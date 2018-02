یکی به جای همه | پیش نمایش Dynasty Warriors 9

همه ما بازی‌هایی را می‌شناسیم که هدف از انجام آن‌ها صرفا تنوع است و خیلی روی ارکان آن تاکید نداریم. از طرفی دیگر، همه ما با بازی‌هایی آشنایی داریم که فقط زمانی به سراغ آن‌ها می‌رویم که یکی از دوستان یا اقوام پیش ما باشد و بخواهیم دو نفره بازی کنیم. این موضوع برای بازیکنان […]

همه ما بازی‌هایی را می‌شناسیم که هدف از انجام آن‌ها صرفا تنوع است و خیلی روی ارکان آن تاکید نداریم. از طرفی دیگر، همه ما با بازی‌هایی آشنایی داریم که فقط زمانی به سراغ آن‌ها می‌رویم که یکی از دوستان یا اقوام پیش ما باشد و بخواهیم دو نفره بازی کنیم. این موضوع برای بازیکنان قدیمی و PC‌باز ملموس‌تر است و این روزها کمتر با چنین بازی‌هایی رو به رو هستیم و دوره‌همی‌ها معمولا به بازی‌های FIFA یا Pes محدود می‌شوند. یکی از سری بازی‌هایی که معمولا به یکی از این دو منظور خریداری می‌شوند نسخه‌های مختلف فرنچایز Dynasty Warriors هستند. قبلا در برخی از فروشگاه‌ها یا حتی وبسایت‌های ایرانی از بعضی از عناوین فرنچایز Dynasty Warriors با عنوان بازی جومونگ نیز یاد می‌شد! این را هم می‌توانیم به خاطراتی اضافه کنیم که از این فرنچایز برای خود ساخته‌ایم. نسخه بعدی فرنچایزی که در موردش مقدمه‌ای را خواندید Dynasty Warriors 9 است که تنها دو روز تا انتشار آن باقی مانده و اینجا قصد داریم پیش نمایشی کامل را از آن به شما ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

اولین نسخه از فرنچایز Dynasty Warriors در سال ۱۹۹۷ برای کنسول Play Station منتشر شد. تا کنون ۸ نسخه از این سری منتشر شده و البته این فرنچایز اسپین آف‌های زیادی هم دارد که شاید Samurai Warriors و Warriors Orochi کمی نسبت به بقیه معروف‌تر باشند. Dynasty Warriors را در خود ژاپن با عنوان Shin Sangokumusou می‌شناسند که البته این نام برای DW‌های ۲ به بعد به کار می‌رود و نسخه اول این فرنچایز در ژاپن Sangokumusō نام دارد. به همین خاطر است که Dynasty Warriors 9 در واقع Shin Sangokumusou 8 می‌شود. در کل نسخه‌های این سری، شما می‌توانستید یک شخصیت یا یک پادشاهی را برگزینید و تا پایان بازی را پیش ببرید. حالا نکته اینجاست که در Dynasty Warriors 2، Dynasty Warriors 3، Dynasty Warriors 5 و Dynasty Warriors 6 هر شخصیت برای خود یک Muso Mode دارد ولی در Dynasty Warriors 4، Dynasty Warriors 7 و Dynasty Warriors 8 هر امپراطوری این وضعیت را دارد و کاراکترها Musou Mode جداگانه ندارند. شاید برایتان جالب باشد ولی فرنچایز Dynasty Warriors موفق‌ترین فرنچایز تاریخ Koei است. این فرنچایز به همراه اسپین آف‌هایش تا کنون ۱۸ میلیون نسخه در بازار جهانی فروحته است. اگرچه بازیکنان در سراسر دنیا می‌توانند نسخه‌های مختلف این فرنچایز لذت ببرند اما باید اشاره کرد که Dynasty Warriors در خود ژاپن بسیار محبوب‌تر از بقیه کشورهاست. Dynasty Warriors 9 آخرین نسخه معرفی شده از فرنچایزی است که تا الان داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم. به طور کلی همواره این فرنچایز یک سیر صعودی داشته و هر نسخه بهتر از نسخه قبلی بوده است. این یک نکته مثبت و غیرقابل چشم پوشی در این فرنچایز است و حالا سازندگان قول داده‌اند که DW9 نیز بهتر از نسخه‌های قبل از خود باشد. Dynasty Warriors 9 همچنین احتمالا متفاوت‌ترین نسخه این فرنچایز نیز باشد چرا که خیلی از ویژگی‌های این بازی برای اولین بار است که در سری Dynasty Warriors دیده می‌شوند و نوآوری به حساب می‌آیند. در ادامه خیلی کامل‎تر به نکات و جنبه‌های Dynasty Warriors 9 خواهیم پرداخت.

