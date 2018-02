اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش نهم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته ای. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

بعد از آشنایی با Cornyx of the Great Swamp از روی جسدی که کمی قبل به آن شلیک کرده بودیم و افتاده بود، سلاح Partizan را بردارید. حالا از روی سقف به روی زمین بپرید و اگر woodsman را نکشته اید بکشید و حالا که تیراندازهای روی سقف را کشتیم می توانید منطقه پر از بشکه های انفجاری را بگردیم. از روی وسیله گیوتین مانند، آیتم Soul of an Unknown Traveller را بردارید. سپس از سمت چپ آن غلت بزنید و بشکه ها را بکشنید تا یک راه باریک ببینید و در انتهای آن Fire Clutch Ring را بردارید. از قسمتی که سقف طاق مانند دارد بروید و از پله ها پایین بروید. به دیواره سمت چپ این بخش بپسبید و مسبر را ادامه دهید و دور ساختمان را بزنید و تا یک مسیر باریک صخره ای ببینید و Large Soul of a Deserted Corpse را بردارید. حالا از پله های بعدی پایین بروید. اینجا مراقب سگ ها و ۳ عدد grunt باشید. همچنین در این مسر یک Evangelist در حال کشت زنی مداوم است و می رود و برمی گردد. یک سگ پشت یکی از درخت ها پنهان شده است. تمام دشمنانی که اینجا در حال رفت و آمد هستند و سگ ها را بکشید. نزدیک درختی که سگ پشت آن بود آیتم Ember را بردارید. درب بزرگی که اینجاست هنوز باز نمی شود. پس برگردید و به مسیر مخالف درب بزرگ بروید. در این مسیر یک درب سمت راست می بینید که زیر بخش صخره مانند است و وارد آن شوید.

معمولا یک سگ درون اینحاست که آن را بکشید. از نردبان پایین بروید تا وارد فاضلاب شوید. اینجا کمی جلوتر ۳ موش کوچک می بینید. این موش ها قدرت زیادی ندارند ولی سریع و چندتایی حمله می کنند.. بعد از کشتن آنها می توانید Caestus را بردارید. خیلی خیلی آرام به سمت منطقه مه گرفته جلو بروید تا دو موش دیگر هم به سمتتان حمله کننذ ولی آنها را عقب بکشید و نزدیک نردبان از پای در آورید و اصلا برای کشتن آنها جلوتر به بخش مه گرفته نروید. یک درب نیز اینجا سمت چپ فاضلاب می بینید که قفل است و فعلا کاری با آن نداریم. بعد از کشتن آنها وارد بخش مه گرفته شوید و اینجا یک موش غول پیکر وجود دارد که خیلی هم سریع حمله می کند. حتی می توانید قبل از این که به جلو بروید و او را متوجه خود کنید از دور با بمب آتشین یا تیرکمان او را بزنید و سپس با او مبارزه کنید. همچنین می توانید مدام یک تیر بزنید و زود از نردبان فرار کنید بالا!! مدام این کار را تکرار کنید تا کشته شود!! (بازی نامردی روش های نامردی هم می خواهد!) بار اولی که آن را بکشید Bloodbite Ring می گیرید. در بخش مه گرفته فاضلاب یک نردبان دیگر در سمت راست می بینید که بالا بروید. سپس درب را در اینجا باز کنید و می بینید که خوشبختانه یک مسیر کوتاه به بونفایر Dilapidated Bridge bonfire باز شد.

