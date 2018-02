نقد و بررسی بازی InnerSpace

"به قلم حامد زاهدی"

غرق شده در فیزیک معکوس

اگر Innerspace شما را به یاد فیلم اکشن و ماجراجویی ساخته "جو دانته" (Joe Dante) با بازی درخشان "دنیس کواید" (Dennis Quaid) و "مارتین شورت" (Martin Short) می‌اندازد، باید بگویم که بازی مذکور هیچ اقتباسی از این فیلم نداشته و تنها یک شباهت اسمی ساده است. InnerSpace عنوانی ماجراجویی و آخر زمانی بوده که شما را برخلاف بازی‌های دیگر به جهانی پایان یافته اما زیبا و رنگارنگ دعوت می‌کند؛ در واقع تلفیق رنگ‌ها باعث بوجود آمدن محیط‌هایی هنری شده که در کمتر عنوانی شاهد آن بوده‌ایم. PolyKnight Games وظیفه ساخت آن را بر عهده داشت و نکته جالب توجه اینجاست که InnerSpace اولین عنوان تولید شده توسط این استودیو محسوب می‌شود.

نمی‌توان به‌صورت قاطعانه مشابه‌ای برای این عنوان نام برد اما اگر از زاویه هنری نگاهی داشته باشیم متوجه وجود وجه مشترک‌هایی بین InnerSpace و دو بازی Journey و Oure می‌شویم.





"با اینکه حرکات کمی برای کنترل هواپیما در نظر گرفته شده اما همچنان شاهد بخش آموزشی هستیم"

داستان InnerSpace بازیکن را وارد دنیایی عجیب می‌کند که نظیرش را کمتر دیده‌ایم اما چالش‌های پیشه‌رو از نقاط ضعف مشهودی رنج می‌برند که کم‌کاری سازندگان در پر و بال دادن به هسته اصلی را به سیبلی برای شلیک منتقدین تبدیل کرده است. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که شما به عنوان یک نقشه‌کش به جهان ناشناخته Inverse که سالیان سال پشت یک در قفل شده قرار داشت وارد می‌شوید. شخصیت پردازی از همینجا شکل می‌گیرد؛ با اینکه هیچگاه شخصیت اصلی را مشاهده نخواهید کرد اما می‌توان ارتباط متقابل و تاثیرگذاری را شاهد بود. وظیفه شما این است که سوار بر هواپیمای خود شده و به درون Inverse بروید، ناشناخته‌ها را کشف کرده و با استفاده از مهارتتان اقدام به کشیدن نقشه‌هایی بکنید که بعدا مورد استفاده سایر ساکنین قرار بگیرد.

رویدادهای InnerVerse با جهان فعلی ما بسیار متفاوت است. درست همانند سیارات بازی Super Mario Galaxy با چندین کهکشان تو در تو مواجه هستیم که وضعیت شکلی‌شان قابل پیش‌بینی نیست. یکی از دلایل موفقیت نسبی Innerspace در بخش طراحی را می‌توان به تصویر کشیدن فیزیک معکوس تلقی کرد، چرا که تصویر شما از تمامی اجسامی که تاکنون دیده‌اید را تغییر می‌دهد. دریایی را تصور کنید که امواج خروشان آن به جای بازگشت از ساحل شروع شده و به سوی افق می‌روند؛ همچنین تونل‌هایی تو پر و ساختمان‌هایی تو خالی نیازمند واکنش سریع شما به دگرگونی یکباره را دارند. آیا در این جهان اسرارآمیز شما تنها هستید یا ذات مطلقی همچون خدا وجود دارد که انتظار شما را می‌کشد؟ برای یافتن پاسخ خود باید به کاوش بپردازید.

"طراحی محیط بازیکن را شیفته خودش خواهد کرد"

استودیو PolyKnight Games تمرکز خاصی برروی گیم‌پلی داشته و سعی کرده با قرار دادن یک سری آیتم‌های مخفی، بازیکن را به گشت و گذار در محیطی جهان باز ترغیب کند. این آیتم‌ها در قالب آثاری باستانی بوده و در نقاط مختلفی مثل درون کوه‌هایی مستطیلی شکل و زیر اقیانوس قرار دارند و با یافتن آن‌ها اطلاعاتی در مورد تمدن گذشته حاکم بر InnerVerse بدست خواهید آورد؛ روند داستان‌سرایی با گیم‌پلی رابطه مستقیمی دارد و هرچقدر که به جستجو بیشتر بپردازید جزئیات داستانی بیشتری افشا خواهد شد؛ البته اگر دستان خود را برروی سرگذاشته و با گفتن جمله "کی حوصله داره این همه جا رو بگرده؟!" این ویژگی را منفی می‌شمارید باید گفت که InnerSpace شما را کلافه خواهد کرد.

در ابتدا هواپیمای شما به چند حرکت ساده محدود می‌شود اما به مرور زمان و با دست آوردن آیتم‌های مختلف می‌توانید آن را ارتقاء داده و مانور بیشتری در آسمان و حتی زیر آب دهید. InnerSpace را نمی‌توان عنوانی نیازمند به عکس العمل سریع دانست که با شلیک‌های متعدد باید از صخره‌های در حال ریزش عبور کند بلکه همچی ساده و شاید هم یکنواخت طی می‌شود که همین عامل با مرور زمان سبب کاهش جذابیت این عنوان می‌شود.

InnerSpace شبیه‌ساز خلبانی نیست اما فراتر از یک پرواز کلاسیک و خاطره‌انگیز خواهد بود. انطباق گیم‌پلی و جلوه‌های بصری چشم‌نظیرهمواره شما را به چالش‌ها و کشف نقاط جدید دعوت می‌کند. در این مسیر طولانی موسیقی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند که بارها شما را از حذف بازی از روی سیستمتان منصرف می‌کند. موسیقی متن در کنار محیط‌هایی رنگارنگ چنان گوش‌نواز و طنین‌انگیز کار شده که شما را میخکوب خود می‌نماید. با این حال هنوز هم دلایل منطقی هستند که سبب کسلی بازیکن شوند.

"با یافتن آثار باستانی می‌توانید شکل و شمایل هواپیمای خود را تغییر دهید"

نکات مثبت

دنیایی شگفت‌انگیز جهت کاوش

جلوه بصری باشکوه

محیطی اسرارآمیز و جذاب

نقاط منفی

عدم وجود حرکات کنترلی متنوع

عدم وجود اهدافی روشن

گیم‌پلی خسته کننده

نتیجه‌گیری

باید منصف بود و گفت که InnerSpace نمی‌تواند حریف مناسبی برای Rime یا Journey باشد اما بدون تردید از دو بازی ABZU و Oure مهیج و جذاب‌تر است. ما با یک اکتشاف‌کننده تنبل روبرو هستیم که تصمیم دارد آهسته و آرام به نقشه‌کشی خود از مسیرهای طی شده بپردازد. سواری با هواپیمای او بعد از گذشت چند ساعت لذت خود را از دست می‌دهد اما همچنان ماجراجویی‌ها و لحظات هیجان‌انگیزی پیشه‌روی بازیکن قرار خواهد داشت. اگر می‌خواهید از دنیای پر مکانیسم و درگیرکننده رهایی یابید، کمی به آرامش دست پیدا کرده و چیزی متفاوت را امتحان کنید به سراغ این بازی بروید.

Verdict

If you want to leave behind all the games with tons of mechanics and experience something a bit more subtle and different, this is the game for you

Score: 6 - PC Version

منبع متن: pardisgame