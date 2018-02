گیب نیوئل به همکاری با Nintendo بسیار نزدیک بوده است

Valve با هیچ شرکت دیگری همکاری خاصی ندارد و اصولاً با برنامه‌های دقیق و بررسی شده به کار تکی خود ادامه می‌دهد و "گیب نیوئل" افسانه‌ای این برنامه‌ها را رهبری می‌کند. ما نمی‌توانیم تصور کنیم که سونی چگونه موفق شد "نیوئل" را متقاعد کند در کنفرانس سونی از Portal 2 رونمایی کند و بر روی صحنه قدم بگذارد.

نکته جالب توجه این است که آقای "گیب نیوئل" در نظر داشت با Nintendo همکاری کند تا به صورت اشتراکی چیزی جدید خلق کنند.

به گزارش پردیس‌گیم و با توجه به اعلانات Game Informer، این خبر از طریق پسر "گیب نیوئل" یعنی "گری" و از طریق اجرای زنده Valve News که مال "تایلر مکویکر" است منتشر شد. از او پرسیده شد که آیا با شخص بزرگی ملاقات کرده است که در جواب گفت خودش با شخص خاصی ملاقات نکرده است اما پدرش‌ (گیب نیول) حدود 7 سال پیش با "ساتورو ایواتا" و "شیگرو میاموتو" ملاقات داشت و اگر این جلسات ادامه پیدا می‌کرد می‌توانستیم شاهد آثاری بزرگ در صنعت بازی‌های ویدیویی باشیم:

"پدر من قصد داشت یک پروژه اشتراکی توسعه دهد، فکر می‌کنم که در رابطه با کنسول Wii بود اما هیچوقت رخ نداد. البته بخاطر این پروژه به ژاپن نیز سفر کردیم."

متاسفانه اطلاعات بیشتری در دست نیست و تمام داستان همین است. آیا می‌توانید تصور کنید که دو سازنده بزرگ صنعت بازی‌های ویدویی با یکدیگر همکاری کنند؟ احتمالاً نتیجه‌ آن چیزی افسانه‌ای می‌شد حتی بر روی کنسول Wii.

Nintendo اخیراً توانسته به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کند، در طول 11 ماه عرضه Nintendo Switch فروش این کنسول با کل فروش Wii U در طول عمرش برابری می‌کند. تا به این لحظه عناوین بزرگی مانند Super Mario Odyssey و The Legend of Zelda: Breath of the Wild برای Switch منتشر شده‌اند و این پایان ماجرا نیست بلکه به زودی ریمستر Dark Souls و بازی‌های بزرگی مانند Metroid Prime 4 در راه است.

