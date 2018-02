استودیوی Bluepoint به‌ دنبال بازسازی عنوان کلاسیک دیگری است

پس از کسب موفقیت‌های بی‌شمار توسط عنوان بازسازی شده Shadow of the Colossus، حال استودیوی Bluepoint به فکر بازسازی یکی دیگر از بازی‌های قدیمی است. Bluepoint استودیویی که در نسل گذشته بواسطه ارائه ریمسترهای بی‌عیب و نقص به شهرت قابل توجهی رسیده، پس از انتشار نسخه بازسازی شده عنوان Shadow of the Colossus ظاهرا به دنبال مدرنیزه کردن […]

Bluepoint استودیویی که در نسل گذشته بواسطه ارائه ریمسترهای بی‌عیب و نقص به شهرت قابل توجهی رسیده، پس از انتشار نسخه بازسازی شده عنوان Shadow of the Colossus ظاهرا به دنبال مدرنیزه کردن عنوان کلاسیک دیگری است.

بتازگی در وب‌سایت استودیو عنوان شغلی “مهندس ارشد گرافیک” لیست شده و در توضیحات آن آمده است که تیم استودیو به دنبال جذب نیرو جهت کار برروی بازسازی یک عنوان کلاسیک برای “پلتفرم‌های نسل حاضر” است. هم‌اکنون مشخص نیست عنوانی که قرار است آن‌ها بررویش کار کنند، دقیقا چه چیزی است. اما با توجه به پیشینه استودیو Bluepoint و شرکت سونی و همچنین موفقیت اخیر آن‌ها با عنوان Shadow of the Colossus، بنظر می‌رسد که شاهد بازسازی یکی دیگر از بازی‌های انحصاری شرکت سونی باشیم. اما تا زمان تائید رسمی استودیو، هیچ چیز مشخص نیست!

بنظر شما Bluepoint در حال کار برروی چه عنوانی چیست؟

منبع متن: gamefa