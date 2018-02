Dynasty Warriors 9؛ یک مرد علیه هزار

پیش‌نمایشی بر Dynasty Warriors 9

"به قلم رضا لیاقت"

فرمول معروف "یک مرد علیه هزار" استودیو Omega Force بار دیگر قرار است جلوی ما قرار بگیرد، فرمولی زیبا، جذاب، هیجان آور اما تکراری، تکراری که سال‌هاست همه طرفداران سری Dynasty Warriors از آن می‌نالند اما افسوس که Omega Force هنوز راه حل کاملی برای آن نیافته. Dynasty Warrios از ابتدای عرضه نسخه اول تا نسخه 8 و حتی همین نسخه 9 که به زودی عرضه می‌شود، تغییرات زیادی را به چشم دیده اما هرگز موفق نشده خود را یک عنوان کاملا متفاوت، جذاب و غیر تکراری نسبت به نسخه‌های قبلی نشان دهد، از طرفی دیگر Koei Tecmo ناشر بازی نیز دست از سر این فرمول بر نداشته و Spin-offهای بسیاری از این سری با همین فرمول ساخته که آن‌ها نیز کاملا از مشکل تکراری بودن رنج برده و به تکراری بودن این فرمول میافزاید؛ Spin-offهایی مثل سری Samurai Warriors یا Warriors Orochi یا بازی‌هایی مثل Warriors All-Stars.

اکنون برای بررسی آنکه آیا این نسخه می‌تواند روح جدیدی در فرمول قدیمی " یک مرد علیه هزار" این سری بدمد، از نقاط مختلفی به نسخه 9 میپردازیم.





داستان

داستان سری Dynasty Warriors در دوره 3 امپراطوری (بر اساس رمان تاریخی Romance of the Three Kingdoms) در اواخر حکومت خاندان‌ هان (Han) رخ میدهد، جایی که چین به 3 خاندان تقسیم شده و آن‌ها بر سر فرمانروایی این سرزمین با هم میجنگند. هدف ما این نیست که به طور عمقی داستان سری را بررسی کنیم بلکه با همین یک جمله به بررسی ایرادات و راه حل‌های احتمالی میپردازیم.

از آنجایی که بستر داستان بازی حوادث تاریخی واقعی است، در ابتدا این برداشت می‌شود که در 8 سری اخیر داستان بازی موضوعی تکراری، با پایان‌هایی تقریبا تکراری بوده، اما Omega Force علاوه بر روایت داستان تاریخی اصلی این 3 خاندان (در نسخه‌های اخیر 4 خاندان + افراد خاص مثل Lu Bu)، به بررسی پیروزی‌های احتمالی آن‌ها پرداخته و سعی کرده که نشان دهد که چرا و چگونه اگر اتفاقاتی دیگر در تاریخ رخ می‌داد، کدام خاندان موفق به فتح کامل چین می‌شد. از این نظر برگ برنده تا حدودی در دست Omega Force است، اما بیایید قبول کنیم که بعد از 8 نسخه ما به چیزی بیشتر احتمالات تاریخی نیاز داریم، شاید اکنون وقت آن باشد که Omega Force دست در تاریخ برده و تغییرات بزرگتری را مورد بررسی قرار دهد، در نهایت Omega Force در اینجا فضای مانور خوبی دارد که ثابت کرده بلد است از آن استفاده کند و ما چشم انتظار دستپخت آن‌ها در این حوزه هستیم.

برای دوستداران تاریخ، مستندات تاریخی واقعی این دوره در بازی قابل خواندن است.

از سمتی دیگر در این نسخه با شخصیت‌های جدیدی رو به رو هستیم:

1) Cao Xiu : سوار متواضع و چابک

2) Xun You : استراتژیست آرام

3) Man Chong : حیله گر خندان

4) Xu Sheng : یاغی پر جذبه جوان

5) Cheng Pu : مرد بزرگوار رک

6) Zhou Cang : یار چابک بی همتا

7) Xin Xianying : بانوی خردمند و هوشیار

تعداد کل شخصیت‌های قابل بازی این نسخه 90 نفر است.

گیم پلی

بزرگترین چالش رو به روی Dynasty Warriors 9 و استودیو Omega Force همین بخش است :

1) "یک مرد علیه هزار" منظور از این جمله چیست؟ خیلی ساده، دقیقا خودش! شما در طول هر سناریو (که به آن خواهیم پرداخت) هزاران نفر ( و بیشتر) را خواهید کشت، شاید بگویید این خیلی عالی است و با یک Hack and Slash هیجانی رو به رو هستیم. بله درست است اما اگر شما در تمام طول مدت بازی فقط کارتان این باشد که با زدن یک دکمه 50 نفر را بکشید آن وقت دیگر با کلمه هیجانی رو به رو نیستید، بلکه با کلمه خسته کننده رو به رو هستید.

