تبدیل به یک بازی کاملا جهان آزاد شده است. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain عنوانیست در ژانر Action Adventure Srealth حهان آزاد که توسط Konami ساخته شد و این کمپانی آن را در سال ۲۰۱۵ برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر نمود. بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain یک شاهکار بود و شایسته بیشترین تحسین و تمجیدها و امتیازات کاملی که پشت هم گرفت، اما موضوع این است که آیا Metal Gear Solid V: The Phantom Pain یک متال گیر بود یا خیر؟ بله بود، ولی با وفاداری کمتر به ریشه ها و اعمال تغییرات زیاد که به شخصه اعتقاد دارم مقداری از تغییراتش با عوض شدن نسل، لازم بود. در واقع باید گفت شاید المان‌های منتسب به سری Metal Gear Solid در نسخه پنجم کم‌ رنگ‌ تر از قبل شده باشند ولی این بازی هنوز هم به صورت غالب، یک Metal Gear Solid است، زیرا کوجیما می‌دانست چطور مرز بین اکشن-ادونچر جهان-آزاد یودن و اکشن مخفی کاری بودن را حفظ کند، طوری که بازی علاوه بر دیگر المان‌ هایی که دارد، هنوز یک مخفی‌ کاری عالی هم باشد، ولی قطعا کونامی نخواهد توانست و بهترین تصمیمش تاکنون زامبی بوده است!! شاید هم این گونه می خواهد حال کوجیما را بگیرد و به او نشان دهد که متال گیر واس ماس!! Metal Gear Solid V: The Phantom Pain بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، شگفت انگیز عمل کرد و بارها و بارها از سوی مراجع و منابع و افراد معتبر حوزه بازی های رایانه ای مورد تحسین بسیار زیاد قرار گرفت. این بازی از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای باورنکردنی ۹۵/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که واقعا امتیازی مربوط به یک بازی فراتر از شاهکار است.

Metal Gear Solid V از لحاظ محتوا (چه کمیت و چه کیفیت) یکی از بزرگترین بازی های تاریخ بازی های رایانه ای به شمار می رود و حتی چیزی شبیه به یک عنوان نقش آفرینی است. یک نقشه بسیار بزرگ آن هم با تعداد بیشماری فعالیت های مختلف که هر کدام بسیار هوشمندانه و هدفمند در بازی قرار گرفته اند. حتی فعالیت های فرعی بازی هم به زیبایی به بدنه اصلی داستان متصل هستند و به مانند بازی ویچر ۳ (البته نه در آن سطح)، تمام ماموریت ها و فعالیت ها در بازی برای شما حس ماموریت های اصلی و بسیار مهم را دارد. در واقع این بازی هم از لحاظ مقدار محتوا بسیار عظیم بود و هم از لحاظ با کیفیت بودن محتوا. بحث هایی که در مورد این بازی و بین طرفداران و .. پیش آمد به این خاطر بود که همه انتظار یک بازی مثل همیشه در این سری را داشتند ولی با عنوانی جهان آزاد مواجه شدند که در آن نه خبری از داستان‌گویی همیشگی بود و نه خبری از کات‌سین‌های طولانی همیشگی پر از صحبت. تازه در پایان آن هم کاملا ردپای درگیری‌های کوجیما و کونامی در اواخر کار به چشم می‌ خورد و به گفته بسیاری، بازی انگار که ناقص به پایان رسید زیرا که مرحله ۵۱ بازی در زمان انتشار آن هنوز آماده نشده بوده، ولی بازی منتشر شده و بعد، آن مرحله را در نسخه‌ های ویژه بازی قرار دادند. بازی رنگ و بوی کم، ولی تقریبا کافی از یک Metal Gear کلاسیک را داشت و همان طور که در بخش جوایز بازی‌های سال ۲۰۱۵ نیز اعلام شد این بازی در کنار بتمن و دیگر عناوین اکشن-ماجرایی کاندید شد و انصافا هم به قدری زیبا بود که برنده شد. در واقع کوجیما اکشن-ماجرایی هم که بسازد بهترین آن را می‌سازد. نهایتا بایستی گفت پر واضح است که بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain، یکی از برترین عناوین از لحاظ مقدار محتوا در بخش تک نفره است و در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰- Xenoblade Chronicles

سازنده: Monolith Soft



ناشر: Nintendo

ژانر: Action RPG

پلتفرم ها: Wii و New Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

باز هم مقاله ۱۰ برتر و یاز هم فرنچایز Xeno و شاهکار Xenoblade Chronicles. سری عناوین زیبای Xeno، بازی هایی هستند که در طول سال ها و در میان خیل عظیم فرنچایزهای نقش آفرینی، توانسته اند با کیفیت بالا و محتوای فوق العاده، خود را مطرح کرده و به علاقمندان سبک نقش آفرینی در دنیا بشناسانند. بازی های این سری غالبا در یک دنیای علمی تخیلی با المان های کاملا فانتزی اتفاق می افتند و در داستان های آن ها همیشه مفاهیم روانشناسانه و البته گاها مذهبی نیز به چشم می خورند. بعد از انتشار بازی نخست این سری که توسط SquareSoft ساخته شد، نسخه های بعدی و زیرشاخه این فرنچایز توسط Monolith Soft ساخته شده اند که توسط خالق این سری یعنی Tetsuya Takahashi در سال ۱۹۹۹ و پس از ترک اسکوئر انیکس تاسیس شد. در واقع بعد از این که اسکوئر انیکس تمام نمرکز خود را به عناوین فاینال فانتازی معطوف نمود، تاکاهاشی و بسیاری از دیگر سازندگان Xeno استودیو Monolith Soft را تاسیس و ساخت این فرنچایز را ادامه دادند. جالب است بدانید که اولین نسخه این سری در ابتدا به عنوان یک خط داستانی برای بازی Final Fantasy VII نوشته شد اما سپس اجازه یافت تا به عنوان یک سری مجزا ساخته شود و راه خود را دنبال نماید و به این ترتیب نخستین نسخه این سری با نام Xenogears در سال ۱۹۹۸ منتشر گردید.

آخرین نسخه ای نیز که از این فرنچایز منتشر گردیده است نسخه دوم این سری یعنی Xenoblade Chronicles 2 برای کنسول نینتدو سوئیچ بوده است. با وجود این که هیچ گاه ارتباط داستانی بین نسخه های مختلف و گوناگون این سری وجود نداشته است اما تمامی این بازی ها به نوعی از تم و زمینه مشترکی برخوردارند و البته همگی پیشوند Xeno را نیز به همراه دارند. موفق ترین بازی این فرنچایز از لحاظ متا در واقع پرمحتواترین بازی سری نیز هست که به نماینده عناوین Xeno در لیست ما قرار گرفته است. صحبت از بازی به نام Xenoblade Chronicles است. Xenoblade Chronicles عنوانیست در ژانر Action RPG که توسط استودیو Monolith Soft ساخته شد و کمپانی Nintendo آن را برای پلتفرم های Wii و New Nintendo 3DS به ترتیب در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ منتشر نمود. جالب است بدانید که عناوین سری Xeno در نسل های ۵ و ۶ برای کنسول های پلی استیشن و پلی استیشن ۲ منتشر می شدند، اما بعد از آن و تا به امروز به نوعی در انحصار کنسول های مختلف نینتندو بوده اند و حتی ناشر های این بازی نیز در طول زمان تغییر کرده اند و تاکنون شرکت های Square, Bandai Namco و Nintendo وظبفه انتشار این سری را بر عهده داشته اند.