اگرچه داستان همواره یک رکن مهم در موفقیت و محبوبیت یک بازی است، ولی در فرنچایز Dynasty Warriors بازیکن اغلب به دنبال یک داستان زیبا نیست و خیلی اهمیت نمی‌دهد که قرار است چه اتفاقی در پایان بیفتد. در واقع فرقی نمی‌کند که شما جزو کدام دسته از گیمرها باشید. از سنین پایین‌تر گرفته تا بازیکنان با‌تجربه‌تر، زمانی که یکی از نسخه‌های فرنچایز Dynasty Warriors را اجرا می‌کنید بیشتر گیم پلی و گرافیک بازی برایتان مهم است تا داستان آن. منتهی برخلاف تصور خیلی از افراد Dynasty Warriors نیز داستان خودش را دارد و پایانی هم برای آن در نظر گرفته شده است. این‌که برنده نهایی میدان کدام امپراطوری است شاید برای شما خیلی مهم نباشد ولی سازندگان روی آن هم کار کرده‌اند. داستان بازی در واقع بر اساس وقایع تاریخی پیش می‌رود. هر یک از سه امپراطوری داخل بازی برای خود داستان‌های جداگانه‌ای دارند و این داستان‌ها در قالب چندین چپتر روایت می‌شوند. همان‌طور که گفته شد اتفاقات داخل بازی در واقعیت نیز اتفاق افتاده‌اند و محل این رویدادها نیز در چین باستان است. اگر دقیق‌تر هم می‌خواهید بدانید باید گفت که تمامی رویدادهای بازی بر اساس رمان Romance of the Three Kingdoms در داستان بازی آمده‌اند و احتمالا احتیاجی به توضیح این نکته نیست که هر کدام از سه امپراطوری برای در اختیار گرفتن کل چین با هم می‌جنگند. اگر کمی به داستان بازی اهمیت می‌دهید باید گفت که برای افرادی که به تاریخ چین علاقه‌مند هستند عنوان Dynasty Warriors 9 در صنعت گیم انتخاب مناسبی است.

عنوان Dynasty Warriors 9 در زمینه گیم پلی پیشرفت‌های زیادی نسبت به نسخه‌های قبل از خود دارد. همان‌طور که اشاره کردیم همواره DW‌ها بهتر از نسخه‌های قبلی خود بوده‌اند ولی Dynasty Warriors 9 می‌تواند یک انقلاب در این فرنچایز باشد. اصول ثابت و همیشگی DW در DW9 نیز همان است. یک بازی به سبک hack and slash که در آن باید به دل دشمن زده و فقط دکمه strike را بزنید و چشمانتان را ببندید. اصلا تاکتیک خاصی لازم نیست و فقط باید شجاعت کافی به خرج دهید که این مورد هم خیلی زود برایتان عادی می‌شود. البته واژه “عادی” را اشتباه برداشت نکنید! منظور اینجا یکنواختی یا تکراری شدن نیست. اولین نکته‌ای که در Dynasty Warriors 9 روی آن زوم می‌شود جهان باز بودن آن است. در دنیای Dynasty Warriors 9 می‌توانید آزادانه بچخرید و بگردید و مجبور نیستید همواره در ماموریت باشید. اسب و قایق به شما کمک می‌کنند تا مسافت‌های طولانی را در زمان کمتری طی کنید و البته برای مسافت‌های کوتاه‌تر هم می‌توانید از پاهایتان استفاده کنید! دنیای Dynasty Warriors 9 با نسخه‌های قبل از خود تفاوت‌های زیادی دارد. تعامل بازیکن با محیط می‌تواند یکی از مشخصه‌های این عنوان باشد. برخلاف نسخه‌های دیگر، در این نسخه چین پر از تپه، کوه و کاخ است. در این نسخه به بازیکن اجازه داده می‌شود که از دیوارها و ساختمان‌ها نیز بالا رفته و از اشیای مفید هم استفاده کنید. مواردی مثل بشکه‌های روغن که می‌توانند به عنوان یک تاکتیک کارامد به شما کمک کنند. هر چند همان‌طور که گفته شد در Dynasty Warriors 9 هم مثل نسخه‌های قبل احتیاج به تفکر یا تاکتیک خاصی نیست و فقط باید به دشمنان ضربه وارد کنید و آن‌ها را از پای درآورید. سازندگان سعی بر این دارند که شهرها و شهرک‌ها در Dynasty Warriors 9 پویا و زنده باشند تا بازیکن بتواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند. Omega Force کار ساده‌ای پیش رو ندارد و باید دید تا چه اندازه می‌توانند به هدف خود نزدیک شوند. کاخ‌ها هم در Dynasty Warriors 9 احتمالا پویاتر خواهند بود تا مبارزه در آن‌ها لذتی دو چندان داشته باشد. یکی از ویژگی‌های جدیدی که قرار است در جدیدترین محصول Omega Force ببینیم توانایی هوک کردن به دیوار است. بازیکن برای نفوذ به کاخ دشمن می‌تواند از دیوار آن بالا رفته و به نوعی، استحکامات دشمن را دور بزند. این