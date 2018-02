تاریخ انتشار تریلر فیلم Solo: A Star Wars Story مشخص شد

بعد از اکران فیلم Star Wars VII: The Last Jedi، حال طرفداران مجموعه‌ی "جنگ ستارگان" باید مدت زیادی را برای دیدن نهمین فیلم از این سری فیلم پرطرفدار، صبر کنند. در میان مدت زمان طولانی‌ای که طرفداران باید برای دیدن نسخه‌ی های اصلی فیلم Star Wars باید صبر کنند، یک سری فرعی از جنگ ستارگان اکران می‌شود که A Star Wars Story نام دارد و Rogue One اولین نسخه‌ی آن بود. حال مدتی است که کار بر روی ساخت دومین نسخه از این فیلم با نام Solo: A Star Wars Story، آغاز شده و اکنون تاریخ انتشار اولین تریلر از آن، مشخص شده.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از گیم اسپات، وب سایت هالیوود ریپورتر اعلام کرده است که این تریلر در روز یکشنبه، 15 بهمن 1396 و در جریان مسابقات Super Bowl و برنامه‌ی Good Morning Amercia پخش خواهد شد. این تعجب آور نیست که شرکت دیزنی در طی مسابقات Super Bowl این تریلر را منتشر می‌کند زیرا این شرکت قبلا نیز این کار را انجام داده بود و مسابقات Super Bowl را تبدیل به یک موقعیت ویژه و مهم برای این شرکت کرده بود. Solo یکی از مورد انتظارترین فیلم‌هاست و چیزی که به این انتظار می‌افزاید این است که احتمالا این فیلم قرار نیست پیشرفتی را در لوازم و تکنولوژی‌های مورد استفاده در فیلم ایجاد کند و ما شاهد یک فیلم با حال و هوای فیلم‌های کلاسیک این مجموعه خواهیم بود.

همچنین هالیوود ریپورتر اعلام کرد که قرار است شاهد نمایش‌هایی از دو فیلم مورد انتظار Jurassic Park: Fallen Kingdom و ششمین نسخه از سری فیلم Mission Impossible با نام Fallout، باشیم. در این حین ممکن است شرکت‌های Fox، Sony و Warner Bros نیز در حاشیه‌ی مسابقات به انتشار تریلر بپردازند، پس اگر تریلری از فیلم‌های X-Men: The Dark Phoenix، Deadpool 2، Fantastic Beasts: The Curse of Grindelwald و The Predator منتشر شد، تعجب نکنید.

آلدن ارنرایک، دونالد گلاور، امیلیا کلارک، وودی هارلسون، پل بتانی، جوناس سوآتامو، ایان کنی، تندی نیوتون، وارویک دیویس و فیبی والر بریج از بازیگرانی هستند که در فیلم Solo حضور دارند. همچنین ممکن است فیلم‌های فرعی بیشتری از جهان جنگ ستارگان ساخته شود. Solo: A Star Wars Story در تاریخ 25 می 2018 (4 خرداد 1397) اکران می‌شود.

منبع متن: pardisgame