Xenoblade Chronicles از لحاظ مقدار و کیفیت محتوایی که در اختیار بازیباز قرار می دهد یک بازی شگفت انگیز است و یکی از طولانی ترین و لذتبخش ترین ماجراجویی های شما را در یک دنیای زیبا رقم می زند. اگر بخواهید به تمام گوشه و کنار دنیای بازی سر بزنید و تمام فعالیت ها را انجام دهید و … بازی بیشتر از ۱۷۰ ساعت گیم پلی ناب برای شما به همراه دارد! Xenoblade Chronicles بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۹۲/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک عنوان با کیفیت است. در انتها باید اذعان داشت که بدون هیچ شکی Xenoblade Chronicles یکی از برترین عناوین تاریخ از لحاظ مقدار محتوا به حساب می آید و خیلی بیشتر از قیمتی که برای آن هزینه کرده اید، ارزش دارد. Xenoblade Chronicles در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه دهم قرار می گیرد.

۹- Dragon Age: Inquisition

سازنده: Bioware



ناشر: Electronic Arts

ژانر: Action RPG

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

سری Dragon Age شروع قدرتمندی داشت و اولین بار با عنوان Dragon Age: Origins در سال ۲۰۰۹ به صنعت و هنر بازی های رایانه ای معرفی شد. Dragon Age: Origins یک عنوان فوق العاده بود که امتیاز متای رویایی ۹۱ را کسب نمود که برای یک آی پی جدید بسیار شگفت انگز بود و نام این سری را به عنوان یکی از قدرتمندترین فرنچایزهای این ژانر مطرح کرد. به همین دلایل بود که انتظارات از نسخه دوم این سری بسیار بالا رفت و همه انتظار یک عنوان بی نقص را داشتند اما در کمال ناباوری به جای آن یک بازی ناقص که از هر لحاظ ضعیف تر از بازی اول بود را تحویل گرفتند که بسیار ناامید کننده بود آن هم از سوی یک نقش آفرینی ساز کاربلد. زمانی که صحبت از انتشار نسخه جدیدی از این فرنچایز مطرح گردید و بازی Dragon Age: Inquisition معرفی شد، نگرانی ها و دغدغه های زیادی بین بازیبازان به وجود آمد و با توجه به خاطره بدی که از نسخه دوم داشتند از این می ترسیدند که مبادا باز هم یک عنوان بی کیفیت را شاهد باشند. اما از طرفی دیگر نیز این امید وجود داشت که با توجه به کاربلد بودن سازندگان بازی (که تعداد عناوین فوق العاده آن ها خیلی بیشتر از بازی های ضعیف ساخته شده توسط آنهاست) آن ها موفق شوند تا جانی دوباره در کالبد این سری نیمه جان بدمند. سرانجام زمان انتشار بازی فرا رسید و اوضاع حتی از چیزی که در حالت خوشبینانه فکر می کردیم هم بهتر پیش رفت! Dragon Age: Inquisition عنوانی بود در ژانر Action RPG که مانند همیشه توسط استودیو Bioware ساخته شد و کمپانی Electronic Arts در سال ۲۰۱۴ آن را به صورت بین نسلی برای کنسول های نسل هفتمی پلی استیشن ۳، ایکس باکس ۳۶۰ و همینطور کنسول های نسل هشتمی پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان در کنار نسخه رایانه های شخصی بازی، منتشر کرد.

آزادی عمل فوق العاده، تصمیمات مهم و حیاتی، مبارزات جذاب و تاکتیکی، شخصی سازی تا ریزترین جزییات حتی برای تمام شخصیت های همراه شخصیت اصلی، دنیای بزرگ و زیبا با تنوع محیطی عالی، مبارزه با اژدهاهای عظیم و پر ابهت، انواع و اقسام دشمنان مختلف و…. همه و همه از نکاتی هستند که Dragon Age: Inquisition از آنها تمام و کمال بهره مند بود و لذتی ناب را به ما هدیه داد. Dragon Age: Inquisition بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بسیار موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۸۹/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک عنوان بسیار جذاب است و همچنین توانست تا در سال ۲۰۱۴ جایزه برترین بازی سال را کسب کند که واقعا نیز شایسته این لقب بود. در واقع Dragon Age: Inquisition موفق شد تا نه تنها خاطره بد نسخه دوم را پاک کند بلکه ما را به یاد نسخه اول قدرتمند این سری نیز بیاندازد. در حقیقت Bioware با ساخت Dragon Age Inquisition باز هم ثابت کرد که استاد بی چون و چرای سبک RPG است و نشان دادند که چگونه می توان عنوانی را ساخت که با حدود ۱۵۰ ساعت گیم پلی هرگز از آن خسته نشده و حتی گذر زمان را نیز احساس نکنید.

آن ها ثابت کردند که در ضعف نسخه دوم، عوامل دیگری غیر از اشتباهات آنها نیز دخیل بوده است، وگرنه آنان قدرت ساخت قوی ترین نقش آفرینی های ممکن را دارا هستند. جادوی اصلی عنوان Dragon Age: Inquisition در بخش گیم پلی آن نمود یافته است و قدرت اصلی بازی را در بخش گیم پلی مشاهده می کنیم. از یک بازی نقش آفرینی چه می خواهید؟ می خواهید شخصیتتان را آپگرید کنید؟ می خواهید سلاحهایتان را ارتقا دهید، زرهتان را ارتقا دهید، خودتان لباس و یا اسلحه جدید با مواد خام خلق کنید، می خواهید تمام این موارد را علاوه بر شخصیت خودتان برای کل همراهانتان هم انجام دهید؟ دنیایی وسیع و بی انتها برای گشت و گذار و جمع کردن آیتم می خواهید؟ صدها ماموریت جانبی و جذاب و مختلف و …. می خواهید، صدها قابلیت و تاکتیک های مختلف مبارزه ای برای هر کدام از کلاس های بازی می خواهید؟ باور کنید تمام این موارد باز هم در برابر وسعت و لذت این بازی ناچیز هستند و همگی به علاوه کلی مورد دیگر در بازی وجود دارند و شما را ساعت ها غرق در خود خواهند کرد. هر چه در این بازی جلوتر بروید بیشتر غرق در جادوی دنیای آن شده و دل کندن از آن برایتان سخت و سخت تر خواهد شد تا جایی که به خود می آیید و می بینید که چندین ساعت است مشغول انجام این بازی هستید که این راز بازی های نقش آفرینی قدرتمند است. بازی دارای برخی نقاط ضعف نیز بود اما وقتی آن را تجربه کنید در می یابید که نقاط ضعف کوچک بازی اصلا برای شما مهم نیستند و در برابر عظمت و زیبایی این دنیای پهناور حتی به حساب نیز نمی آیند. در انتها باید اذعان داشت که بدون هیچ شک و تردیدی، بازی Dragon Age: Inquisition یکی از برترین عناوین از لحاظ مقدار محتوا در بخش تک نفره است و این بازی زیبا در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه نهم قرار می گیرد.