ویژگی را قبلا در Dynasty Warriors نداشته‌ایم و باید دید چه تغییری می‌تواند در بازی ایجاد کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های جدید بازی داینامیک بودن سیستم آب و هوایی و همچنین چرخه شب و روز است. بدین معنا که در طول بازی ممکن است شرایط آب و هوایی بازی تغییر کند و مثلا از آفتابی به ابری یا بارانی تبدیل شود. این سیستم چند سالی است که در میان بازی‌های مختلف مرسوم است و دیگر صحبت درباره آن کسی را متعجب نمی‌کند ولی برای Dynasty Warriors این اتفاق برای اولین بار خواهد افتاد. چرخه شب و روز نیز به مانند داینامیک بودن آب و هوای بازی، در بازی‌های بزرگ و AAA همیشه دیده می‌شود و اساس آن هم بدین صورت است که وضعیت زمانی بازی در حالی که بازی می‌کنید می‌تواند تغییر کند و هوا تاریک شود یا برعکس. چنین مواردی را قبلا در فرنچایز Dynasty Warriors 9 ندیده‌ایم و شاید برای استارت آن کمی دیر باشد ولی به هر حال یک پیشرفت به حساب می‌آید. تغییر زمان و آب و هوا در دنیای بازی می‌تواند جذابیت‌های خودش را داشته باشد. این سیستم مدت‌هاست که در دیگر بازی‌ها به چشم می‌خورد ولی کماکان تکراری نشده و از آن لذت می‌بریم. Dynasty Warriors 9 نیز حال و هوای خاص خودش را دارد و وجود چنین سیستمی می‌تواند آن را خیلی جذاب‌تر کند. نکته دیگر این است که این چرخه شب و روز و داینامیک بودن آب و هوا در مبارزات هم تاثیر دارد. مثلا در Assassin’s Creed Origins اگر موقع تاریک بودن هوا به کمپ دشمن نفوذ کنید احتمال موفقیتتان بیشتر است. دلیلش را هم افرادی که ACO بازی کرده‌اند را می‌دانند; کم بودن دید دشمنان در شب. ظاهرا مشابه چنین موضوعی را در Dynasty Warriors 9 خواهیم دید و حتی شرایط آب و هوایی هم در نتیجه یک مبارزه دخیل خواهد بود. مثلا باران سبب می‌شود که افراد دشمن سخت‌تر بتوانند شما را ببینند و کار شما راحت‌تر می‌شود. از این رو می‌توان گفت Dynasty Warriors 9 عناصر بازی‌های مخفی کاری Stealth را هم تا حدودی در خود جای داده است و باید دید این عناصر تا چه اندازه در بازی خودشان را نشان می‌دهند و به عبارتی، موثر واقع می‌شوند. به طور کلی Dynasty Warriors 9 پیشرفت‌ها و تفاوت‌های زیادی با قبل دارد و ویژگی‌های جدید زیادی را در گیم پلی خود جای می‌دهد. در دنیای Dynasty Warriors 9 مجبور نیستید همیشه در حال انجام ماموریت باشید. در نسخه‌های قبلی خبری از چرخیدن آزادانه در محیط نبود و نهایت آزادی شما به گشتن در کمپ خودتان ختم می‌شد. به این موضوع که دنیای بازی کاملا در دسترس شماست و هر زمان هر نقطه‌ای از بازی که بخواهید می‌توانید حضور داشته باشید در پاراگراف‌های قبلی پرداختیم. این را هم گفتیم که می‌توانید در سفرهایتان از اسب و قایق استفاده کنید و مسافت‌های کوتاه‌تر را هم پیاده طی کنید. در Dynasty Warriors 9 هر مرحله یا ماموریت برای خود یک درجه سختی دارند که افرادی که اهل بازی‌های RPG ( نقش آفرینی ) هستند معمولا این درجه سختی را Level می‌نامند. این ویژگی هم تازه به Dynasty Warriors 9 اضافه شده و چالش بازی را برایتان شیرین‌تر می‌کند. با اضافه شدن چنین سیستمی، اهمیت فعالیت‌های جانبی هم در بازی بیشتر می‌شوند. مثلا اگر لول شما ۲۰ است و مرحله اصلی‌ای که باید آن را انجام دهید لول ۲۵ دارد، شما مجبور می‌شوید برای اینکه سطح خود را به آن ماموریت برسانید مراحل جانبی را انجام دهید و بخش‌های دیگر بازی را هم تجربه کنید. از دید بسیاری از منتقدین، Dynasty Warriors 9 می‌خواهد بیشتر از یک بازی محلی به یک بازی جهانی تغییر وضعیت دهد و به همین خاطر است که سازندگان قصد دارند تا جایی که ممکن است، بازی را به استانداردهای جهانی برسانند. البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که جهانی شدن این فرنچایز انتظارات را قطعا بالا برده و احتمال زمین خوردن DW نیز وجود دارد. با این وجود در این که Dynasty Warriors 9 بهتر از هم‌خانواده‌هایش خواهد شد تقریبا شکی نیست.

