شرکت Ubisoft جزییات Season Pass عنوان موردانتظار Far Cry 5 را منتشر کرده است. طرفداران می‌توانند با خریداری نسخه Gold این بازی از تمامی بسته‌های الحاقی آن بهره‌مند شوند، همچنین می‌توان به صورت خریدی جدا از بازی Season Pass این عنوان را از فروشگاه‌های سه پلتفرم مقصد تهیه کرد. اما خریداران به غیر از بسته‌های الحاقی پاداش دیگری نیز دریافت خواهند کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gametransfers خریداران Season Pass این عنوان بر روی کنسول‌ها همچنین نسخه‌ای کامل از یکی از محبوب‌ترین نسخه‌های این سری یعنی Far Cry 3 را نیز دریافت خواهند کرد. Far Cry 3 قرار است به صورت رسمی در تابستان 2018 برای کنسول‌های نسل هشت منتشر بشود، اما خریداران Season Pass عنوان Far Cry 5 آن را چند هفته زودتر دریافت خواهند کرد.

نام و جزییات بسته‌های الحاقی این عنوان را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

1- Hours of Darkness: بازیکنان در این محتوا به زمان جنگ ویتنام سفر کرده و بر علیه سربازان ویتنامی خواهند جنگید.

2- Dead Living Zombies: همان‌طور که از نام این محتوا مشخص است. بازیکن را در دل گروه‌هایی بزرگ از زامبی‌ها قرار می‌دهد، بازیکن باید با کشتن تعدادی هر چه بیشتر از آن‌ها تا جایی که می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

3- Lost on Mars: بازیکنان زمین را ترک خواهند کرد تا در فضا بر علیه موجوداتی از مریخ بجنگند.

Far Cry 3 در زمان انتشار توانست به موفقیت و محبوبیت بسیاری دست پیدا کند و تجربه دوباره آن می‌تواند موجب خوشحالی بسیاری از طرفداران این سری بشود. نظر شما چیست؟ آیا این ویژگی‌ها به اندازه‌ای برای‌تان جذاب هستند که نسخه کامل Far Cry 5 را تهیه کنید؟

منبع متن: pardisgame