۸ – Monster Hunter 4 Ultimate

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom – Nintendo

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

این روزها به خاطر بازی Monster Hunter World و موفقیت بی نظیر آن و امتیازات فوق العاده اش، نام سری Monster Hunter حسابی روی بورس است و اتفاقا ما نیز در گیمفا در مقاله مورد انتظارترین بازی های سال ۲۰۱۸ به این بازی جایگاه خوبی را اختصاص داده بودیم و دیدم که این بازی هم نشان داد که شایسته احترام و انتظار ما بوده است. بگذریم… سری عناوین Monster Hunter همواره از لحاظ مقدار محتوا جزو برترین ها بوده و هستند و کیفیت این محتوای بسیار زیاد نیز عالی است و به مبارزات بی نظیر با تعداد بسیار بسیار زیادی هیولاهای عظیم و مخوف با تنوعی عالی خلاصه می شود و کار شما در باری فقط و فقط نابود کردن هیولاهاست و البته شخصی سازی و دریافت ماموریت و آماده کردن خود برای شکست هیولاهای بعدی و قوی تر. اگر بین عناوین این فرنچایز بخواهیم یک بازی را از لحاظ کمیت و کیفیت محتوا و تنوع در گیم پلی بازی برگزینیم بدون شک اولین گزینه و کاندید ما Monster Hunter 4 Ultimate است که باید گفت برترین عنوان این سری تا به امروز محسوب می گردد که البته با عرضه بازی مورد انتظار Monster Hunter World در سال جاری میلادی این لقب به بازی جدید منتقل گشت. Monster Hunter 4 Ultimate عنوانیست در ژانر Action RPG که توسط Capcom ساخته شد و نینتندو و کپکام آن را انحصارا برای کنسول دستی محبوب Nintendo 3DS در سال ۲۰۱۴ منتشر نمودند.

در عنوان Monster Hunter 4 Ultimate به طور مداوم باید هیولاهای مختلف که تنوع فوق العاده ای هم دارند را شکست دهیم و دقیقا نام بازی مطابق با گیم پلی آن است. در واقع به نوعی نمی توان گفت کدام یک از هیولاهایی که باید آنها را شکست دهیم باس هستند، زیرا به این شکل دشمنان در بازی از هم جدا نمی شوند و انواع و اقسام هیولاها از کوچک گرفته تا بزرگ و عظیم وجود دارند که خب قاعدتا مبارزه با هیولاهای عظیم کاری سخت تر و دشوارتر است و می توان به نوعی از آن ها به عنوان باس فایت های بازی یاد کرد. شاید باید گفت بین کل بازی های نقش آفرینی، بیشترین تعداد باس فایت ها یا همان مبارزات با هیولاهای عظیم و بسیار جذاب را در همین بازی Monster Hunter 4 Ultimate شاهد باشیم. همان گونه که قبلا نیز اشاره کرده ایم در این بازی چیزی حدود ۷۱ هیولا وجود دارد که ۲۰ عدد آن ها شامل هیولاهای کوچک و ۵۱ عدد هیولای بزرگ بین آنها مشاهده می شوند که خب البته در بین هیولاهای بزرگ هم سایزهای مختلفی وجود دارد و برخی از آنها عظیم تر از بقیه هستند و مبارزات دشوارتری را با آن ها در پیش داریم.

از گروه های مختلف این هیولاهای مخوف می توان به Elder Dragon ها و Snake Wyvern ها و Flying Wyvern ها و یا Bird Wyvern ها اشاره کرد و اگر بخواهیم نام برخی از دشمنان بزرگتر را برشماریم می توانیم به Tetsucabra و Kushala Daora و Akantor اشاره کنیم که هر یک مبارزاتی جذاب و هیجان انگیز را برای ما رقم زده اند. در خصوص مقدار محتوای این بازی کافی است اشاره کنیم که با در نظر گرفتن تمامی فعالیت های بازی و گشت و گذار در نقشه و از بین بردن تمام هیولاها، این عنوان بیشتر از ۴۰۰ ساعت گیم پلی را در اختیار شما می گذارد که عددی باورنکردنی و شگفت انگیز است. Monster Hunter 4 Ultimate بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بسیار موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای عالی ۸۶/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک عنوان با کیفیت است. در نهایت باید گفت بازی Monster Hunter 4 Ultimate محتوای بسیار زیاد و باکیفیت دارد و در واقع در مقایسه با دیگر بازی ها، خیلی بیشتر از قیمتی که برای آن هزینه کرده اید، ارزش دارد و ساعت ها و ساعت ها محتوای جذاب و بی نظیر را در اختیار بازیباز قرار می دهد. Monster Hunter 4 Ultimate در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه هشتم قرار می گیرد.

۷- Mass Effect 2

سازنده: Bioware



ناشر: Electronic Arts

ژانر: Third Person Shooter RPG

پلتفرم ها: Microsoft Windows وXbox 360 و PlayStation 3

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

در تاریخ بازی های رایانه ای خیلی کم سراغ داریم سه گانه ای را که هر ۳ بازی آن متای بالای ۹۰ داشته باشند، اما ۳ گانه Mass Effect موفق شده است تا چنین افتخاری را کسب کند و بازی اول آن با امتیاز متای ۹۱، بازی دوم با متای ۹۶ و بازی سوم آن با متای ۹۳، یک موفقیت عظیم را در کارنامه یکی از برترین نقش آفرینی سازان دنیا یعنی بایوویر ثبت کرده است. عناوین سری Mass Effect به حدی زیبا و بی نقص هستند که هنوز هم که هنوز است تجربه هر یک از آن ها از برترین بازی های نسل هشت نیز لذت بخش تر است و امیدواریم که ۳ گانه رویایی این سری برای نسل هشتم هم ریمستر شده و بار دیگر بتوانیم با فرمانده شپرد عزیز به کهکشان گردی برویم. Mass Effect بدون شک یکی از با کیفیت ترین و پر محتواترین سه گانه های سبک نقش آفرینی در تاریخ بازی های رایانه ای است و واقعا هر ۳ بازی آن یک شاهکار بی نظیر بوده اند. در بازی های نقش آفرینی همیشه شخصیت های محبوب زیادی را سراغ داریم که بدون هیچ شکی یکی از برترین، قدرتمندترین، جذاب ترین و البته دوست داشتنی ترین آن ها فرمانده ای شریف و با قدرت است به نام فرمانده شپرد در سری Mass Effect.

