گزارش: Call of Duty Black Ops 4 در حال توسعه است

سری Call of Duty در حال حاضر در یک چرخه‌ی 3 ساله قرار دارد، Infinity Ward، Sledgehammer Games، Treyarch به نوبت هر سال یک نسخه از این سری را عرضه می‌کنند و سپس باز هم این چرخه تکرار می‌شود. Treyarch در سال 2015 سومین نسخه از Black Ops را منتشر کرد، Infinity Ward در سال گذشته Infinite Warfare را و مدتی پیش نیز Sledgehammer Games بازی Call of Duty WWII را عرضه کرد و هم طبیعتا باری دیگر نوبت Treyarch است تا باری دیگر Call of Duty را صاحب یک نسخه‌جدید بکند. در ماه اکتبر یک تحلیلگر اعلام کرد که به سبب موفقیت بی‌نظیر Call of Duty Black Ops III، چهارمین نسخه از سری Black Ops توسط Treyarch در حال ساخت است. حال بنابر گفته‌های یک منبع نزدیک به توسعه‌دهندگان Call of Duty، بازی بعدی از این سری Black Ops 4 است و برای پلتفرم‌های PlayStation 4، Xbox One، PC و Nintendo Switch عرضه می‌گردد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از COG News، این منبع ادعا می‌کند که Black Ops 4 در دوران مدرن قرار دارد و حالت واقع گرایانه‌ای را دارد و قرار نیست شاهد موارد تخیلی مانند دویدن بر روی دیوار که در Black Ops III و Advanced Warfare وجود داشت، باشیم. زیاد جای تعجب ندارد که سازندگان این نسخه، این چنین روندی را در توسعه‌ی این بازی در پیش گرفته‌اند زیرا WWII که با مضمون جنگ جهانی دوم بود و عناصر فانتزی و تخیلی در آن وجود نداشتند، بازخوردهای بسیار خوبی را برای این بازی رقم زدند.

همچنین نسخه‌ی Nintendo Switch این بازی توسط یک استدیو توسعه می‌یابد که با بازی‌های این سری آشنایی بسیار زیادی دارد. این نسخه مانند پلتفرم‌های دیگر از DLC و بسته‌های الحاقی پشتیبانی می‌کند و دارای سیستم HD Rumble منحصر به فرد خود می‌باشد. به علاوه‌ی موارد ذکر شده، Black Ops 4 در Nintendo Switch، از کنترل‌های حرکتی نیز پشتیبانی می‌کند.

Marcus Sellars از تحلیلگران صنعت گیم، از این موضوعات حمایت کرده و نسبت به آن توضیحاتی را ارائه کرده. او کسی بود که پیشبینی کرد نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Dark Souls به Switch می‌آید و این موضوع در آخرین نمایشگاه Nintendo Direct به حقیقت پیوست. بنابراین تا حدودی می‌توان به حرف او اعتماد کرد و این پیش بینی را مقداری جدی گرفت.

او در توئیتر خود اعلام کرد: "Call of Duty 2018 بازی Black Ops 4 خواهد بود که برای PS4، Xbox One، PC و Switch منتشر می‌شود و قدم بر دوران مدرن می‌گذارد. نسخه‌ی Switch آن از DLC، HD Rumble و کنترل‌های حرکتی پشتیبانی خواهد کرد و توسط یک شرکت مشهور و آشنا با سری Call of Duty، به این کنسول می‌آید."

با توجه به فروش خوب کنسول Switch، منطقی است که نسخه‌ی بعدی Call of Duty، برای این کنسول نیز منتشر شود، اما باید امیدوار بود که برای توسعه‌ی آن وقت گذاشته شود تا پورت ضعیفی را مانند نسخه‌های قبلی این سری که بر روی پیشین Nintendo عرضه شدند، شاهد نباشیم.

با توجه به جزئیات منتشر شده، می‌توان امیدوار بود که Black Ops 4 بتواند مانند WWII، به ریشه‌های سری Call of Duty برگردد و به حفظ محبوبیت آن کمک کند.

منبع متن: pardisgame