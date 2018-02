فیلم ساز لبنانی "جوزف فارس" که از ده سالگی در سوئد زندگی می‌کند، با ساخت بازی Brothers: A Tale of Two Sons که مورد توجه منتقدین نیز قرار گرفت، به شهرت رسید. حال او بر روی بازی A Way Out که قرار است توسط EA منتشر شود کار می‌کند. داستان بازی در مورد دو برادر است که باید برای آزادی از زندان و اتفاقات بعدی که برای آن‌ها رخ می‌دهد همکاری کنند، شما می‌توانید چه به صورت انلاین و چه به صورت آفلاین بازی را به صورت دو نفره تکمیل کنید.

به گزارش پردیس‌گیم، کار‌های فارس به دلیل سینمایی بودن و از نظر هنری با بازی‌های دو استودیو Telltale Games و Quantic Dream مقایسه می‌شود، اگرچه او در مصاحبه با EDGE با این مقایسه و شبیه بودن با این دو استودیو موافق نیست:

"آن بازی‌ها بیش از حد برای من بی‌حس و کم هیجان هستند. من کنترل بیشتر می‌خواهم. شاید در آن‌ها به نظر برسد که بر روی داستان کنترل دارید اما وقتی بازی را انجام می‌دهید و به دنبال بخش موثر آن هستید متوجه می‌شوید کنترل نداشته‌اید.

A Way Out به مانند آن‌ها نیست. شاید در بحث سینمایی با آن‌ بازی‌ها قابل مقایسه باشد اما در مورد انتخاب داستان و پیشرفت در آن اینچنین نمی‌‌باشد."

در بخش دیگری از مصاحبه از پرسیده شد که آیا همانند بازی‌های "دیوید کیج" به دنبال جذب احساسات و برانگیختن آن‌ها می‌باشد یا خیر، او در جواب گفت:

"این برای من مهم نیست. من فقط می‌خواهم مردم بازی را حس کنند. اگر گریه کنند یا بخندند و یا عصبانی شوند اصلا اهمیتی ندارد."

تیم سازنده A Way Out با نام Hazelight فعالیت می‌کند و متشکل از 30 نفر می‌باشد. طبق اعلانات فارس توسعه A Way Out چالش بسیار بزرگی بوده است حتی در مقایسه با فیلم‌هایی که در گذشته ساخته است.

منبع متن: pardisgame