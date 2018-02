نقد و بررسی Subnautica

"به قلم علیرضا محزون"

شاید مدت‌ها بود که جای خالی یک بازی باکیفیت در سبک بقا در میان انبوه بازی‌ها در سبک‌های مختلف حس می‌شد؛ عنوانی که داستان خوبی داشته باشد، در محیط مناسبی جریان یابد، از لحاظ بصری چشم‌نواز باشد و مهم‌تر از همه خسته‌کننده نباشد. حال استودیوی مستقل Unknown Worlds با عرضه‌ی بازی Subnautica نه تنها یک بازی باکیفیت به طرفداران سبک بقا هدیه داده، بلکه حتی برخی از استانداردهای این سبک را جا‌به‌جا کرده است. به جرات می‌توان این بازی را کامل‌ترین و لذت‌بخش‌ترین تجربه‌ی ممکن در سبک بقا دانست، تجربه‌ای که شاید برای مدت‌ها کسی نتواند آن را تکرار کند.

بازی با سقوط سفینه‌ی فضایی موسوم به Aurora که شما یکی از سرنشینان آن هستید آغاز می‌شود. این سفینه در واقع برای انجام ماموریت به یک سیاره‌ی دیگر فرستاده شده است، اما در اثر قرار گرفتن در معرض یک انرژی قوی ناشناخته دچار سانحه می‌شود. خوشبختانه شما موفق می‌شوید قبل از سقوط و انفجار وارد یکی از محفظه‌های نجات شده و سفینه را ترک کنید. پس از مدتی که به هوش می‌آیید و برای اولین بار از محفظه خارج می‌شوید خود را در مرکز یک اقیانوس بیکران می‌بینید که تا چشم کار می‌کند فقط آب است. پس برای زنده ماندن چاره‌ای جز رفتن به اعماق آب و کاوش دنیای بیکران آن ندارید.

یکی از المان‌های اصلی بازی که در واقع پیشرفت در آن را ممکن می‌سازد دستگاهی است که با ترکیب عناصر مختلف می‌تواند ابزار‌ها، لباس‌های مخصوص و بسیاری از چیزهای دیگر را برای شما تولید کند، اما برای یافتن عناصر اولیه نیاز دارید تا محیط بازی را جستجو کنید. اعماق اقیانوس منبعی غنی از سنگ‌ها و مواد معدنی باارزش است. برخی از این منابع مانند تیتانیوم به وفور در دریا یافت می‌شوند اما برای پیدا کردن منابع نایاب مثل الماس نیاز دارید تا به برخی مکان‌های خطرناک سفر کنید؛ مکان‌هایی که دسترسی به آن‌ها ساده نیست و محل زندگی موجودات وحشتناکی هستند.

محیط اقیانوس در بازی Subnautica واقعا زیباست. با سفر در اعماق اقیانوس و رفتن از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر می‌توانید تغییرات محیط، پوشش گیاهی و تنوع جانوری را حس کنید. در واقع حرکت در نقشه مانند رفتن از یک شهر به شهر دیگر است. در حین گشت و گذار در نقاط مختلف نقشه شما می‌توانید صخره‌های غول‌پیکر، جنگل‌های زیر آب، مناطق آتش‌فشانی و صدها محیط دیدنی دیگر را مشاهده کنید. علاوه بر این غارهای متعددی نیز در بازی وجود دارند که هیچ‌گاه از گشت‌ و گذار در آن‌ها خسته نمی‌شوید. زیبایی بصری بازی نیز در سطح بالایی قرار دارد؛ برای مثال افکت‌های آب واقعی به نظر می‌رسند و تفاوت رنگ‌ها در روز و شب و نقاط مختلف جهان بازی چشم‌نواز است. قطعا قرار گرفتن بازی Subnautica در حالت دسترسی زودهنگام برای مدت بسیار طولانی، این امکان را برای سازندگان فراهم کرده است تا با گرفتن بازخوردهای مختلف از گیمرها بسیاری از نقص‌های آن را برطرف کنند. با این وجود هنوز برخی از مشکلات فنی در بازی به چشم می‌خورند؛ برای مثال ممکن است در کف اقیانوس فرو روید یا برخی بافت‌های بی‌کیفیت را در بازی مشاهده کنید.

