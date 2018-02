10 عنوان ماجراجویی مورد انتظار سال 2018

"ترجمه شده از وب‌سایت Game Informer"

2017، سالی بسیار شایسته برای عناوین ماجراجویی داستان‌محور بود، سالی که با بازی‌هایی همچون What Remains of Edith Finch و Night in The Woods به نحوی بسیار هنرمندانه زینت‌ داده شد. اما این تجربیات داستان‌محور و دوست‌داشتنی قرار است در سال 2018 نیز خودنمایی کنند، اگر از طرفداران این‌گونه عناوین هستید، پس به هیچ عنوان این لیست را که 10 بازی مورد انتظار ماجراجویی سال جاری را معرفی می‌کند از دست ندهید، عناوینی که شما را به قلب روایاتی بی‌نظیر در نقاط مختلف تاریخ، شهرهای طاعون‌زده و ده‌ها مکان شگفت‌انگیز دیگر می‌برند، با ما همراه باشید.

10- Pathologic 2

پلتفرم‌ها: PS4، PC

با وجود این‌که نام این عنوان به یک ادامه برای نسخه اول اشاره می‌کند، اما در واقع این بازی قرار است یک بازسازی کامل از همان نسخه محبوب سال 2005 باشد. عنوانی عجیب و غیرمعمول که با وجود مشکلات فرعی بسیاری، توانست با روایت غریب و اتمسفر تاریک خود نظر بسیاری از گیمرها را به خود جلب کند. در این بازی شما در یک شهر کوچک اروپایی قرار دارید که در حال جدال با بیماری طاعون است، حال وظیفه شما این‌ است که شهر را نجات بدهید، یا حداقل تلاش کنید که آن را نجات بدهید. Pathologic عنوانی دقیق و بی‌رحم است که اگر با دقت کافی به تجربه آن نپردازید، به راحتی شما را تنبیه خواهد کرد. شما باید همواره مراقب شرایط اطراف خود باشید و به هیچ عنوان عنصر زمان را فراموش نکنید، چرا که این موضوعات می‌توانند باعث شوند شما در هدف‌تان که نجات دادن شهر است شکست بخورید. امیدواریم این بازسازی بتواند مشکلات فنی نسخه اصلی را برطرف کرده و تجربه‌ای دقیق و روان را از این عنوان منحصر‌به‌فرد ارائه دهد.

9- WarGames#

پلتفرم‌‌: PC

"سم بارلو" سازنده یکی از نوآورانه‌ترین عناوین سال 2015 یعنی عنوان Her Story، با یک بازی جدید برگشته است. اگر به یاد داشته باشید Her Story در زمان انتشار با بازخوردهایی بسیار متفاوت روبرو شد، برخی آن را به‌خاطر نحوه روایت خلاقانه‌اش به شدت تحسین می‌کردند و دیگران می‌گفتند اصلا این عنوان را نمی‌توان یک بازی کامپیوتری نامید. در هر صورت به نظر می‌رسد که بارلو این‌بار با عنوانی متفاوت برگشته است، چیزی به نام WarGames#. این بازی از فیلمی به همین نام الگوبرداری کرده و قرار است شما را درگیر ماجرای گروهی هکر کند که به نحوی وارد مسائل سیاسی شده‌اند. باید دید که بارلو این‌بار چگونه قصد شگفت‌زده کردن گیمرها را دارد.

8- Sequel The Wolf Among Us

پلتفرم‌ها: XOne، PS4، PC

The Wolf Among Us را می‌توان در کنار The Walking Dead محبوب‌ترین سری بازی این چند سال اخیر شرکت Telltale دانست. این سری توانست با روایت داستانی خاص و بهره‌ بردن از برخی تکنیک‌های مخصوص Telltale به محبوبیت بالایی دست پیدا کند. این محبوبیت باعث شد که سازندگان همواره دست خود را برای ساخت یک دنباله برای این سری باز بگذراند و سرانجام به طرفداران مشتاق خود مژده ادامه‌ای برای این فرنچایز محبوب را بدهند. هنوز اطلاعات چندانی از این بازی منتشر نشده و حتی مشخص نشده کدام یک از شخصیت‌ها در آن حضور خواهند داشت، اما باید اعتراف کرد با توجه به روند نامتوزان کیفیت بازی‌های Telltale در چند سال اخیر ما تا حدودی نگران ادامه این سری هستیم. به هر حال باید صبر کرد تا دید سازندگان چگونه عنوانی را تحویل‌مان خواهند داد.

