جدول فروش هفتگی بریتانیا: عنوان Monster Hunter World صدرنشین باقی ماند

به نظر می‌رسد بازیکنان بریتانیایی از شکار هیولاها لذت بسیاری می‌برند و Capcom نیز توانسته با این نسخه چه بازیکنان غربی و چه شرقی را به سمت خود جذب کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot برای دومین هفته متوالی، عنوان Monster Hunter World شرکت Capcom موفق به قرارگرفتن در جایگاه نخست پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا شد. این هفته بازی‌های جدیدی نیز منتشر شدند که از میان آن‌ها می‌توان به EA Sports UFC 3 و Dissidia Final Fantasy NT که به ترتیب در جایگاه‌های دوم و نهم قرار گرفتند اشاره کرد.

بقیه 10 بازی پرفروش تقریبا همان بازی‌های همیشگی هستند؛ 3 عنوان برتر Nintendo در سال 2017 یعنی Mario Kart Delux 8 و Super Mario Odessey که به ترتیب در جایگاه‌های هفتم و هشتم قرار دارند و The Legend of Zelda: Breath of the Wild که در جایگاه دهم قرار گرفته است. GTA V نیز هم‌چنان در رده گنجم قرار داشته و بعد از آن نیز عنوان مبارزه‌ای Bandai Namco یعنی Dragon Ball FighterZ در رده ششم جای گرفته است.

در ادامه لیست 10 بازی پرفروش بریتانیا در هفته گذشته را مشاهده می‌کنید. شایان ذکر است که این لیست آمار فروش دیجیتالی بازی‌ها را شامل نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان آن را به عنوان آمار فروش کلی بازی‌ها در بریتانیا در نظر گرفت.