بازیکنان می‌توانند شخصیت خود را قبل از آغاز بازی شخصی‌سازی کنند. در نسخه‌های قبلی هم این قابلیت برقرار بوده و از سلاح‌هایی که قبلا در مبارزات به دست آورده بودید می‌توانستید در مراحل بعدی استفاده کنید. همچنین در Dynasty Warriors 9 می‌توانید آیتم‌هایی را هم از بازرگانان خریداری نمایید و مورد استفاده قرار دهید. این موضوع شخصی‌سازی در طول بازی اهمیت زیادی دارد چرا که استایل خود را از همین‌جا انتخاب می‌کنید و باید سلاحی مناسب با سبک و سیاق مبارزه‌تان بردارید. به عبارت دیگر، سلاحی که انتخاب می‌کنید می‌تواند سرعتی باشد یا قدرتی. طبیعتا سلاح‌های قدرتی، سرعت کمی دارند و در مبارزات شما را کند می‌کنند و سلاح‌های سرعتی هم قدرت ضعیف‌تری دارند و مجبور هستید ضربات بیشتری به سربازان یا فرمانده‌هان دشمن وارد کنید تا آن‌ها را از پای درآورید. هر وسیله و آیتم خصوصیات خودش را دارد و این شما هستید که تصمیم می‌گیرید کدام آیتم را انتخاب کنید و با آن به میدان مبارزه بروید. تاثیری که هر سلاح روی دشمنان می‌گذارد هم متفاوت است. این چیزی است که امروزه در همه بازی‌ها می‌بینیم و باید هم این‌گونه باشد و در ضمن، این چیزی نیست که به تازگی به Dynasty Warriors اضافه شده باشد. ولی به غیر از سلاح‌ها، آیتم‌هایی که از بازرگان‌ها خریداری می‌کنید می‌توانند بازی را متفاوت از نسخه‌های قبل جلوه دهند. به عنوان مثال می‌توانید یک ناقوص خریداری کرده و آن را در خانه قرار دهید. در این صورت هرگاه که اراده کنید قادر هستید که موزیک بک‌گراند بازی را تغییر دهید. این گونه موارد هم به بازیکن کمک می‌کنند تا با Dynasty Warriors 9 بیشتر و بهتر ارتباط برقرار کنند. همان‌طور که گفته شد Dynasty Warriors در حال نزدیک کردن خود به بازی‌های جهانی است و در این مسیر باید چیزهای زیادی را تغییر دهد و مواردی را به گیم پلی خود اضافه کند. چای‌خانه‌ها به بازی اضافه شده‌اند تا زمان بازی برای شما بهتر بگذرد و همچنین بتوانید برای خود غذا تهیه کنید تا به صورت موقت توان کاراکتر خود را افزایش دهید. افزایش قدرت در بازی نقش مهمی دارد. اگر بتوانید به خوبی از ویژگی‌های بازی، خصوصا اضافه شدن همین چای‌خانه‌ها استفاده کنید می‌توانید برای مدت معینی قدرت ضربات خود را افزایش دهید و یا بلندتر بپرید! چنین قابلیت‌هایی حتی برای یک بازی AAA نیز وزنه و برگ برنده محسوب می‌شوند. وقتی از دور به Dynasty Warriors 9 نگاه می‌کنیم شاهد پیشرفت چشمگیری هستیم و می‌توان به یک انقلاب امیدوار بود. طرفداران فرنچایز Dynasty Warriors حتی بدون وجود چنین عناصری هم عاشق فرنچایز خود هستند و خیلی خوب با آن سرگرم می‌شوند. حالا اضافه شدن قابلیت‌های این‌چنینی نه تنها طرفداران قبلی را بیش از پیش علاقه‌مند می‌کند، بلکه می‌تواند طرفداران جدیدی نیز برای این فرنچایز دست و پا کند. البته عجله نکنید! بازی هنوز هم ویژگی‌های جدیدی دارد که صحبت راجع به آن‌ها مطمئنا عطش شما را برای تجربه آن بیشتر می‌کند.