انتظارات ما

خب واقعا سخت است که بگوییم ریشه یک بازی را تغییر دهید در حالی که بازی خودش باقی بماند، اما اینجاست که Omega Force می‌تواند نبوغ خود را نشان دهد، در حال حاضر ما می‌دانیم که بازی قرار است برای اولین بار جهان‌باز شود (به این هم خواهیم پرداخت) و این نوید یک تغییر اساسی در بازی را میدهد، همچنین Omega Force ادعا می‌کند که سیستم مبارزات بازی را نیز ارتقا بخشیده که این موضوع، در کنار پیشرفت‌های دیگر، می‌توانند بلاخره پایانی بر خسته کنندگی Dynasty Warriors باشند.





2) سناریو‌ها: سناریو‌ها در واقع میدان نبرد شما هستند، لشکر کشی و محاصره‌های تاریخی واقعی که شما در آن شرکت می‌کنید، در نسخه قبل در حالت داستانی سناریو‌ها تا حدودی ساده و نامتنوع بودند، "کار الف را انجام بده اگر موفق بودی بازی آسان می‌شود، اگر هم ناموفق بودی یکم کارت سخت میشود" هرچند که برای رسیدن به پایان‌های خوب (همان حالت‌هایی که احتمالات تاریخی را بررسی می‌کرد) مجبور بودید که در هر سناریو کار‌های خاصی بکنید که به جذابیت بازی می‌افزود. اما در Ambition Mode (حالتی که در آن مرکز فرماندهی خود را کنترل میکردید) و Free Mode (سناریو‌های دلخواه با شخصیت دلخواه) با سناریو‌های بهتری سر کار داشتیم و از طرفی با آمدن نسخه Extreme Legends سناریو‌هایی بسیار قوی به بازی اضافه شد که هدف نهایی آن‌ها متنوع تر از "فرمانده حریف را بکش" بود.

انتظارات ما

همه چیز برای Omega Force مهیا است تنها کاری که آن‌ها باید بکنند استفاده‌ی درست از چیزی است که خودشان بوجود آورده اند، میتوانیم امیدوار باشیم که در نسخه‌ی جدید با سناریو‌های جذاب و ماندگاری رو به رو شویم که تمام کردن هر کدام برای ما بسیار لذت بخش باشد.





3) سلاح‌های بازی : خب شاید اشاره به این موضوع کمی عجیب باشد اما حالا که قرار است یک نفره 1000 نفر را بکشیم چرا سلاحمان را هم چیزی که دوست داریم انتخاب نکنیم؟ در نسخه‌های قبلی با وجود اینکه سلاح‌ها کاملا متفاوت بودند و با سلاح‌های "قوی ولی کند" یا "سریع ولی ضعیف" یا چیزی بین این 2 رو به رو بودیم اما هرگز این حس به ما داده نمیشد که مهارتمان با سلاحی خاص، ما را متمایز میکند. هر سلاحی در هر جایی دست ما میدادند با همان کار را به استادانه ترین شکل ممکن تمام میکردیم حتی اگر آن را برای اولین بار در دست گرفته بوده باشیم.

انتظارات ما

Omega Force باید سلاح‌ها را به گونه‌ای طراحی کند که هر کدام روح جدا گانه‌ای داشته باشند، و گیمر از اینکه از یک نوع سلاح خاص استفاده میکند احساس غرور کند و با آن ارتباط برقرار کند، تقریبا چیزی شبیه سلاح‌های مختلف بازی Toukiden 2 که کار همین استودیو است.

4) جهان‌باز بودن بازی: اولین ویژگی جدید این نسخه که آن را از تمام نسخه‌های قبلی متمایز میکند جهان‌باز بودن است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که از نظر جهان‌باز بودن با عنوانی شبیه Toukiden 2 رو به رو هستیم، اما بسیار بزرگتر و پیشرفته تر. جهان‌باز بودن بازی می‌تواند تجربه‌هایی مانند، مبارزات کوچک و ناگهانی در بین مسیر‌ها، بوجود آمدن تاکتیک‌هایی برای نبرد مثل شبیخون یا حمله در شب بسته به زمان و نحوه حمله شما به حریف، یافتن ابزار و مواد خام برای ساختن تجهیزات جنگی،شکار حیوانات، ماهی گیری، داد و ستد در شهر‌ها و روستا‌ها و یا حتی خریدن خانه‌ای و تزئین کردن آن را بوجود میآورد. از طرفی نقشه بازی به ناحیه‌های مختلف تقسیم شده که در ابتدا درجه سختی هر کدام بالا است اما با انجام ماموریت‌های فرعی درجه سختی آن‌ها پایین می‌آید.

همچنین شاید هنگام دیدار از شهری، یکی از فرماندهان بزرگ را در لباس‌های غیر رسمی ببینید که همانند شما برای دیدن شهر آمده است.





5) نسخه Empire: درست است که این نسخه جدا از نسخه اصلی و کمی دیرتر از آن منتشر میشود اما یکی دیگر از مواردی که طرف داران Dynasty Warriors مشتاق آن هستن همین نسخه Empire بازی است. در نسخه Empire علاوه بر مبارزات Hack and Slash، بازی حالت استراتژیک نیز به خود میگیرد. شما یکی از فرماندهان بازی را انتخاب می‌کنید، یا فرمانده خود را میسازید و سعی میکنید چین را فتح کنید.