7- Where the water tastes like wine

پلتفرم: PC

معرفی شده به عنوان "یک تراژدی عامیانه آمریکایی"؛ این عنوان شما را در نقش مسافری در دوره‌ای خاص از تاریخ آمریکا قرار می‌دهد. ملاقات‌های اسرارآلود بسیاری در بین راه انتظار شما را می‌کشند. Where the water tastes like wine عنوانی جاه‌طلب است که تجربه‌ای متفاوت و عمیق را ارائه می‌دهد و هر چه بیشتر در سفر خود در آن پیش‌ می‌روید، بیش از پیش غرق در دنیای بازی می‌شوید. یک ویژگی جالب دیگر این عنوان حضور خواننده محبوب، "استینگ" (Sting) به عنوان یک گوینده در بازی است. Where the water tastes like wine عنوانی مسحورکننده است که صبر کردن برای انتشار آن را به کاری زجرآور تبدیل می‌کند.

6- The Walking Dead: Final Season

پلتفرم‌ها: PC، XOne، PS4

دو فصل اخیر سری بازی The Walking Dead با وجود این‌که لحظات تاثیرگذار نسبتا زیادی داشتند اما به هیچ عنوان نتوانستند موفقیت شگفت‌انگیز فصل اول را تکرار کنند، فصل سوم نیز تا حدودی مانند یک داستان کاملا فرعی‌ به‌ نظر می‌رسید، اما هم‌اکنون Telltale اعلام کرده است که سرانجام "کلمنتاین" به عنوان شخصیت اصلی به فصل جدید این سری که سازندگان آن را "فصل پایانی" می‌نامند برمی‌گردد. برای کسانی که عاشق این سری هستند و رابطه‌ای ذهنی با شخصیت‌های آن برقرار کرده‌اند، مشاهده سرانجام داستان "کلمنتاین" بدون شک ضروری است. امیدواریم که این فصل بتواند حداقل تا حدودی موفقیت‌های فصل اول را تکرار کند.

5- Donut County

پلتفرم‌ها: PC، PS4

عنوانی عجیب با سبک هنری ساده و دوست‌داشتنی! Donut Country عنوانی است که آقای "بن اسپوسیتو" یکی از سازندگان اصلی Unfinished Swan در زمان فراغت خود و از طریق Game Jam شروع به ساخت آن کرد. ماجرای این بازی از این قرار است که شما در آن باید یک گودال عجیب را کنترل کنید که با بلعیدن اشیای مختلف، بزرگ تر می‌شود! بله، ایده‌ای بسیار عجیب و یکی از دلایل اصلی که انتظار برای این عنوان را به کاری دشوار تبدیل می‌کند. Donut Country در نمایش‌های خود سبکی منحصر از به‌کارگیری پازل‌ها در بازی را به تصویر کشید که نوید تجربه‌ای دقیق و لذت‌بخش را می‌دهند.

4- Detroit Become Human

پلتفرم: PS4

استودیو Quantic Dream هم‌اکنون یکی از باتجربه‌ترین استودیو‌ها در ساخت عناوین محاوره‌ای داستان‌محور محسوب می‌شود و با وجود این‌که تمامی ساخته‌های آن با استقبالی عالی مواجه نشده‌اند، اما در بدترین حالت ممکن می‌توان آن ها را تجربه‌ای سرگرم‌کننده نامید. سرپرست این استودیو یعنی شخص "دیوید کیج" همواره تلاش داشته از طریق بازی‌های خود پیام‌هایی مختلف را به مخاطب منتقل کرده و پرسش‌هایی را در ذهن او ایجاد کند، هم‌اکنون این تیم باتجربه در حال برداشتن بزرگ‌ترین قدم خود در صنعت‌ بازی‌سازی است، قدمی به نام Detroit Become Human. داستان این عنوان درباره سه اندروید است که سرانجام از طرقی مختلف به یک‌دیگر مرتبط می‌شوند، بازی انتخابات بسیاری به گیمر می‌دهد و هر انتخاب شما می‌تواند در روند داستان تاثیری شگفت‌انگیز بگذارد، مسئله‌ای که علاوه بر عمق بخشیدن به تجربه بازی، می‌تواند ارزش تکرار آن را نیز بسیار بالا ببرد. تابه‌حال این عنوان توانسته با به تصویر کشیدن چند نمایش‌ احساسی موجب شگفت‌زدگی گیمرها بشود، باید دید Quantic Dream این‌بار چگونه تجربه‌ای را ارائه خواهد داد.