در واقع هرگاه که صحبت از سری Mass Effect می شود بدون شک اولین کلمه ای که به ذهن هر طرفدار و بازیبازی می رسد “فرمانده شپرد” است و بس. شخصیتی که در یک ۳ گانه عظیم و جذاب با او در سراسر کهکشان سفر کرده ایم، مبارزه کرده ایم، متحد جمع کرده ایم، زمین را نجات داده ایم، عاشق شده ایم و البته گاهی دوستانمان را از دست داده ایم. قطعا می دانید که در بازی جدید این سری با نام Mass Effect: Andromeda دیگر شاهد حضور فرمانده شپرد نبودیم و اتفاقا یکی از اصلی ترین ضعف های این بازی نیز همین قابل مقایسه نبودن شخصیت اصلی بازی با شخصیت قدرتمند و جذاب فرمانده شپرد بود که هرگز بازیبازی که در ۳ نسخه با فرمانده شپرد را بازی کرده بود را قانع نمی کرد. نمی گوییم که حتما سازندگان باید در هر عنوان جدید مس افکت از فرمانده شپرد استفاده کنند و شاید واقعا وقتی فرمانده شپرد در یک ۳ گانه تاریخی نامش به تاریخ بازی ها پیوسته است، بهتر است تا سازندگان از آن دست بکشند و سراغ شخصیت های جدیدی بروند، اما این موضوع باید در حالتی باشد که آن ها شخصیت هایی را خلق کنند که توان رقابت با فرمانده شپرد از لحاظ کاریزما و جذابیت برای بازیباز را داشته باشند. نقطه اوج ۳ گانه بی نظیر Mass Effect از همه لحاظ مثل کمیت و کیفیت محتوا و داستان و … بازی دوم آن محسوب می شود.

Mass Effect 2 عنوانی بود در ژانر Third Person Shooter RPG که توسط استودیو Bioware ساخته شد و کمپانی Electronic Arts آن را برای پلتفرم های Microsoft Windows وXbox 360 و PlayStation 3 در سال ۲۰۱۰ منتشر نمود. Mass Effect 2 تنها برترین بازی یایوویر، یکی از برترین بازی های الکترونیک آرتز، برترین بازی سری مس افکت و یکی از برترین نقش آفرینی ها نیست، بلکه بدون اغراق یکی از چند بازی برتر در تاریخ بازی های رایانه ای در تمام سبک هاست. البته گمان نکنید که دو بازی دیگر این سری نیز دست کمی از بازی دوم دارند ولی به هر حال این نسخه پرچمدار نام مس افکت است. Mass Effect 2 بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بی نهایت موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای رویایی و شگفت انگیز ۹۶/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یکی از برترین بازی های تاریخ است. Mass Effect 2 از آن دست عناوینی است که تجربه آن برای علاقمندان سبک نقش آفرینی از واجب نیز واجب تر است و قطعا تبدیل به یکی از برترین تجربه های هر شخصی که آن را بازی کرده خواهد شد. هیچ شکی نیست که بازی Mass Effect 2 یکی از برترین عناوین از لحاظ مقدار محتوا و همین طور کیفیت آن در بخش تک نفره است و ساعت ها و ساعت ها محتوای جذاب و بی نظیر را با سخاوت تمام، در اختیار شما قرار می دهد. Mass Effect 2 در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره در رتبه هفتم قرار می گیرد.

۶- Final Fantasy XII

سازنده: Square Enix



ناشر: Square Enix

ژانر: RPG

پلتفرم ها: PlayStation 4, PlayStation 2

سال انتشار: ۲۰۰۶

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

Final Fantasy نام خیلی بزرگ و مشهوری است. نامی که حتی کسانی که هیچ علاقه و ارتباطی به بازی های رایانه ای ندارند نیز آن را شنیده اند و به گوششان ناآشنا نیست. محبوب ترین فرنچایز ژاپنی که در طول سال ها توانسته تا قلب بازیبازان را به تسخیر خود در آورد و شاهکارهایی مثل Final Fantasy VII و Final Fantasy IX را به ما هدیه داده است که تجربه کردن آن ها بدون شک جزو شیرین ترین خاطرات بازیبازان مختلف، مخصوصا بازیبازان قدیمی تر در سراسر دنیا به حساب می آیند. همواره و در طول تاریخ بیش از ۳۰ ساله فرنچایز Final Fantasy، بازی های این سری جزو پرمحتواترین بازی ها بوده اند و دنیایی فانتزی و بسیار عظیم را با حداکثر محتوا و فعالیت های ممکن در اختیار ما گذاشته اند تا بیش از صدها ساعت از تجربه بی نظیر این بازی ها لذت ببریم. گمان نمی کنم تا به حال لیستی از ۱۰ برتر ها نوشته باشیم و به هر نوعی یکی از بازی های فاینال فانتزی در آن حضور نداشته اند. حال می خواهد برترین بازی ها باشد، برترین فرنچایزها باشد، مورد انتظار ترین بازی ها باشد، برترین فرنچایزهای نقش آفرینی باشد، برترین پروتاگونیست ها و آنتاگونیست ها باشد و یا حتی برترین شمشرهای تاریخ بازی های رایانه ای.

تا به امروز عناوین مختلفی از این سری را در مقالات ۱۰ برتر قرار داده ایم که اغلب شامل دو بازی برتر سری یعنی نسخه هفتم و نسخه دهم بوده اند. اما این فرنچایز عناوین بی نظیر دیگری هم دارد که بتوانیم در این مقالات قرار دهیم. مخصوصا اکنون که صحبت از محتوای بسیار زیاد و باکیفیت است. بازی Final Fantasy XII یکی پرمحتواترین بازی های تاریخ و یکی از بهترین عناوین فاینال فانتزی است که برای مطلب امروز به عنوان نماینده این سری انتخاب شده است. Final Fantasy XII بین تمامی عناوین فاینال فانتزی بیشترین محتوای گیم پلی را داراست و البته کیفیت این محتوا نیز فوق العاده است. بد نیست تا ابتدا این عنوان را برای شما معرفی کنیم. Final Fantasy XII عنوانیست در ژانر RPG که توسط Square Enix ساخته شد و این کمپانی آن را انحصارا برای پلتفرم PlayStation 2 در سال ۲۰۰۶ منتشر نمود. البته در نسل هشتم نیز این بازی از طریق قابلیت تجربه بازی های پلی استیشن ۲ برای دارندگان پلی استیشن ۴ نیز در دسترس قرار گرفت.

Final Fantasy XII در زمان انتشار خود و البته در طول تاریخ بازی های رایانه ای یکی از بی نظیر ترین عناوین از لحاظ کمیت و کیفیت محتوا و همین طور یکی از چشم نواز ترین بازی هایی بوده است که منتشر شده و حتی هنوز هم سیستم ماموریت های بی نظیر و بسیار جذاب این بازی کهنه نشده است و از خیلی از بازی های روز لذتبخش تر است. دنیای بازی Final Fantasy XII بسیار وسیع و زیبا طراحی شده بود و انواع و اقسام ماموریت های اصلی و فرعی که هر کدام داستان خود را داشته اند در گوشه گوشه نقشه این بازی در اختیار بازیبازان قرار گرفته اند. Final Fantasy XII بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بسیار موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۲/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک عنوان شگفت انگیز است.در انتها بایستی بگویم که بدون هیچ تردیدی، بازی Final Fantasy XII یکی از پرمحتواترین بازی های تاریخ است و در مقایسه با دیگر بازی ها، خیلی بیشتر از قیمتی که برای آن هزینه کرده اید، محتوا برای شما به همراه دارد. Final Fantasy XII در لیست ما از پرمحتواترین بازی ها در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه ششم قرار می گیرد.