یکی دیگر از مواردی که به Dynasty Warriors 9 اضافه خواهد شد توانایی ماهیگیری است. اما ماهیگیری به چه درد می‌خورد؟ این سوالی است که احتمالا خودتان هم می‌توانید جوابش را حدس بزنید! با توجه به این‌که بالاتر گفتیم که با غذا خوردن می‌توانید قدرت شخصیت خود را برای مدتی افزایش دهید احتمالا ماهیگیری هم به همین شکل به شما کمک خواهد کرد. همچنین قابلیت آپگرید کردن سلاح‌ها را هم در Dynasty Warriors 9 خواهیم دید. با جمع کردن وسایل و منابع مختلف می‌توانید سلاح خود را ارتقا دهید. تنها سلاح نیست که در بازی قابل ارتقا دادن است. شما می‌توانید کاراکتر، کمپ و چیزهای دیگری را هم آپگرید کنید. ظاهرا کمپ‌ها و پایگاه‌های نظامی در Dynasty Warriors 9 بیش از پیش اهمیت دارند. از آنجایی که به صورت رسمی از این موضوع اطلاع نداریم بهتر است دادن نظر قطعی در این باره را به بعد از انتشار و تجربه بازی موکول کنیم. پیش از این حضور ۸۳ کاراکتر عنوان Dynasty Warriors 8: Empires در Dynasty Warriors 9 تایید شده بود. اما علاوه بر این ۸۳ کاراکتر، شخصیت‌های دیگری نیز به Dynasty Warriors 9 اضافه می‌شوند. بعضی از این کاراکترهای اضافه شده را در اسپین آف‌های فرنچایز دیده‌ایم و به غیر از کاراکترهای قابل بازی، ۴ نفر هم در بازی حاضر هستند که حکم NPC را دارند. این چهار شخصیت طراحی خاص خودشان را دارند ولی سلاح‌هایشان خیلی متفاوت با بقیه نیست و با چیز عجیب و غریبی رو به رو نیستیم. به خاندان Wei سه شخصیت قابل بازی اضافه شده است با نام‌های Cao Xiu، Man Chong و Xun You. خاندان Wei همان گروه آبی رنگ هستند که رهبرشان Cao Cao نام دارد. اگر واقعا از افرادی هستید که Dynasty Warriors را دوست دارند پس قطعا Cao Cao و شاید حتی پسرش Cao Pi را هم بشناسید. گروه ببرها یا همان Wu تنها دو نفر به شخصیت‌هایش اضافه کرده است. Cheng Pu و Xu Sheng. این گروه نیز گروه Sun Ce و برادر کوچک‌ترش Sun Quan است. البته رهبر اصلی این خاندان پدر این دو نفر است. دو گروه Xu و Jin نیز فقط یک کاراکتر اضافه دارند. به جز این چهار خاندان، شخصیت‌های آشنای دیگری هم مثل Diaochan و Lu Bu در بازی حضور خواهند داشت. تمامی شخصیت‌های بازی از واقعیت گرفته شده‌اند و در پایان نیز هر شخصیت پایانی برای خودش خواهد داشت. البته شما نمی‌توانید به صورت جداگانه داستان یک شخصیت را دنبال کنید. شما نمی‌توانید مثلا شخصیت Cao Cao را انتخاب کنید و با وی یک Mosou Mode راه بیندازید و بعد هم به سراغ Cao Pi بروید. بخش داستانی بازی در قالب خاندان‌ها رقم می‌خورد و شما مجاز هستید یک خاندان را انتخاب کنید و با آن بخش داستانی بازی را به پایان برسانید و سپس به سراغ یک خاندان دیگر بروید و از سرنوشت آن‌ها مطلع شوید. در هر مرحله شما اجازه خواهید داشت شخصیت‌های مشخصی را انتخاب کنید و با آن‌ها پا به میدان مبارزه بگذارید. به عبارتی، شما در مرحله N‌‌ام می‌توانید از بین سه شخصیت X، Y و Z یکی را انتخاب کنید و به بازی کردن بپردازید. به شما حق انتخاب داده می‌شود ولی نه از بین کل شخصیت‌های موجود در بازی یا در خاندان. تنها از میان چند شخصیت مشخص می‌توانید بهترین‌ ترکیب را پیدا کرده و بازی کنید.

در میان مبارزات، می‌توانید کمی به خود استراحت داده و سفری به شهرهای اطراف داشته باشید. چین در Dynasty Warriors 9 دست کم ۱۰ شهر منحصر به فرد خواهد داشت که می‌توانید هر کدام از شهرها را ویزیت کنید و از آن لذت ببرید. دنیای Dynasty Warriors 9 یک دنیای وسیع خواهد بود و اگر بخواهید از یک سمت چین به سمت دیگرش سفر کنید به حداقل سه ساعت زمان احتیاج دارید. در شهرهای بازی می‌توانید سلاح‌ها و آیتم‌های مورد نیاز خود را خریداری کنید و خود را تجهیز کنید. خدمات و سرویس‌دهی در شهرهای چین وضعیتی مطلوب خواهد داشت و می‌تواند شما را راضی نگه دارد. همان‌طور که گفتیم می‌توانید ازادانه در دنیای بازی به گردش بپردازید. در Dynasty Warriors 9 شما با یک دنیای پوچ سر و کار ندارید. در طی سفرهایتان به شهرهای دیگر ممکن است با حیوانات، اراذل و یا واحدهای دشمن برخورد کنید. یا حتی شاید مسیرتان به یگانی از دشمن بخورد که در حال جا به جا کردن مهمات و آذوقه هستند. خب با حمله به یگان انتقال می‌توانید صاحب اسلحه، پول و آیتم‌های باارزش دیگری شوید اما انجام چنین کاری روی مبارزات پیش روی شما تاثیر خواهد گذاشت. این‌جا شما حق انتخاب دارید و می‌توانید از دردسر دوری کنید و یا طمع کنید تا صاحب اموال بیشتری شوید. در میدان جنگ سه نوع ماموریت برای بازیکن وجود دارد. به بیان دیگر ماموریت‌های بازی به سه دسته تقسیم می‌شوند. Normal، Critical و Request. در این میان ماموریت‌های critical سخت‌تر از normal هستند و سختی مراحل request هم متغیر است. به غیر از این سه نوع مرحله اصلی، مراحل