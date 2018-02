محتوای دانلودی The Diaries of Agent Silent Death برای بازی Wolfenstein II عرضه شد

دومین محتوای دانلودی داستانی بازی Wolfenstein II: The New Colossus برای کنسول‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان در کنار رایانه‌های شخصی منتشر شده است! امروز، شرکت بتزدا (Bethesda) که در ایالت مریلند واقع شده دومین محتوای دانلودی بازی شوتر اول شخص محبوب خود یعنی Wolfenstein II: The New Colossus را با نام The […]

امروز، شرکت بتزدا (Bethesda) که در ایالت مریلند واقع شده دومین محتوای دانلودی بازی شوتر اول شخص محبوب خود یعنی Wolfenstein II: The New Colossus را با نام The Diaries of Agent Silent Death منتشر کرده است. طبق اطلاعاتی که در کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده برای این بازی منتشر شده، این محتوای دانلودی که دومین قسمت از سیزن پس سه قسمتی بازیست اکنون برای تمام پلتفرم‌ها در دسترس است و هیچ محدودیتی برای تهیه آن وجود ندارد.

در محتوای دانلودی The Diaries of Agent Silent Death بازیکنان در نقش جسیکا ولینت (Jessica Valiant) یا مامور مرگ خاموش (Agent Silent Death) قرار خواهند گرفت، کسی که مامور و قاتل سابق سازمان OSS است. او وظیفه یافته تا از نقشه شوم استودیوی فیلمسازی و تبلیغاتی ناتزی‌ها یعنی Paragon Pictures پرده برداری کند. بر خلاف بازی اصلی و محتوای دانلودی اول که شما به ترتیب در نقش بی جی بلزکوویچ (B.J. Blazkowicz) و جو هفت تیر کش (Gunslinger Joe) باید در یک اکشن سریع و پر زد و خورد دشمنان را از پیش رو برمی‌داشتید، اینجا به صورت کلی گیم پلی بازی تغییر پیدا کرده و بیشتر روی مخفی کاری و کشتن مخفیانه دشمنان تمرکز دارد.

بازی Wolfenstein II: The New Colossus دنباله‌ای بر بازی Wolfenstein: The New Order محسوب می‌شود که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده بود. در این بازی شما بار دیگر در نقش بی جی بلزکوویچ قرار می‌گیرید و وظیفه دارید تا ماموریت انقلاب در آمریکا را در کنار نیروهای مقاومت به سر انجام برسانید. این بازی در هنگام عرضه با ستایش منتقدان و بازی‌بازان روبرو شد و حتی در The Game Awards 2017 هم توانست جایزه بهترین بازی اکشن را به خود اختصاص دهد.

این بازی برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان در کنار رایانه‌های شخصی قابل تهیه است.

منبع متن: gamefa