در Subnautica یک خط داستانی معین به معنی طی کردن مراحل مختلف وجود ندارد، اما سازندگان توانسته‌اند تا حس پیشرفت در بازی را به خوبی به گیمر انتقال دهند و این اصلی‌ترین دلیلی است که موجب می‌شود بازی پس از چندین ساعت تجربه هنوز جذابیت خود را حفظ کند و خسته‌کننده نشود. وقتی برای اولین بار وارد اقیانوس می شوید شاید مهم‌ترین دغدغه‌ی شما یافتن آب و غذا باشد و ناامیدانه به دنبال ماهی‌ها شنا کنید، اما پس از مدتی با اسکن قطعات و وسایل به‌جامانده از Aurora در اعماق آب می‌توانید ابزارهای جدیدی تولید کنید و وسایلی برای سریع‌تر شنا کردن بسازید. سپس با ساختن زیردریایی خواهید توانست کیلومتر‌ها از محفظه‌ی نجات دور شوید و یا به داخل عمیق‌ترین غارها بروید و حتی پایگاه‌هایی در نقاط مختلف نقشه بسازید و سرانجام به این فکر می‌افتید تا راهی برای فرار از این سیاره بیابید. شاید بهتر بود که سازندگان بازی برای برخی کارهای خاص یک راهنما در اختیار گیمر قرار می‌دادند؛ برای مثال ساختن اولین پایگاه بدون هیچ کمکی قطعا کار دشواری است و شما برای تامین اکسیژن و برق پایگاه و همچنین نحوه‌ی اتصال قطعات مختلف برای رسیدن به یک حالت ایده‌آل به مشکلاتی برخواهید خورد.

یکی از نکاتی که بازی در آن بسیار موفق عمل می‌کند القای حس تنهایی و ترس به گیمر است. وقتی هنگام شب در اعماق آب شنا می‌کنید و صداهای عجیب موجودات دریایی را می‌شنوید اما چیزی نمی‌بینید حس ترس به طرز عجیبی بر شما غلبه می‌کند و حتی ممکن است با داشتن اکسیژن کافی سعی کنید هرچه زودتر خود را به سطح آب برسانید یا با رسیدن به زیردریایی از محل فرار کنید. این موضوع وقتی بدتر می‌شود که توسط یکی از موجودات عظیم‌الجثه مورد حمله قرار گیرید. این موجودات معمولا می‌توانند در عرض چند ثانیه زیردریایی شما را نابود کنند و شما را به کام مرگ بفرستند. در طول بازی شما هیچ‌گاه موفق نمی‌شوید یکی از سرنشینان Aurora را ملاقات کنید. بسیاری مواقع تماس‌های رادیویی از این سرنشینان دریافت خواهید کرد که از شما درخواست کمک می‌کنند، اما وقتی به محل تماس رادیویی می‌روید تنها با لاشه‌ی خالی محفظه‌های نجات مواجه می شوید.

Subnautica پر از مکان‌های مرموزی است که دست یافتن به آن‌ها ساده نیست. جستجوی این مکان‌ها و آشکار کردن راز‌ها، شما را با تاریخ این سیاره، ساکنان قبلی آن و حتی دلیل سقوط Aurora آشنا می‌کند. قطعا پرده برداشتن از این راز و رمز‌ها تنها با چند ساعت تجربه‌ی Subnautica ممکن نیست و شاید به ده‌ها ساعت زمان نیاز داشته باشد، اما قطعا هر لحظه‌‌ای که در این اقیانوس عظیم می‌گذرانید برای شما لذت‌بخش خواهد بود و به خاطراتی تبدیل می‌شود که در هیچ بازی دیگری تجربه نکرده‌اید و احتمالا نخواهید کرد.

بازبینی تصویری

تقریبا از همه‌ جای نقشه می‌توانید Aurora را ببینید

تنوع محیط در بازی بسیار بالاست

مدت زمان روز و شب در این سیاره با زمین فرق می‌کند

شما در این سیاره تنها نیستید!

یکی از بی‌رحم‌ترین موجودات دریایی در Subnautica

نکات مثبت

طراحی زیبای اقیانوس

حس پیشرفت در بازی

القای حس ترس و تنهایی

یک محیط بیکران پر از اتفاقات غافل‌گیرکننده

تنوع محیط، گیاهان و جانوران

نکات منفی

برخی مشکلات فنی

نبود راهنما برای برخی کارهای خاص

سخن پایانی

بدون شک Subnautica یکی از بهترین بازی‌های سبک بقاست؛ عنوانی که سازندگان آن شما را در مرکز یک اقیانوس بیکران رها می‌کنند تا برای زنده ماندن تلاش کنید، راز‌های این جهان را کشف کنید و سرانجام راهی برای فرار پیدا کنید. با عرضه‌ی Subnautica، قطعا طرفداران سبک بقا تا مدت‌ها به بازی دیگری نیاز نخواهند داشت.

Verdict

Without any doubt, Subnautica is one the best existing games in survival genre; a game whose developers leave you alone in the center of an endless ocean to struggle for surviving, uncovering secrets, and finally finding a way to escape. After releasing of Subnautica, the survival genre lovers do not need any other game for a long time.

Score: 9 – PC Version

منبع متن: pardisgame