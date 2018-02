یک بازی جنگی علیه جنگ

همه بازی‌های جنگی از «ندای وظیفه» گرفته تا «مدال افتخار» و سایر بازی‌های آشنا و ناآشنای دنیای بازی‌های کامپیوتری همگی در تحسین جنگ ساخته شده‌اند. بازی‌هایی که شما را در نقش یک سرباز زبده و کارکشته نشان می‌دهند که به مجهزترین و پیچیده‌ترین ابزارهای جنگ‌آوری روز دنیای آن بازی مجهز هستید. اما آیا واقعا جنگ همین است؟ آیا همه کسانی که سهمی از جنگ نصیبشان می‌شود، سرباز هستند؟ بازی «این جنگ من» یک بازی جنگی است که تحسین و تمجید از جنگ و سلاح‌های جنگی دست‌ساز بشر را کنار گذاشته و با رویکردی متفاوت جنگ را نشان می‌دهد. این بازی یک هدف بزرگ را در سر داشت‌: ستایش زندگی و نقد جنگ و خون‌ریزی.

بازی تحسین شده«این جنگ من» با دید متفاوتی نسبت به نبرد مرگبار و بی‌سرانجام میان انسان‌ها نگاهی از جنس جنگ‌زدگی با تلاش‌های بی‌وقفه جهت فرار از مرگ و گلوله‌های مهاجمان تولید شده است. این بازی از آن دست بازی‌هاست که توسط استودیو بازی‌سازی «۱۱بیت» برای بازار ایران بومی‌سازی شده است و در وب‌سایت هیولا به فروش می‌رسد.



مرگ تلخ در جنگ مدرن



ارنست همینگوی، نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر، جمله معروفی دارد که می‌گوید «آن‌ها می‌گویند که در گذشته کشته‌شدن برای یک کشور مناسب و حتی شیرین بود. اما در جنگ‌های مدرن، هیچ چیز شیرین یا حتی مناسبی در مردن نیست. مانند یک سگ بدون هیچ دلیل خوبی می‌میرید.»بخش پایانی صحبت‌های هِمینگوی در بسیاری از بازی‌های کامپیوتری دیده می‌شود. در بازی‌های نظیر «ندای وظیفه» (Call of Duty) که این جمله «You will die like a dog for no good reason» بخشی از تیتراژ آغازین بازی است. وقتی بازی «این جنگ من» را اجرا می‌کنید همین جمله معروف را می‌بینید اما با این تفاوت که در خلال این بازی معنای واقعی این جمله را حس می‌کنید. در این بازی اسلحه به دست نمی‌گیرید تا به قول معروف حق دشمنان‌تان را کف دستشان بگذارید، بلکه برای حفظ جان‌تان در جنگ تلاش می‌کنید.



در جنگ، همه سرباز نیستند





بسیاری از بازی‌ها سعی می‌کنند گوشه‌ای از یک تصویر بزرگ و پیچیده را به معرض نمایش بگذارند و شما را درگیر چنین پازلی کنند. این بازی‌ها هرچند سعی می‌کنند پیچیده باشند اما با کمی دقت و مقداری مهارت می‌توان حتی سخت‌ترین مراحل را به راحتی آب خوردن به پایان رساند. این بازی‌ها ساخته شده‌اند تا «قابل بُردن باشند»، یعنی حس خوب برنده شدن را به بازی‌کننده القا کنند و در یک کلام چهره‌ای شیرین از مرگبارترین درگیری بشری ارایه دهند. اما بازی «این جنگ من» متفاوت از این قضایاست.

اینجا شما سعی می‌کنید تا به عنوان رهبر گروهی از جنگ‌زدگان که دنبال زنده ماندن هستند، ایفای نقش کنید. گاهی باید با سایر گروه‌های جنگ‌زده مراوده داشته باشید و داد و ستد کنید، دنبال اقلام مورد نیاز خود و گروه بگردید و در سرما وسایل گرمایشی تهیه کنید. همه این‌ها به ظاهر آسان به نظر می‌رسد اما آنچه در جریان بازی متوجه می‌شوید این است که جنگ پیچیده‌تر از این موضوع‌ها خواهد بود. این جنگ قابل پیش‌بینی نیست و گاهی اوقات افراد جلوی چشم‌تان بدون هیچ‌دلیل موجهی می‌میرند و تنها کاری که از دست‌تان برمی‌آید، پناه گرفتن و تماشا کردن است.



این بازی شما را با چهره نازیبای جنگ آشنا می‌کند. جایی که زندگی جریان دیگری دارد و افراد فقط به خودشان فکر می‌کنند. آن‌سوی جنگ خبری از سلاح‌های گوناگون، انواع و اقسام نارنجک‌های و ابزارهای جنگی مدرن نیست، آن طرف سکه یک موضوع جریان دارد و آن تنازع برای بقاست. آن طرف‌تر در میان جنگ‌زده‌ها و بازمانده‌ها هرکس به خودش و اینکه چگونه زنده بماند فکر می‌کند و نه چیز دیگری.

به عنوان مثال در بخشی از بازی شما باید تصمیم بگیرید که وقتی غذایتان کم است باید چه کاری انجام دهید. شانس‌تان را امتحان کنید و سراغ کمپ راهزن‌ها بروید یا آذوقه یک زوج مُسِن را سرقت کنید.

یک بازی باکیفیت





این جنگ من یک بازی لهستانی است که توسط استودیوی متفاوت، جوان و مستقل ۱۱بیت ساخته شده. موسیقی و کارهای هنری این بازی بسیار باکیفیت هستند و کمک شایانی به ایجاد ساختار تنش‌زا، پراسترس و عجیب بازی می‌کنند. آهنگ‌سازی بازی بسیار حرفه‌ای انجام شده است و تاثیر بسیاری روی بازی‌کننده و حس گرفتن او از بازی می‌گذارد. ارتباط بازی‌کننده و بازی به سرعت برقرار می‌شود و شخص گیمر به سبب آرت‌ورک‌های جذاب، موسیقی خوب، داستان قوی و گیم‌پلی عالی با شخصیت‌های بازی هم‌ذات پنداری می‌کند.

مهم‌ترین نکته برای فارسی‌زبانان اینکه بازی این جنگ من به صورت رسمی به زبان فارسی ترجمه شده‌ است. طبق گفته‌های مدیران استودیو بازی‌سازی ۱۱ بیت، در بازی این جنگ من بیش از ۸۸ هزار کلمه به زبان فارسی ترجمه شده که این امر تقریبا ۶۰ روز زمان برده است. این بازی در بازارهای جهانی با قیمت ۱۹.۹۹ دلار به فروش می‌رسد در صورتی که ناشر بازی این محصول را با قیمت ۱۹،۸۰۰ تومان روی وب‌سایت هیولا به فروش می‌رساند. اگر می‌خواهید تجربه منحصربه‌فرد در بازی‌های جنگی را لمس کنید و از آن لذت ببرید کافی است به وب‌سایت هیولا سر بزنید و این بازی را خریداری، دانلود، و نصب کنید.