انتظارات ما

معمولا هر Campaign بازی به شدت کوتاه است، زیرا اگر با طرز کار این بازی آشنا باشید به راحتی میتوانید به سرعت کل چین را فتح کرده و Campaign را تمام کنید، برای همین انتظار ما طولانی تر شدن هر Campaign و تنوع سناریوها همانطور که در مورد 2 اشاره کردیم است.

موسیقی

حقیقتا در این مورد انتظار زیادی از Omega Force نمیرود، موسیقی بازی بد نیست، اما مناسب هم نیست. در Dynasty Warriors موسیقی ترکیبی از آهنگ‌های قدیمی چینی، راک و متال است. در واقع موسیقی بازی سعی میکند به شما هیجان دهد (علت اینکه بد نیست) اما به هیچ وجه به یاد ماندنی نیست (علت اینکه مناسب نیست)، به طور کلی انتظار نمیرود که در بخش موسیقی Omega Force سوپرایز خاصی برای ما در نظر داشته باشد.

گرافیک و طراحی

با توجه به جهان‌باز شدن بازی با چشم انداز‌های زیبا و متنوعی رو به رو هستیم، اما به طور کلی بررسی عکس‌های منتشر شده از بازی نشان می‌دهد که بازی کمی از ضعیف بودن بافت‌ها رنج میبرد.

"به بافت‌های زمین دقت کنید."

طراحی شخصیت‌ها در این نسخه بسیار عالی انجام شده و نسبت به نسخه قبلی پیشرفتی رو به جلو محسوب میشود.

Liu Bei, Dynasty Warriors 8

Liu Bei, Dynasty Warriors 9

همچنین به گفته سازندگان بازی موتور گرافیکی دقیقا برای ساختن این بازی ارتقا یافته و بازی برخلاف نسخه قبل برای کنسول‌های نسل 8 ساخته شده است.

به گفته آکیهیرو سوزوکی، تهیه کننده Dynasty Warriors 9، این بازی از توانایی‌های PS4 Pro و XBOX 1 X پشتیبانی می‌کند و دو تنظیمات گرافیکی را ارائه میدهد، نرخ 30 فریم همراه با رزولوشن 4K و نرخ 60 فریم همراه با رزولوشن پایین تر.

نکات فرعی

1) پورت افتضاح نسخه PC: شرکت Tecmo Koei برای این کار معروف هست،پورت ضعیف و نسل 7 نسخه قبل (Konami را به یاد می‌آورید؟) ساپورت نکردن از ماوس، نداشتن Multiplayer Co-Op در نسخه پی سی، ساپورت ضعیف از کنترلر‌ها، افت فریم و ... تعداد کمی از مشکلات همیشگی پورت نسخه PC بازی‌های Tecmo Koei است. هر چند در بازی‌های اخیر Tecmo Koei که از فرمول مشابه Dynasty Warriors استفاده میکنند، استفاده از ماوس ممکن شده و شاید بلاخره بعد از سال‌ها شاهد ساپورت از ماوس در Dynasty Warriors باشیم.

2) DLC‌های فراوان: مانند اکثر بازی‌های ژاپنی و بخصوص Dead or Alive (که ناشر آن همین Tecmo است) این سری نیز DLC‌های فروانی دارد که همه آن‌ها لباس‌های جدید برای شخصیت ها هستند و قیمت کل آن‌ها روی هم چیزی بیشتر از 100$ میباشد. بدترین نکته ماجرا هم این است که شما حتی اگر نسخه کامل بازی را بگیرید نیز باز هم DLC‌های زیادی هستند که برای شما باز نیستند و باید پول آن را بدهید.

3) نبود حالت Co-Op: بر طبق گفته سازندگان به علت جهان‌باز بودن بازی، آن‌ها مشکلاتی در اجرای حالت Co-Op بر روی نسخه 9 داشته‌اند و در نتیجه فعلا نباید انتظار Co-Op چه آنلاین و چه آفلاین (Local) داشته باشیم.

سخن آخر

Dynasty Warriors 9 خود را به طرفداران پروپاقرص این سری بازی به عنوان اثری منحصر بفرد و لایقِ تجربه معرفی کرده و برای طرفداران جدید هم تجربه‌ای نو به حساب می‌آید. اما برای آن دسته از طرفدارانی که نگران تکراری بودن بازی و تجربه‌ای مشابه نسخه‌های قبل هستند و آن دسته که به دنبال Co-Op بازی بوده اند، هنوز اطمینان کافی برای خرید بوجود نیاورده است. اما جهان‌باز شدن بازی، در کنار گرافیک پیشرفته و تجربه‌های موفق Omega Force در بازی‌های مثل Toukiden 2 یا حتی Warriors All-Stars نوید نسخه‌ای جذاب و پایانی بر تکراری بودن فرمول "یک مرد علیه هزار" سری Dynasty Warriors را می‌دهد.

Dynasty Warriors 9 در تاریخ سه شنبه 24 بهمن (13 February) بر روی کامپیوتر‌های شخصی، PS4 و XBOX ONE منتشر خواهد شد. همچنین تیم سازنده بازی برنامه‌ای برای نشر بازی برای Nintendo Switch ندارد.

