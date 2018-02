نسخه بازسازی شده Final Fantasy 12 برای PC در دسترس قرار گرفت

Final Fantasy XV: Windows Edition تا ماه دیگه عرضه نخواهد شد اما در این میان بازیکنان می‌توانند یکی دیگر از بهترین بازی‌های سری FF را بر روی PC تجربه کنند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، نسخه بازسازی شده Final Fantasy XII: the Zodiac Age بازی کلاسیک PS2 در حال حاضر بر روی استیم در دسترس قرار دارد و کسانی که این عنوان را زودتر خریداری کنند شامل تخفیف خواهند شد.

Final Fantasy XII اولین بار در سال 2006 بر روی PS2 منتشر شد و سپس نسخه کامل و ریمستر آن در سال 2017 برای PS4 به انتشار رسید. نسخه ریمستر نسبت به نسخه اصلی آن شامل پیشرفت‌های چشمگیری در گیمپلی و گرافیک می‌شود، پیشرفت‌هایی مانند رزولوشن بالا‌تر، سیستم شغل بازسازی شده، آهنگ‌هایی با کیفیت بالاتر و قابلیتی برای افزایش سرعت در بازی.

البته نکته بسیار خوب دیگر این است که نسخه PC بازی قابلیت‌های گرافیکی بیشتری دارد. شما می‌توانید این بازی را با 60 فریم بر ثانیه بر روی مانیتور‌های 21:9Ultra-Wide اجرا کنید. لازم به ذکر است بازیکنان از همان ابتدا به بخش New Game Plus و New Game Minus دسترسی خواهند داشت.

ریمستر و ریمیک شدن بازی‌های مختلف سری Final Fantasy دو نکته مثبت دارد اول این که خاطرات طرفداران قدیمی این سری زنده می‌شود و دوم بازیکنان مدرن امروزی می‌توانند با کیفیت بالا‌تر این عناوین را تجربه کنند.

نظر شما در این باره چیست؟