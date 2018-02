فهرست فروش هفتگی ژاپن | هیولاها با Monster Hunter World ژاپن را تسخیر کردند

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. آمار فروش این هفته‌ی Media Create، از تاریخ ۲۲ تا […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته‌ی Media Create، از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ را شامل می‌شود. در هفته گذشته یکی از مورد انتظارترین عناوین در بین بازی‌بازان ژاپنی و همچنین بازی‌بازان مختلف در سراسر جهان عرضه شد که Monster Hunter World نام داشت. این بازی با این که در تاریخ ۲۶ ماه ژانویه منتشر شده و تنها دو روز در فهرست فروش به صورت آماری حساب شده است، توانسته به فروش فوق‌العاده ۱,۲۴۵,۱۶۹ نسخه‌ای دست پیدا کند و با فاصله در صدر فهرست فروش قرار بگیرد. با توجه به گیم‌پلی ستایش شده و پر طرفدار بازی Monster Hunter World و همچنین اشتیاق بازی‌بازان برای تجربه کردن آن، خیلی راحت پیش بینی می‌شود که این بازی بتواند با قدرت در بازار ژاپن بفروشد و تا چند هفته در بالای فهرست دیده شود (مگر این که اتفاق خاصی رخ دهد). بیایید کمی این بازی را با نسخه‌های قبلی مقایسه کنیم؛ بازی Monster Hunter 4 که در سال ۲۰۱۳ برای کنسول دستی ۳DS عرضه شده بود، در هفته اول عرضه توانست ۱,۷۱۵,۰۶۰ نسخه بفروشد اما این را در نظر بگیرید که کنسول ۳DS در آن زمان فروش بسیار بهتری را تجربه می‌کرده و در زمان محبوبیت بی نظیری قرار داشته است. بد نیست به این نکته نیز توجه داشته باشیم که در سال ‌های اخیر، علاقه بازی‌بازان ژاپنی (در کل بازی‌بازان جهانی) به خرید بازی‌ها و محتواهای آن‌ها به صورت آنلاین و دیجیتالی بسیار بیشتر شده است اما Media Create تنها آمار فروش فیزیکی و خرده فروشی‌ها را محاسبه می‌کند. عنوان Mario + Rabbids: Kingdom Battle نیز که در دو هفته گذشته تازه در ژاپن عرضه شد‌ (در حالی که در مناطق غربی مدت زیادی در دسترس بود)، و در صدر فهرست فروش قرار گرفت، در آمار این هفته با فروش ۲۶,۰۸۸ نسخه‌ای خود در رده دوم قرار گرفته است. به غیر از Monster Hunter World، در هفته گذشته یک عنوان جدید دیگر نیز عرضه شد که The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia نام داشت. این بازی شرکت باندای نامکو توانست ۶,۹۶۱ واحد روی پلی‌استیشن ۴ بفروشد که با توجه به محبوبیت انیمه و مانگای سری در ژاپن، به نظر رقم راضی‌کننده‌ ای نمی‌آید. در دیگر جایگاه‌های موجود در فهرست فروش هفتگی ژاپن، عناوین همیشگی و نام آشنایی به چشم می‌خورند که می‌توانید آن ها را به همراه فروش کل در فهرست مشاهده کنید.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[PS4] Monster Hunter: World (Limited Edition Included) (Capcom, 01/26/18) – ۱,۲۴۵,۱۶۹ (New)

[NSW] Mario + Rabbids Kingdom Battle (Nintendo, 01/18/18) – ۲۶,۰۸۸ (۹۲,۷۸۰)

[NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – ۲۵,۷۷۶ (۱,۹۷۱,۸۱۰)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۲۱,۸۳۴ (۱,۲۸۶,۶۳۴)

[NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – ۱۶,۶۶۴ (۱,۵۷۱,۹۷۶)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo, 11/17/17) – ۱۲,۷۰۲ (۱,۵۲۸,۰۰۱)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۱۰,۲۴۰ (۸۳۴,۹۶۸)

[PS4] Dissidia Final Fantasy NT (Square Enix, 01/11/18) – ۷,۹۹۹ (۱۳۴,۱۰۰)

[۳DS] Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya – Sword / Magnum (Level-5, 12/16/17) – ۷,۷۵۵ (۴۹۰,۸۵۳)

[PS4] The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia (Bandai Namco, 01/25/18) – ۶,۹۶۱ (New)

