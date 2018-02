Blizzard به‌تازگی از سیستم مورد نیاز هفتمین گسترش‌دهنده World of Warcraft به نام Battle for Azeroth رونمایی کرد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGAMING، با توجه به مشخصات اعلام شده، دارندگان پلتفرم PC حداقل به یک پردازنده Intel Core i5-760 یا AMD FX-8100 با 4 گیگابایت رم و کارت گرافیک 2 گیگابایتی NVIDIA GeForce GT 560 یا AMD Radeon HD 7850 یا Intel HD Graphics 530 نیاز خواهند داشت.





Blizzard در بخش سیستم پیشنهادی، پردازنده Intel Core i7-4770 یا AMD FX-8310 با 8 گیگابایت رم و یک کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX 960 یا AMD Radeon R9 280 را قرار داده است. بازی همچنین به 70 گیگابایت از فضای PC شما را اشغال می‌کند.

World of Warcraft: Battle for Azeroth تاریخ انتشار مشخصی ندارد اما می‌دانیم که در تابستان سال 2018 عرضه می‌شود. Battle for Azeroth فرقه‌ها را به دریاهای عظیمی می‌فرستد تا جزایر گم شده Zandalar و Kul Tiras را بیابند که هر حزبی امیدوار است متحدین جدیدی به‌منظور نابودی دشمنان خود پیدا کند. Battle for Azeroth وعده تمرکز تازه‌ای برروی سیستم PvP می‌دهد.

در حالی که این گسترش‌دهنده تا ماه‌های آینده در دسترس قرار نمی‌گیرد، شما از هم‌اکنون می‌توانید آن را پیش‌خرید کنید. با پیش‌خرید این گسترش‌دهنده از امروز، توانایی بازی با Allied Races را خواهید داشت. شما باید زمانی نسبتا طولانی را صرف بازی با فرقه‌های Allied Race کنید اما وقتی کارتان به پایان برسد، می‌توانید با شخصیت جدیدی به‌همراه ظاهر منحصر به‌فردش در سطح 20 به آغاز کار تازه‌ای بپردازید.





پیش‌خرید این گسترش‌دهنده که از 50 دلار با نسخه معمولی آغاز می‌شود، با افزایش سطح به 110 هم همراه خواهد بود که به شما اجازه می‌دهد فورا و به‌طور مستقیم به محتویات Legion دسترسی پیدا کنید. در صورت پیش‌خرید نسخه لوکس 70 دلاری، آیتم‌های تزئینی خوبی برای سایر بازی‌های Blizzard هم دریافت خواهید کرد که می‌توان به Emoteهای جدیدی برای Tracer در Overwatch اشاره نمود.

منبع متن: pardisgame