۵ – Grand Theft Auto V

سازنده: Rockstar

ناشر: Rockstar Games

ژانر: Action-adventure Open World

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۷/۱۰۰

اصلا مگر می شود که صحبت از محتوای بالا مظرح باشد و نام راک استار و GTA مطرح نشود؟ اصلا بهتر است بگوییم مگر می شود که لیستی از برترین ها در حال نوشته شدن باشد و نامی از راک استار و عناوین آن به چشم نخورد؟ خیر دوستان، خوب می دانید که ممکن نیست. راک استار از آن معدود کمپانی های شاهکار ساز مانند ناتی داگ است که گویا که بلد نیستند چیزی جز شاهکار بسازند! بین تمام شاهکارهای راک استار بی شک گل سرسبد آن ها سری عناوین Grand Theft Auto است که با هر شماره، دنیا را به تسخیر خود در آورده است و با جدیدترین شماره خود یعنی نسخه پنجم و معرفی بخش شاهکار آنلاین این بازی، رکورد فروش در تمام حوزه های مدیا و سرگرمی از هالیوود گرفته تا… را زد و لقب پرفروشترین مدیای دنیا را از آن خود کرد. البته اکثریت قریب به اتفاق عناوین این فرنچایز بی نظیر به مانند نسخه پنجم، بسیار بسیار موفق بوده اند و همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام وقتی به لیست فروش بازی ها نگاه می کنیم می بینیم که مثلا نسخه پنجم این سری بعد از ۴ سال هنوز بین پرفروش ترین بازی های کشورهای مختلف است که این واقعا عجیب و شگفت انگیز است. از نظر محتوا هر کدام از بازی های جی تی ای می توانستند در لیست قرار بگیرند اما به خاطر کیفیت محتوای نسخه پنجم و نسل هشتمی بودن آن (که باعث شده تا محتوای بسیار زیاد بازی، فوق العاده غیر تکراری و شگفت انگیز با جلوه های بصری عالی باشد) در این لیست Grand Theft Auto V را انتخاب کرده ایم.

Grand Theft Auto V از آن بازی های تاریخ ساز است که تا ابد در یاد ها و خاطره ها جاودانه خواهد بود. GTA V عنوانیست در ژانر Action-adventure Open World که مانند همیشه توسط Rockstar ساخته شد و این کمپانی بزرگ آن را برای پلتفرم های PlayStation 3 و Xbox 360 در سال ۲۰۱۳ منتشر نمود. بعد از یک سال نسخه های PlayStation 4 و Xbox One بازی نیز عرضه شدند و سژس در سال ۲۰۱۵ این شاهکار بی بدیل برای Microsoft Windows نیز منتشر گردید. Grand Theft Auto V مصداق بارز یک بازی بدون نقص بود و در هر زمینه ای که فکرش را بکنید یک الگو برای بازیسازان مخصوصا در سبک جهان آزاد و سندباکس محسوب می شد. همه چیز در این عنوان در بالاترین سطح کیفیت قرار داشت و اوج لذت ممکن از یک بازی را به بازیبازان منتقل می کرد. بازی در همه زمینه ها از تیراندازی و گان پلی گرفته تا داستان و گرافیک و صداگذاری و موسیقی و …. بی نظیر بود و مبارزات بسیار جذابی را برای ما رقم زد و از همه مهم تر این که مقدار محتوای شگفت انگیزی داشت که می توانست ساعت ها و هفته ها و ماه ها شما را به خود مشغول کند و تازه این فقط بخش داستانی این عنوان بود. بخش آنلاین بازی که دیگر برای خودش دنیایی جداست و محتوای آن، سال ها و سال ها می تواند کاری کند که شما از این بازی دلزده نشوید. GTA V بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بی نظیر عمل کرد و بارها و بارها از سوی مراجع و منابع و افراد معتبر حوزه بازی های رایانه ای مورد تحسین قرار گرفت.

این بازی شاهکار از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۹۷/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که واقعا امتیازی شگفت انگیز و باورنکردنی است (البته نه برای یک بازی GTA) و توانست تا نامش را به عنوان یکی از برترین بازی های تاریخ برای همیشه ماندگار کند. عناوین Grand Theft Auto همواره از نظر تجاری و محبوبیت و امتیازات موفق بوده اند و توانسته اند حس و حال قرار گیری در زندگی یک گانگستر واقعی را به بازیباز منتقل می کند آن هم بدون هیچ سانسوری و به صورت کاملا واقع گرایانه که بازیبازها هیچ گاه نمی توانند در دنیای واقعی تجربه کنند. گانگسترها آدم می کشند، پلیس می کشند، قاچاق می کنند و … که همه این موارد در بازی های این سری وجود دارد. در انتها باید اشاره کنیم که بازی GTA V علاوه بر این که یکی از برترین بازی های تاریخ است، یکی از بهترین عناوین از لحاظ مقدار محتوا در بخش تک نفره نیز هست و در واقع باید گفت در مقایسه با دیگر بازی ها، خیلی بیشتر از قیمتی که برای آن هزینه کرده اید، ارزش دارد و ساعت ها و ساعت ها محتوای جذاب و بی نظیر را با سخاوت تمام، در اختیار بازیباز قرار می دهد. GTA V در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Fallout 3

سازنده: Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios

ناشر: Bethesda Softworks

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۸

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

در سال ۱۹۸۸ عنوانی زیبا به نام Wasteland الهام بخش خلق یکی از بزرگترین فرنچایزهای نقش آفرینی تاریخ به نام فال آوت شد و حتی به احترام آن، دنیای بازی فال آوت هم Wasteland نام گرفت و به نوعی سری فال اوت یک دنباله معنوی برای بازی Wasteland محسوب می شد. سری عناوین فال آوت یک فرنچایز نقش آفرینی شوتر با تم post-apocalyptic Retro-futuristic هستند که اولین بار توسط Interplay Entertainment خلق شد. سری فال اوت وقایع چندین سال بعد از انفجار هسته ای در آمریکا را نشان می دهد و داستان امید انسان به بقا و دست و پا زدن او برای نجات نوع خود در یک دنیای وحشی پر از هیولاهای جهش یافته و غارتگران و قاتلین بی رحم را نشان می دهد. در این سری می توانید هم بازی را از دید اول شخص و هم سوم شخص دنبال نمایید که البته به نظر می رسد زاویه اول شخص پایه اصلی ساخت این سری محسوب می گردد زیرا که بازی در این حالت بسیار خوش دست تر از زاویه سوم شخص است، درست مانند سری الدر اسکرولز. همان گونه که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام “از سری عناوین فال آوت تاکنون ۸ بازی منتشر شده است که شامل ۵ نسخه اصلی (۴ بازی شماره دار و فال آوت نیووگاس) و ۳ بازی اسپین آف با نام های Fallout Tactics: Brotherhood of Steel در سال ۲۰۰۱، Fallout: Brotherhood of Steel در سال ۲۰۰۴ و Fallout Shelter در سال ۲۰۱۵ می باشند.