3- The Last Night

پلتفرم‌ها: PC، XOne

The Last Night، عنوانی با سبک طراحی پیکسلی که در جهانی سایبرپانک رخ می‌دهد. این بازی پس از معرفی شدن در کنفرانس E3 شرکت مایکروسافت توانست نظر بسیاری را به خود جلب کند. در The Last Night جامعه انسانی به طور کامل با نوعی پیشرفته از تکنولوژی احاطه شده و این موضوع توسط سبک هنری و رنگ‌پردای بی‌نظیر بازی به نحوی فوق‌العاده زیبا به نمایش گذاشته شده است. می‌توان شباهت‌هایی را بین جهان سری Bladerunner و این بازی مشاهده کرد که به محبوبیت آن می‌افزاید. با این‌که هنوز شاهد ویژگی‌های چندانی از گیم‌پلی آن نبوده‌ایم، The Last Night به راستی توانسته ما را مجذوب خود کرده و به یکی از مورد‌انتظارترین عناوین ماجراجویی‌مان تبدیل بشود.

2- Return Of The Obra Dinn

پلتفرم: PC

در سال 2013 سازنده مستقلی به نام "لوکاس پاپ" توانست با انتشار یک عنوان محاوره‌ای خاص تحت نام Papers, please محبوبیت زیادی به دست آورد. هم‌اکنون او قصد دارد باری دیگر به دنیای بازی‌ها برگردد، این‌بار اما با عنوانی متفاوت نسبت به ساخته قبلی خود. داستان Return Of The Obra Dinn به طور کلی درباره یک کشتی قدیمی است که به صورت اسرارآلودی تمامی خدمه خود را از دست داده و هم‌اکنون به یک کشتی متروکه غم‌انگیز تبدیل شده. وظیفه بازیکن این است که راز بزرگ این کشتی را بیابد و کشف کند که چه بلایی بر سر 60 خدمه آن آمده. یکی از مکانیک‌های که به جذابیت این عنوان اضافه می‌کند قابلیت سفر در خاطرات هر یک از خدمه کشتی است. Papers Please عنوانی متفاوت با پیامی بسیار قوی و تاثیرگذار بود و ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا ببینیم سازنده خلاق آن این‌بار ما را در چه داستان شگفت‌انگیزی غرق خواهد کرد.

1- Kentucky Route Zero

پلتفرم‌ها: PC، XOne، PS4، Switch

صحبت درباره عنوانی رازآلود است که حدود 5 سال در دست ساخت قرار دارد. Kentucky Route Zero ادامه‌ای بر Act اول این عنوان است که در سال 2013 منتشر شده بود و قرار است که در چند قسمت عرضه شده و مخاطب را در جهانی اسرارآمیز که داستانی عمیق را در دل خود نهفته است، غرق کند. طراحی بسیار زیبای این عنوان و به تصویر کشیدن اتمسفر سرزمین Kentucky به نحوی هنرمندانه، تنها یکی از چندین نقاط مثبت و قابل توجه این بازی است. روایت داستان حالتی بسیار فراواقع‌گرایانه دارد و با توجه به اطلاعات منتشر شده و تجربه‌ای که از قسمت‌های منتشر شده از بازی داشته‌ایم باید گفت که دست کشیدن از این عنوان و فکر نکردن به داستان جادویی آن واقعا کار دشواری است. داستان بازی درباره یک راننده کامیون است که باید محموله‌ای را به آدرسی دورافتاده در کنتاکی برساند، در بین راه بنزین کامیون او تمام شده و او به ناچار به یک استراحت‌‌گاه بین راهی می‌رود که پای او را به داستانی عجیب باز می‌کند. ما به شدت در انتظار هستیم تا شاهد پایانی شایسته برای این ماجراجویی بی‌نظیر باشیم.

مترجم: سپهر آرمانی

منبع متن: pardisgame