فرعی بازی هم متنوع هستند و انجام دادن آن‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. مثلا این‌که در این ماموریت‌ها می‌توانید پول بدست بیاورید و سلاح‌های قوی‌تر بخرید و یا سلاح قدرتمند پیدا کنید. از آن مهم‌تر، انجام مراحل فرعی به لول شما می‌افزاید و راحت‌تر می‌توانید در مراحل سخت دوام بیاورید. در این مورد هم قبلا خیلی واضح‌تر صحبت کردیم. اگر بخواهیم از این مراحل فرعی مثال بزنیم می‌توان به شکار حیوان وحشی یا حمله به قبایل و طوایف خارجی اشاره کرد. آیتم‌هایی که به دست می‌آورید بعدا در ساخت اسلحه نیز به کارتان خواهند آمد. در نسخه‌های قبلی دشمنان شما معمولا آدم بودند. در Dynasty Warriors 9 نقش حیوان‌های وحشی مهم‌تر شده و بیش از گذشته برایتان ایجاد دردسر می‌کنند. در ضمن این حیوانات تنوع بیشتری دارند و به گونه‌های کمیاب و نادر زیادی ممکن است برخورد کنید که کشتن آن‌ها و Loot کردنشان، آیتم‌های ارزشمندی را در اختیار بازیکن قرار می‌دهد. این آیتم‌ها احتمالا به منظور فروش هم قابل استفاده خواهند بود. در شهرها می‌توانید به رستوران هم مراجعه کنید. چای‌خانه، رستوران و کلا موارد این‌چنینی را باید در شهرهای بازی پیدا کنید و نیازهای خود را برطرف کنید. فراموش نکنید که شما جنگجو هستید و باید غذا بخورید! غذای خود را می‌توانید از رستوران‌ها تهیه کنید و یا از دشمنانی بگیرید که به تازگی کشته‌اید. تاثیر هر غذا روی بدن شما متفاوت است و به مقدار متفاوتی هم به سلامتی شما می‌افزاید و قدرتتان را بیشتر می‌کند. از Loot کردن حیوانات و ماهیگیری نیز می‌توانید وعده غذایی به دست آورید و مصرف کنید. در میان تمام این ویژگی‌ها، یک نکته جالب بیش از همه مرا شگفت زده کرد. طبق اطلاعاتی که از سوی Koei منتشر شده، شما ممکن است کاراکترهای دیگر را هم با لباس غیرجنگی در شهرهای چین ببینید. این موضوع فوق العاده به نظر می‌رسد و شاید در جریان بازی تاثیری نگذارد ولی به عنوان یک بازیکن، امکان ندارد از چنین منظره‌ای لذت نبرید! البته شخصیت‌های دیگر فقط در شهرهای نواحی تحت تصرف خودشان حضور خواهند داشت.

دنیای Dynasty Warriors 9 بیش از آن‌چه فکر می‌کنید قابلیت دارد. شما حتی می‌توانید آنجا مخفی‌گاه بخرید و شخصیت‌های دیگر را هم دعوت کنید! بله حتی می‌توانید شخصیت‌های دیگر را به خانه خودتان دعوت کنید! در صورتی که دیگر کاراکترها دعوت شما را قبول کنند، مکالمات یونیک آنلاک می‌شوند. دقت کنید که فقط می‌توانید هم‌گروهی‌های خودتان را دعوت کنید. مثلا اگر عضوی از خاندان Wu هستید، فقط می‌توانید اعضای همین خاندان را به خانه خود دعوت کنید و وی هم با لباسی خودمانی‌تر به خانه شما می‌آید. حتی برای خانه خود می‌توانید وسیله هم خریداری کنید. شاید باور این مسائل خیلی ساده نباشد ولی واقعیت دارند. وسایلی که می‌خرید را حتی می‌توانید شخصی‌سازی کنید. مثلا می‌توانید محلی از خانه را به پخت و پز تخصیص دهید. یا در خانه خود موسیقی گوش دهید، جایی را برای خود فراهم کنید که در آن لباس عوض کنید، بخوابید و زمان داخل بازی را تغییر دهید و یا کارهای هنری را بازبینی کنید. این‌ها همه در Dynasty Warriors 9 وجود دارند و فقط باید حوصله کنید و کمی بازی را پیش ببرید. این‌ها از جمله دلایلی هستند که می‌توانند از Dynasty Warriors 9 یک انقلاب در فرنچایز بسازند. به همین دلیل بود که در همان ابتدا این نکته را گوشزد کردیم. زمانی که لول بازیکن افزایش پیدا می‌کند به شما سه امتیاز Skill داده می‌شود و این سه امتیاز را هر طوری که بخواهید می‌توانید استفاده کنید. تغییراتی که در شخصیت خود اعمال خواهید کرد دائمی هستند و نمی‌توانید هیچ Skill Point‌ای را برگردانید. پس باید دقت کنید و Skill Point‌ها را به جا و درست خرج کنید. و اما پس از توضیح راجع به این همه ویژگی جدید، می‌رسیم به بحث مبارزات. اگر قبلا هر کدام از نسخه‌های Dynasty Warriors و یا اسپین آف‌هایش را بازی کرده باشید از استایل کلی مبارزات مطلع هستید. مبارزات به طور کلی تغییر نکرده‌اند و مثل گذشته باید به دل دشمن بزنید و همه را یکی یکی از بین ببرید. از دوستانتان هم خیلی انتظار کمک نداشته باشید چرا که این دوستان هیچ‌وقت نتوانسته‌اند آن‌طور که باید به کمکتان بیایند. حملات ماشه‌ای ( Trigger Attacks )، حملات جریانی ( Flow Attacks ) و حمله‌های پایانی ) Finish Attacks ) شاید جای صحبت داشته باشند. ناشر بازی، Koei Tecmo، در این‌باره توضیح می‌دهد:

حمله های ماشه‌ای به بازی‌بازان این اجازه را می‌دهد تا یک چند ضرب انفجاری و مهیب را آغاز نمایند که به حمله های جریانی می‌رسد و نسبت به موقعیت دشمن هماهنگ می‌شود. چند ضرب های موفقیت آمیز، به حمله های پایانی ختم می‌شوند که یک ضربه نهایی قدرتمند است و هر دشمنی را در مسیر خود نابود می‌کند.