تمامی عناوین این سری جزو تحسین شده ترین بازی های نقش آفرینی تاریخ هستند و موفق ترین آن ها بدون شک بازی سوم این سری در نسل هفتم است.” از لحاظ محتوا و کیفیت آن نیز نسخه سوم این سری برترین است و در لیست ما نیز به عنوان نماینده فرنچایز فال آوت قرار گرفته است. Fallout 3 عنوانی بود در ژانر Action RPG که توسط Bethesda Softworks و Bethesda Game Studios ساخته شد و Bethesda Softworks آن را برای پلتفرم های Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 و Microsoft Windows در سال ۲۰۰۸ منتشر نمود. نسخه سوم بازی در سال ۲۰۰۸ به عنوان بازی سال ای جی ان شناخته شد و جوایز بی نظیری را مانند Xbox 360 Game of the Year و Best RPG را نیز کسب کرد و سرانجام با متای فوق العاده ۹۳/۱۰۰ به کار خود پایان داد. همواره وقتی صحبت از یک بازی کامل با محتوای فوق العاده بالا و با کیفیت می شود خیلی از ما یاد سبک نقش آفرینی و سپس فرنچایز فال آوت و در راس آن، Fallout 3 می افتیم که معنای واقعی محتوای بسیار بسیار زیاد با کیفیت بی نظیر است. الحق و الانصاف سازندگان Fallout 3 در بتزدا و در راس آن‌ها تاد هاوارد موفق شده‌اند عنوانی را بسازند و منتشر کنند که ساعت‌ها محتوای عالی و عمیق را خالصانه و صادقانه در اختیار ما قرار می‌دهد و به بهترین شکل ما را سرگرم می‌کند.

از تاثیر عمیق انتخاب‌ها گرفته تا مبارزات عالی بازی و شخصی‌‌سازی فوق‌العاده آن، همه و همه به شکلی بهینه در بازی پیاده شده‌اند و آماده هستند تا ما را در دنیای آخرالزمانی و بی‌رحم Wateland رها کنند. دنیایی که گویی در آن دیگر اثری از عاطفه و مهر و محبت باقی نمانده و رفتارها حالتی حیوانی و تنها بر اساس غریزه بقا پیدا کرده است. Fallout 3 بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، فوق العاده موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای شگفت انگیز ۹۳/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک عنوان شاهکار است. Fallout 3 کاملا این توانایی را داشت که نه تنها هفته‌ها، بلکه ماه‌ها علاقمندان را سرگرم کند. البته با ۵ بسته‌ الحاقی فوق العاده ای که این بازی دارد حتی می‌تواند تا یکی دو سال به بازی اصلی و هر روزه شما در کنسول یا رایانه‌های شخصی‌ تبدیل شود و شما را غرق در خود کند. همان طور که می دانید نسخه چهارم این سری نیز بعد از ۷ سال انتظار از نسخه سوم، در سال ۲۰۱۵ برای نسل هشتم منتشر گردید و موفق شد تا بازخوردهای عالی را نیز کسب نماید و در لیست ۵ بازی کاندید بازی سال در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۵ نیز قرار گرفت. پر واضح است که بازی Fallout 3 یکی از برترین عناوین تاریخ از لحاظ مقدار محتوا در بخش تک نفره است و ساعت ها و ساعت ها محتوای جذاب به بازیباز هدیه می دهد. Fallout 3 در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره در رتبه چهارم قرار می گیرد.

۳- Dark Souls II Scholar of the First Sin

سازنده: From Software



ناشر: Bandai Namco Games

ژانر: Action RPG

پلتفرم ها: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

حساب دفعات و تعداد مقالاتی که برای سری سولز و بازی های میازاکی به رشته تحریر در آورده ام دیگر از دستم در رفته است. همه گفتنی ها را در خصوص این سری گفته ایم اما باز هم جای برای صحبت وجود دارد. فرنچایز Souls با خالق توانمندش آقای Miyazaki، از همان ابتدا و از زمانی که بازی Demon’s Souls ساخته شد پای در مسیر افسانه شدن نهاد و با هر نسخه که از این عناوین منتشر شد، شاهد پیشرفت بودیم و آرام آرام این سری تبدیل به یکی از تاثیرگذار‌ترین، پرطرفدارترین و جذاب‌ترین فزنچایز‌های سبک اکشن نقش‌آفرینی شد و امضای خاص خود را بر این صنعت بر جای گذاشت. در واقع همان طور که قبلا خدمت شما عرض کرده بودم سری souls مفهوم “مرگ” در یک بازی ویدئویی را تغییر داد و آن را به مفهومی حتی شیرین که باید از آن هر بار درس گرفت تبدیل کرد. Dark souls سختی و چالش را در بازی‌های رایانه ای تبدیل به یک “ارزش” کرد که نه تنها عاملی بازدارنده برای بازیباز نیست بلکه کاملا نقشی تشویق کننده و پیش برنده را برای وی بازی می کند. سری Dark souls از لحاظ مقدار و کیفیت محتوا به ما نشان داد که یک بازی می‌تواند به قدری شاهکار باشد که حتی اگر در آن بارها و بارها و بارها کشته شوید و با یک باس شاید ۵۰ بار مبارزه کنید، باز هم چنان عاشق آن شوید که ۱۰ بار آن را به پایان برسانید و هرگز خسته نشوید. در بین عناوین سری سولز که شامل ۴ بازی هستند (دیمونز سولز و ۳ نسخه دارک سولز) بالاترین امتیاز متای کسب شده متعلق به عنوان Dark Souls II است که امتیاز متای ۹۱/۱۰۰ را در اختیار دارد و البته با بسته های الحاقی اش ارزش آن بسیار هم بالاتر می رود.

البته باید اشاره کنیم که هر ۴ بازی این سری امتیازات بسیار بالایی دارند و هرگز شاهد یک بازی معمولی و حتی خیلی خوب هم در سری سولز نبوده ایم و هر ۴ بازی در حد یک شاهکار در زمان خود بوده و هستند. تمامی بازی های سری سولز از لحاظ محتوا و کیفیت محتوا بی نظیر هستند و می توانند کاری کنند تا صدها ساعت آن ها را تجربه نمایید و هرگز احساس خستگی هم نکنید. اما اگر بخواهیم بین این ۴ عنوان یک بازی را که نسبت به بقیه دارای محتوای کامل تر و طولانی تری است قطعا باید به عنوان Dark Souls II Scholar of the First Sin اشاره کنیم که در واقع نسخه نسل هشتمی بازی دارک سولز ۲ به حساب می آید، با این تفاوت که هر ۳ دی ال سی بی نظیر و طولانی Crown of the Kings را نیز در خودش دارد و تبدیل به کامل ترین بازی این سری شده است و بیشترین تعداد باس فایت ها و محتوای جدید را در اختنیار بازیباز قرار می دهد. Dark Souls II Scholar of the First Sin به مانند عناوین قبلی خود عنوانیست در ژانر Action RPG که توسط From Software ساخته شد و Bandai Namco Games آن را برای پلتفرم های PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, PlayStation 4 و Xbox One در سال ۲۰۱۵ منتشر نمود تا بازیبازان نسل هشتم نیز بتوانند از تجربه شاهکار بی نظیر دارک سولز ۲ به همراه دی ال سی های ۳ گانه بسیار پرمحتوا و ارتقای گرافیکی و البته بازی کردن با ۶۰ فریم بر ثانیه لذت نابی ببرند.

