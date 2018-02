امروز استودیوی Rare آمار و ارقامی از Closed Beta برگزار شده Sea of Thieves انتشار داده که اطلاعات جالبی به ما می‌دهد. با وجود اینکه بتای Sea of Thieves با مشکلاتی روبه‌رو بود و تعدادی از بازی‌بازان نمی‌توانستند به سرورها متصل شوند، Sea of Thieves رکورد فوق العاده‌ای از خود به جای گذاشته است. این بتا توسط ۳۳۲ […]

امروز استودیوی Rare آمار و ارقامی از Closed Beta برگزار شده Sea of Thieves انتشار داده که اطلاعات جالبی به ما می‌دهد.

با وجود اینکه بتای Sea of Thieves با مشکلاتی روبه‌رو بود و تعدادی از بازی‌بازان نمی‌توانستند به سرورها متصل شوند، Sea of Thieves رکورد فوق العاده‌ای از خود به جای گذاشته است. این بتا توسط ۳۳۲ هزار بازی‌باز مورد تجربه قرار گرفته و با توجه به اینکه این بتای محدود تنها در اختیار پیش‌خرید کنندگان و اینسایدرها بوده است، عدد شگفت انگیزی‌ست.

در دیگر اطلاعات انتشار یافته مشخص شد که میزان تجربه این ۳۳۲ هزار بازی‌باز دو میلیون ساعت بوده، همچنین از آنجایی که همه اجازه انتشار ویدیو و تصویر داشتند، ۲۵ هزار بازی‌باز ویدیوهایی از گیم‌پلی خود انتشار دادند، میزان تماشای ویدیوهای انتشار یافته ۱۴۰ هزار عدد بود و سرجمع ۱۴.۵ میلیون ساعت صرف تماشای ویدیوهای Sea of Thieves شده است.

در پایان نیز به این نکته اشاره شد که عنوان موردانتظار Sea of Thieves پربیننده‌ترین استریم در توییچ و میکسر هنگام برگزاری بتا بوده است. در ادامه می‌توانید آمار اینفوگرافی انتشار یافته را مشاهده کنید.

عنوان Sea of Thieves قرار است در بیستم مارس برای ایکس‌باکس وان و ویندوز ۱۰ عرضه شود. شما همچنین می‌توانید با خرید سرویس Xbox Game Pass بازی را در روز انتشار تجربه کنید.