به غیر از این حمله‌ها، شاهد ضدحمله هم در بازی هستیم. ضمنا استفاده از قدرت منحصر به فرد هر کاراکتر هم به کمک شما خواهد آمد. انواع حملات بازی زیاد هستند و احتیاج نیست اسم همه را بدانید. در طول بازی به صورت خودکار از ان‌ها استفاده خواهید کرد و از کارکرد آن‌ها مطلع می‌شوید. از تیر و کمان هم می‌توانید در مبارزات خود استفاده کنید. با توجه به زاویه دید بازی که سوم شخص خواهد بود، استفاده از تیر و کمان باید قاعدتا ساده و کاربردی باشد. می‌توانید با یک تیر بشکه‌های نفت را منفجر کنید. کمان‌ها مثل دیگر سلاح‌ها انواعی دارند و دست شما برای انتخاب باز خواهد بود. در حالت معمولی، شما هر سلاحی که بخواهید را می‌توانید در دست بگیرید ولی اگر می‌خواهید اصولی بازی کنید، هر شخصیت برای خود یک سلاح ترجیحی دارد و مهارتش استفاده در آن نوع سلاح، مثلا نیزه بیشتر است. اگر سلاح ترجیحی شخصیت را بردارید در مبارزات هم موفق‌تر هستید چون عملکرد آن سلاح بهتر از بقیه خواهد بود. همچنین حملات منحصر به فرد هر کاراکتر با سلاح پیشنهادی، نتیجه بهتری خواهد داشت. سلاح‌های خود را می‌توانید ارتقا دهید. اگرچه این امکان در بازی وجود دارد ولی به نظر نمی‌رسد ارتقا سلاح خیلی ضروری باشد. معمولا قیمت ارتقا یک اسلحه به اندازه قیمت خرید یک سلاح جدید است. البته این که در Dynasty Warriors 9 وضعیت بازار به چه ترتیب است هنوز برایمان مبهم است! ولی وقتی می‌توانید یک سلاح جدید بخرید یا از سلاح‌های قدرتمندی که در مبارزات به دست آورده‌اید استفاده کنید، چه لزومی دارد سلاح قبلی را آپگرید کنید؟ البته حالت‌های استثنا هم وجود دارند و ما هم منکر این قضیه نمی‌شویم. به هر حال نوع دید هر بازیکن متفاوت است و بازی این امکان را برای ما به وجود آورده که سلاح خود را ارتقا دهیم. سلاح‌های خیلی قدرتمند را خودتان باید بسازید. به این منظور، شما باید فعالیت‌هایی را انجام دهید و اجازه ساخت سلاح مورد نظر را پیدا کنید. کار ساده‌ای نخواهد بود ولی شدنیست. اسب‌ها هم قابل خریدن و قابل شخصی‌سازی هستند. کاربرد اسب در Dynasty Warriors 9 تغییری نکرده و به جز طی کردن مسافت‌های طولانی، استفاده دیگری نمی‌توان از آن داشت. بازی در آینده بسته‌های الحاقی نیز خواهد داشت که با دانلود آن‌ها می‌توانید از امکانات بیشتری در زمینه شخصی‌سازی، سلاح‌ها و غیره برخوردار شوید. همچنین DLC‌های بازی شخصیت‌هایی را نیز به بازی اضافه می‌کنند.