[۳DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo, 12/28/17) – ۶,۵۳۵ (۱۴۲,۳۰۸)

[PS4] Gintama Rumble (Bandai Namco, 01/18/18) (Limited Edition Included) – ۵,۸۰۰ (۴۴,۲۴۳)

[NSW] Pokken Tournament DX (Nintendo, 09/22/17) – ۴,۷۶۵ (۲۱۴,۷۳۰)

[NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – ۴,۳۹۹ (۳۵۶,۰۳۱)

[NSW] ۱-۲-Switch (Nintendo, 03/03/17) – ۴,۳۷۵ (۳۸۶,۶۹۵)

[PS4] Call of Duty: WWII (SIE, 11/03/17) – ۴,۲۰۳ (۳۷۹,۲۸۶)

[PSV] Gintama Rumble (Bandai Namco, 01/18/18) (Limited Edition Included) – ۳,۷۹۰ (۲۷,۲۰۷)

[NSW] FIFA 18 (EA, 09/29/17) – ۳,۷۲۰ (۷۸,۱۶۹)

[PS4] Earth Defense Force 5 (D3 Publisher, 12/07/17) – ۳,۲۹۲ (۲۲۱,۸۹۴)

[NSW] Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. (Limited Edition Included) (Capcom, 08/25/17) – ۳,۱۶۲ (۲۰۷,۹۳۹)

همچنین شما عزیزان می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

PlayStation 4 – ۱۱۰,۰۲۳ (۳۷,۵۷۲)

Switch – ۴۷,۱۰۷ (۴۳,۰۲۷)

PlayStation 4 Pro – ۳۰,۱۲۲ (۱۴,۹۳۵)

New 2DS LL – ۶,۸۴۲ (۷,۳۰۲)

PlayStation Vita – ۳,۷۴۴ (۴,۲۵۶)

New 3DS LL – ۳,۳۷۷ (۳,۵۶۳)

Xbox One X – ۱,۶۱۸ (۱,۲۸۵)

۲DS – ۱,۰۹۴ (۱,۲۵۰)

Xbox One – ۶۸ (۱۰۳)

در فهرست فروش سخت‌افزارهای این هفته، یک تغییر بزرگ مشاهده می‌شود و آن، تغییر جایگاه سلاطین ژاپن، یعنی پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ است. خیلی وقت است که کنسول محبوب و ترکیبی شرکت نینتندو، یعی نینتندو سوییچ را به غیر از صدر فهرست، در جای دیگری ندیده بودیم و حال، می‌توانیم کنسول سونی، یعنی پلی‌استیشن ۴ را در این جایگاه مشاهده می‌کنیم. قطعا فروش فوق‌العاده بازی Mosnter Hunter World برروی افزایش چشمگیر میزان فروش کنسول نسل هشتمی سونی تاثیر زیادی گذاشته و فروش این کنسول را در هفته گذشته به ۱۱۰,۰۲۳ واحد رسانده است. در کنار پلی‌استیشن ۴، بد نیست به فروش خوب پلی‌استیشن ۴ پرو نیز اشاره کنیم که به صورت مجموع، آمار بسیار خوبی را برای سونی به ارمغان آورده اند. کنسول‌های خانواده‌ی پلی‌استیشن ۴ تا به اینجای کار، ۶,۲۲۰,۵۴۶ واحد بوده که رقم خوبی به حساب می‌آید. نکته دیگر آن که Monster Hunter World هم‌اکنون پرفروش‌ترین بازی پلی‌استیشن ۴ در هنگام عرضه در ژاپن به حساب می‌آید و رکورد پیشین که در دست بازی Dragon Quest XI با فروش هفته اول ۱,۱۴۴۸,۸۸۸ بود را شکست. بد نیست اشاره کنیم که Monster Hunter World در ژاپن به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شده و برای ایکس‌باکس وان در دسترس نیست (برخلاف دیگر نقاط جهان). کنسول نینتندو سوییچ هم با این که با رشد فروش کمی این هفته را دنبال کرده، اما عدم عرضه عنوانی بزرگ در هفته‌های اخیر برای این کنسول باعث شده تا آن را با فاصله پشت سر پلی‌استیشن ۴ مشاهده کنیم و حال، باید ببینیم که این صدرنشینی پلی‌استیشن ۴ به مانند صدرنشینی نینتندو سوییچ دوام پیدا خواهد کرد یا خیر.

منبع متن: gamefa