Dark Souls II Scholar of the First Sin به مانند تمامی بازی های این فرنچایز و عنوان اصلی Dark Souls II در نسل هفتم، در تمام زمینه‌ها از دنیای بازی گرفته تا دشمنان و باس‌ها، طراحی مراحل و محیط، مبارزات و باس فایت ها و … یک شاهکار تمام عیار بود و تازه تمام این نکات مثبت را با نرخ فریم ریت ۶۰ که در نسل هشتم برای بازی به اجرا در آمده بود، ترکیب نمایید تا متوجه لذت تجربه این بازی بی نظیر شوید. بازی اصلی و نسل هفتمی Dark Souls II عنوانی بود که بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، خیلی موفق عمل کرد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۹۱/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک شاهکار است. نسخه نسل هشتمی این بازی یعنی Dark Souls II Scholar of the First Sin هم بعد از عرضه توانست تقریبا جا پای بازی اصلی بگذارد و امتیاز متای ۸۹/۱۰۰ را کسب نمود. هیچ شک و شبهه ای نیست که بازی Dark Souls II Scholar of the First Sin یکی از برترین عناوین از لحاظ مقدار و کیفیت محتوا در تاریخ بازی های رایانه ای است و خیلی بیشتر از قیمتی که برای آن هزینه کرده اید، برای شما محتوای ناب به همراه دارد. Dark Souls II Scholar of the First Sin در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه سوم قرار می گیرد.

۲- The Witcher 3: Wild Hunt

سازنده: CD Projekt Red



ناشر: CD Projekt

ژانر: Action RPG

پلتفرم ها: Xbox One ,Microsoft Windows ,Playstation 4

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰

The Witcher 3 Wild Hunt… هنوز که هنوز است وقتی نام این بازی می آید مو به تنم سیخ می شود و واقعا در دلم به سازندگان این شاهکار درود می فرستم. البته نسخه های اول و دوم Witcher نیز در زمان خود چیزی فراتر از فوق العاده بودند و هر کدام در دوره خود تاریخسازی کرده اند اما به واقع گل سرسبد این فرنچایز قدرتمند، نسخه سوم آن است که برترین و با کیفیت ترین حسن ختامی است که می توان برای پایان دادن به یک ۳ گانه تصور کرد. در دوره ای که بازی های چند ساعته هم کشش لازم برای به انتها رساندن را در ما ایجاد نمی‎ کنند و محتوای باکیفیتی ندارند، عناوینی مثل Witcher 3 به مانند گوهری درخشان و کمیاب هستند و گاها با بیش از ۲۰۰ ساعت گیم‎ پلی و محتوای ناب، ما را وادار به دوباره یا سه باره تمام کردن بازی نیز می کنند. The Witcher 3: Wild Hunt عنوانیست در ژانر Action RPG که مانند ۲ بازی قبلی توسط استودیو لهستانی CD Project Red ساخته شد و کمپانی Rockstar آن را برای پلتفرم های Xbox One ,Microsoft Windows و Playstation 4 در سال ۲۰۱۵ منتشر نمود. بازی از لحاظ طراحی هنری و گرافیک در سطح بسیار بسیار بالایی قرار دارد و وقتی با گرالت در محیط بازی قدم می زنید تنها به لباس وی و جزئیاتی که در طراحی آن به کار رفته است دقت کنید تا متوجه کیفیت گرافیکی بازی شوید. بافت ها و تکسچرهای موجود در دنیای بازی همگی در اوج کیفیت قرار دارند آن هم در چنین عنوانی با دنیایی بسیار بزرگ و وسیع، که این طراحی بازی را بیشتر از قبل ارزشمند می سازد. همچنین بازی Witcher 3: Wild Hunt عنوانی است پر از تصمیمات تاثیرگذار که در واقع بر پایه‎ی تصمیمات شما و عواقب آن‎ها بنا شده است. تصمیماتی اغلب خاکستری که شما را به فکر کردن مجبور می‎کنند و در پایان منجر به شکل گیری ۳۶ پایان مختلف در بازی خواهند شد و باید با نتیجه تصمیماتی که در جای‎جای بازی گرفته اید روبرو شوید.

گیم پلی بازی پر از سیستم‎های مختلف و متنوع مبارزه و … است و در عین سادگی و در دسترس بودن، پیچیدگی‎های بسیاری نیز دارد که بسیاری از آن‎ها را خود بازی به شما آموزش می دهد ولی یادگیری بسیاری را نیز به عهده خود شما می گذارد تا با آزمون و خطا آن‌ها را فراگیرید. استفاده از سیستم‎ها و تاکتیک‎های مختلف مبارزات و … به خصوص در درجات بالای سختی بازی بسیار حیاتی هستند و در واقع برای آگاهی هر چه بیشتر از زحمتی که سازندگان برای سیستم مبارزات این بازی کشیده اند باید بازی را با درجات سختی بالاتر از Normal انجام دهید تا طعم واقعی مبارزه با تاکتیک و استراتژی‎های مختلف را بچشید و دریابید که مبارزات در این عنوان بسیار فراتر از یک بازی Hack and Slash ساده هستند. باید گفت این بازی به واقع هیچ گونه نقصی ندارد و مخصوصا بعد از آپدیت های منتشر شده برای آن که تعدادی باگ ها و ایرادات گرافیکی را رفع کرد. بازی The Witcher 3: Wild Hunt معنای یک “شاهکار محض” است، چه از لحاظ هنری، فنی، گیم پلی، موسیقی، صداگذاری، داستان، تصمیم گیر و انتخاب، ماموریت های جانبی. عنوانی که حتی یک لحظه هم نمی توانید از آن چشم بردارید و نه تنها تا چندین وقت بعد از بازی کردن آن در یادتان می ماند و به آن فکر می کنید، بلکه تا آخر زندگی تان نیز این شاهکار جادویی را از یاد نخواهید برد و شاید هر مدت یکبار به سراغ آن بروید و دوباره بازی را تجربه نمایید. مخصوصا با دو بسته الحاقی بی نظیری که برای بازی با نام های Hearts of Stone و Blood and Wine منتشر گردید که هر کدام شاید از بازی اصلی هم زیباتر بودند و به اندازه یک بازی کامل، گیم پلی و ماموریت و موارد جدید در خود داشتند.