چین کشوری بزرگ است و نواحی متعددی تشکیل می‌شود. بیابان، رودخانه، جنگل و کوهستان محیط‌هایی هستند که در Dynasty Warriors 9 با آن‌ها رو به رو خواهید بود. تا Dynasty Warriors 6، یکی از بزرگترین مشکلات فرنچایز یکنواختی محیط بود که در Dynasty Warriors 7 و Dynasty Warriors 8 این مشکل تا حدودی حل شد. ولی Dynasty 9 می‌خواهد تجربه‌ای نو را برای بازیکنان به ارمغان بیاورد. البته اضافه شدن محیط‌های متنوع به بازی کافی نیست و باید Omega Force بتواند از پس طراحی این محیط‌ها نیز برآید. چیزی که در سال‌های اخیر یک نقطه ضعف برای Dynasty Warriors به شمار می‌رفت. به طور کلی در زمینه بصری تقریبا هیچ‍کدام یک Dynasty Warriors‌ها حرفی برای گفتن نداشته‌اند و Dynasty 9 نیز بعید است بتواند تغییر خاصی ایجاد کند. در زمینه گیم پلی این عنوان دست‌خوش تغییرات زیادی شده و احتمالا برای چندین ساعت خواهد توانست بازیکن را مشغول کند ولی از لحاظ گرافیکی بازی زیر سوال است. طراحی چهره‌ها، تخریب‌پذیری، طراحی محیط و غیره هیچ‌کدام در حد و اندازه‌های یک بازی موفق نیستند. تنها می‌توان از انیمیشن‌های بازی تعریف کرد و به همان هم امیدوار بود. حتی وقتی تریلرها را مشاهده می‌کنیم، در طراحی دشمنان هم تغییری نمی‌بینیم. همان انیمیشن تکراری برای سربازان دشمن بدون هیچ تنوعی. اگرچه گیم پلی Dynasty Warriors 9 می‌تواند یک انقلاب در این سری باشد ولی گرافیک آن مثل همیشه احتمالا یک پاشنه آشیل برای بازی خواهد بود. یک نکته منفی که قابل توجیه هم نیست. در این میان واکنش‌های حیوانات بازی مثل خرس و شیر به حملات کمی نزدیک به واقعیت است. طراحی کلی محیط بد نیست. در تریلرها فضای سبز بازی را مشاهده کردیم و می‌توان از آن لذت برد ولی آیا کیفیت تکسچرها و بافت‌ها نیز به همان خوبی است؟ این را در نسخه نهایی خواهیم فهمید ولی جواب احتمالی آن خیر است. و در نهایت می‌رسیم به داینامیک بودن آب و هوا و وضعیت زمانی بازی. هنوز هیچ‌یک از DW‌ها نتوانسته‌اند آن‌طور که باید باران را به نمایش بگذارند. قطرات باران به زمین برخورد می‌کنند ولی هیچ تاثیری روی ظاهر کاراکتر یا اشیا ندارند. از لحاظ بصری، خیس شدن بازیکن اصلا احساس نمی‌شود. Dynasty Warriors 9 در زمینه گیم پلی عالی به نظر می‌رسد ولی باید امیدوار بود که اشکالات گرافیکی نسخه‌های قبل را تکرار نکند.

از روی کاغذ، Dynasty Warriors 9 یک انقلاب در فرنچایز Dynasty Warriors خواهد بود. شاید از خواندن این جمله خسته شده باشید، حدودا ۵ بار این را گفته‌ایم ولی واقعیت همین است. Dynasty Warriors 9 یک بازی کاملا متفاوت با نسخه‌های قبل از خود خواهد بود. یک گیم پلی غنی که در آن کاری بیشتر از کشتن و جنگیدن خواهید داشت. در واقع این نسخه اولین نسخه از فرنچایز Dynasty Warriors است که به صورت کامل Open World بوده و در آن هرکاری که دوست داشته باشید می‌توانید انجام دهید. قابلیت‌هایی که بازی در گیم پلی خود گنجانده آن را تبدیل به یک بازی منحصر به فرد می‌کنند و شاید حتی افرادی که تا کنون رغبتی به تجربه آن نداشته‌اند با وجود چنین قابلیت‌هایی آن را امتحان کنند. طبیعی است که همه بازیکنان دنبال چیزهای جدید می‌گردند و Dynasty Warriors 9 دقیقا همان چیزهای جدید را دارد. خیلی از کارهایی که در دنیای واقعی می‌توانید انجام دهید را به عنوان یک شخصیت در DW9 نیز می‌توانید تجربه کنید. خلاصه کلام این است که DW9 در زمینه گیم پلی بدون شک حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و احتمالا افراد زیادی را به جمع طرفداران خودش اضافه خواهد کرد. Dynasty Warriors 9 یکی از اولین بازی‌های سال ۲۰۱۸ بوده و به احتمال زیاد شانسی برای حضور در جمع بزرگان امسال نخواهد داشت. لیست بازی‌هایی که قرار است امسال منتشر شوند را به خاطر بیاورید و قطعا نام Dynasty Warriors 9 به طور کلی از ذهنتان پاک می‌شود ولی به عنوان یک بازی که بتواند برای چندین ساعت شما را پشت پلتفرم PS4، Xbox One یا PC‌ مشغول کند، به احتمال قریب به یقین انتخاب خوبی خواهد بود.

منبع متن: gamefa