نینتندو قصد پشتیبانی از سوئیچ برای بیش از ۶ سال را دارد

نینتندو سوئیچ تاکنون عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود نشان داده و پس از گذشت حدود یک سال از عرضه‌اش همچنان با قدرت ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد که نینتندو قصد دارد این روند را برای سال‌ها پابرجا نگه دارد!

طبق گفته‌های مدیر عامل نینتندو یعنی تاتسومی کیمیشیما (Tatsumi Kimishima) در گفت و گو با Nikkei، این شرکت می‌خواهد که از کنسول سوئیچ برای بیشتر از ۶ سال پشتیبانی کند و از آن چرخه‌ی معمول ۵-۶ ساله‌ی نسل کنسول‌ها فراتر برود. با این حال، وی جزئیات بیشتری را به اشتراک نگذاشته و نمی‌دانیم که دقیقاً تا چه زمانی از سوئیچ پشتیبانی خواهند کرد.

اگر قرار باشد که سوئیچ بیشتر از ۶ سال عمر کند و پایدار بماند، نینتندو باید سخت‌افزارش را در سال‌های آتی ارتقا دهد و بهبود بخشد، گرچه این نظریه همچنان در حد همان احتمال است و چیزی قطعی نیست.

نینتندو سوئیچ در مارچ ۲۰۱۷ به همراه جدیدترین نسخه‌ی سری به شدت محبوب Zelda یعنی The Legend of Zelda: Breath of The Wild عرضه شد و تاکنون بیش از ۱۴ میلیون دستگاه به فروش رسانده است.