The Witcher 3: Wild Hunt بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بی نظیر و باورنکردنی عمل کرد و بارها و بارها از سوی مراجع و منابع و افراد معتبر حوزه بازی های رایانه ای مورد تحسین قرار گرفت. این بازی شاهکار از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۹۴/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که واقعا امتیازی شگفت انگیز است و توانست تا لقب برترین بازی سال ۲۰۱۵ را به خود اختصاص دهد. The Witcher 3: Wild Hunt از لحاظ مقدار و کیفیت و تنوع محتوا واقعا ستودنی است و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان در دنیای بی نظیر و بسیار وسیع بازی با تعداد بسیار بسیار زیادی فعالیت مختلف برای انجام دادن گشت و گذار کنید و هیولا بکشید و کارت بازی کنید و کارآگاه شوید و … عناوینی به مانند سری Witcher به معنای واقعی کلمه در بردارنده مفهوم احترام به مصرف کننده هستند و گیمر از ذره‎ ذره پولی که برای خرید آن خرج کرده است با تمام وجود راضی و خشنود است. هفته ‎ها و شاید ماه ‎ها سرگرم کردن یک گیمر کار آسانی نیست که از عهده هر بازی یا هر بازی ‎سازی بر آید. در مجموع بایستی اذعان داشت که بازی The Witcher 3: Wild Hunt علاوه بر این که یکی از برترین بازی های تاریخ (برترین بازی کل تاریخ برای بنده) است، یکی از بهترین عناوین از لحاظ مقدار و کیفیت محتوا نیز هست و در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، با شایستگی در رتبه دوم قرار می گیرد که البته هیچ گونه کم و کسری برای قرار داشتن در جایگاه نخست نیز ندارد و بازی اسکایریم را به احترام قدمت و اصالت بیشتر فرنچایز الدار اسکرولز در جایگاه نخست قرار داده ایم.

۱ – The Elder Scrolls V: Skyrim

سازنده: Bethesda Game Studios

ناشر: Bethesda

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

Bethesda Game Studios که یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانی های بازیسازی و نشر در دنیای بازی های رایانه ای به حساب می آید، دو فرنچایزی را در اختیار دارد که می توان گفت پرمحتواترین فرنچایزهای نقش آفرینی تاریخ هستند و در همین ۴ شماره اول لیست ما نیز به چشم می خورند. فرنچایزهای بی نظیر Fallout و همین طور The Elder Scrolls که هرکدام طرفداران بیشماری در دنیا دارند و جزو پرمحتواترین و با کیفیت ترین عناوین نقش آفرینی تاریخ قلمداد می شوند. سری عناوین بسیار پرطرفدار و قدرتمند The Elder Scrolls یا “کتیبه بزرگان” در طول تاریخ هر گونه افتخاری که شما فکرش را بکنید کسب کرده است و از بازی سال گرفته تا ایجاد انقلاب در سبک نقش آفرینی و فروش بی نظیر و امتیاز متای فوق العاده و … همه و همه در پرونده پر افتخار این سری دیده می شود. فرنچایزی که برترین و قدرتمندترین فرنچایز Bethesda محسوب می شود و تاکنون بیش از ۴۰ میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته اند که واقعا رقم فوق العاده ای است و نشان از بزرگی و عظمت و البته محبوبیت این فرنچایز در بین بازیبازان در دنیا دارد. سری The Elder Scrolls در سال ۱۹۹۴ با بازی The Elder Scrolls: Arena به دنیای بازی های رایانه ای معرفی شدند و در طول سال ها خود را به عنوان یکی از ۲-۳ فرنچایز برتر تاریخ نقش آفرینی به دنیا شناساندند. نقطه عطف این فرنچایز با بازی The Elder Scrolls IV: Oblivion در سال ۲۰۰۶ بود که انقلابی را در سبک نقش آفرینی ایجاد کرد و مورد تحسین بازیبازان و منتقدان قرار گرفت و متای بی نظیر ۹۴ را نیز به خود اختصاص داد. بعد از انتشار The Elder Scrolls IV: Oblivion و موفقیت فوق العاده آن، بسیاری منتظر بودند تا ببینند نسخه پنجم این سری بزرگ چگونه خواهد شد و خوشبختانه The Elder Scrolls V: Skyrim تمام طرفداران و سازندگان بازی را روسفید کرد و تبدیل به یکی از برترین بازی های تاریخ شد.

The Elder Scrolls V: Skyrim عنوانیست در ژانر Action RPG که توسط Bethesda Game Studios ساخته شد و Bethesda Softworks در سال ۲۰۱۱ آن را برای پلتفرم های PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر گردید. در نسل هشتم و در سال ۲۰۱۶ بود که نسخه بازسازی شده این بازی بی نظیر برای کنسول های PlayStation 4 و Xbox One نیز عرضه گردید. یک سال بعد نیز نسخه نینتندو سوییچ این عنوان به همراه نسخه پشتیبانی کننده از هدست واقعیت مجازی پلی استیشن وی آر منتشر شدند. در عناوین سری The Elder Scrolls همواره شاهد کامل ترین محتوا و بزرگ ترین نقشه ها برای گشت و گذار و تعداد بسیار زیادی ماموریت ها و فعالیت های مختلف و متنوع بوده ایم که سبب شده است تا بازی های الدر اسکرولز تبدیل به یکی از پرمحتواترین فرنچایزهای تاریخ شوند. در این بین قطعا بازی Skyrim حرف اول را می زند و واقعا اگر بخواهیم بگوییم کدام بازی در دنیا وجود دارد که به نسبت قیمتش محتوایی چندین برابر آن هم با حداکثر کیفیت ممکن و جذابیت را در اختیار بازیباز قرار می دهد، بدون شک پاسخ Skyrim است که باید گفت پرمحتواترین عنوانی است که تاکنون دیده ایم. البته شاید بازی هایی باشند که از نظر ساعت بازی کردن طولانی تر باشند اما از نظر مقدار محتوای مفید و فعالیت های متنوع و کیفیت محتوا در مجموع هیچ بازی در سطح Skyrim قرار ندارد (غیر از ویچر ۳ که آن هم در همین سطح است از لحاظ مقدار محتوای مفید).

در اسکایریم به معنای کامل، همه چیز از ریزترین جزییات تا المان های اصلی، شگفت انگیز و جذاب است و در نهایت تک تک همین بخش های کوچک و جزییات هستند که با هم جمع شده اند و شاهکاری را به نام اسکایریم خلق کرده اند که بارها و بارها نمره کامل می گیرد و بازی سال می شود و همواره از آن به عنوان یکی از برترین عناوین تاریخ یاد می شود. The Elder Scrolls V: Skyrim بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بی نهایت موفق عمل کرد و از جانب تقریبا تمامی وبسایتها و منابع معتبر به عنوان بازی سال ۲۰۱۱ نیز انتخاب شد و از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای رویایی ۹۶/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده یک شاهکار بی بدیل است. به امید آن که شاهد معرفی نسخه جدیدی از این سری محبوب و بزرگ باشیم و بار دیگر بتوانیم در دنیای فوق العاده و عظیم سری الدر اسکرولز یک ماجراجویی بزرگ دیگر را تجربه نماییم. در نهایت باید اذعان داشت که بدون هیچ شک و شبهه ای، بازی The Elder Scrolls V: Skyrim برترین بازی تاریخ از لحاظ مقدار و کیفیت محتوا در بخش تک نفره است و در واقع باید گفت در مقایسه با هر بازی دیگری محتوای بیشتر و متنوع تری را در اختیار شما قرار می دهد. The Elder Scrolls V: Skyrim در لیست ما از پرمحتواترین بازی در بخش تک نفره، در جایگاهی که شایسته آن است یعنی جایگاه نخست قرار می گیرد، هر چند که این بازی در هر لیستی که نامش مطرح باشد جایگاه نخست آن را به خود اختصاص می دهد.