حالا برگردید و بروید جایی که اول از آنجا وارد درب بخش ورودی فاضلاب شدیم. اینجا یک پل می بینید که آن طرف آن می بینید که دشمنان قفس به پشت یا woodsman به تعداد ۳ نفر وجود دارند. می توانید به آنها یکی یکی تیر بزنید و بروید عقب وارد درب ورودی فاضلاب شوید زیرا آنها نمی توانند واردش شوند و از یک فاصله امن با تیر به آنها بزنید تا بمیرند. هر ۳ شدمن را بکشید زیرا یکی از آنها که سمت راست منطقه است اگر نکشیدش بعدا در بخش پایینی این منطقه وقتی می روید آیتم بردارید روی سر شما می پرد!! یک دشمن grunt هم آن طرف پل است که او را نیز بکشید. از روی پل یک Ember بردارید و بعد از پل در منطقه ای که سمت راست کمی بالا رفته است و کلبه در آنجا وجود دارد از پشت خانه آیتم Large Soul of a Deserted Corpse را بردارید و البته ۲ سگ نیز اینجا هستند که بکشید. بعد از کشتن سگ ها از پشت آن ها ۳ عدد Alluring Skull را بردارید. حالا تنها مسیری که بعد از رد شدن از پل وجود دارد و مستقیم می رود را ادامه دهید. به شخصیتی که جلوتر روی یک سنگ در سمت چپ نشسته است حمله نکنید. او یک NPC “غیر دشمن” است که Eygon of Carim نام دارد. نزدیک او یک درب قفل وجود دارد که فعلا نمیتوانید واردش شوید و در آن Irina of Carim وجود دارد که بعدا به او نیز خواهیم رسید و توضیحات کامل را خدمت شما ارائه خواهیم کرد.

بد نیست تا اطلاعات کامل مسیر داستانی Eygon of Carim را برای شما قرار دهیم تا کاملا با این شخصیت مهم که کاملا بستگی به Irina of Carim نیز دارد، شوید.

خط داستانی و ماموریت Eygon of Carim

Eygon of Carim یکی از شخصیت های غیر قابل بازی در نسخه سوم دارک سولز است که بسته به رفتار شما با Irina of Carim می تواند دوست یا دشمن شما باشد. اجازه دهید تا چند نکته را در ابتدا در مورد این شخصیت بیان کنیم.

بعد از آزاد کردن شخصیت Irina of Carim از سلولش در منطقه Undead Settlement، شخصیت Eygon of Carim با شما دوست و متحد می شود.

اگر پس از رفتن این دو نفر به Firelink Shrine، شما Irina of Carim را بکشید، Eygon of Carim به سراغتان می اید و با شما دشمن می شود.

اگر می خواهید که او به شما حمله نکند باید به نزد مجسمه Velka بروید و برای گناهانتان طلب آمرزش کنید تا پاک شوند (البته در ازای خرج کردن روح). این مجسمه در فاضلاب Undead Settlements که روبروی بونفایر Dliapidated Bridge قرار دارد و چند موش کوچک و یک موش بزرگ در آن حضور دارند، قرار دارد و پشت درب قفلی است که در اینجا می بینید. کلید این در را که grave key نام دارد می توانید در Firelink Shrine از پیرزن فروشنده بخرید.

اگر Eygon of Carim را بکشید، باز هم می توانید با Irina of Carim صحبت کنید.

وقتی که Eygon of Carim ست زره وی که Morne’s Set نام داراد را می توانید در Firelink Shrine از پیرزن فروشنده بخرید.

محل قرار گیری شخصیت:

شما برای نخستین بار می توانید Eygon of Carim را در منطقه Undead Settlement پیدا کنید، نزدیک آسانسور در برجی که اولین بار در آن Siegward را می بینید و یک غول از بالای آن نیزه پرتاب می کند. او بر روی سنگی نشسته است و در کنار وی یک منطقه کوچک است که Irina of Carim در ان در سلولی زندانی است.

می توانید Eygon of Carim را برای باس فایت Crystal Sage احضار کنید. علامت احضار او در پشت ستون سنگی درست قبل از زمانی که به برای مبارزه با باس به درون گودال می پرید، قرار دارد.

می توانید Eygon of Carim را برای باس فایت Dragonslayer Amour احضار کنید. علامت احضار او در سمت راست منطقه ورود به باس فایت قرار دارد.

Eygon of Carim زمانی که باس Abyss Watchers را شکست دهید و تمام دیالوگ های وی را نیز در بیرون از سلول Irina شنیده باشید در Firelink Shrine حاضر می شود.

اگر حتی یک عدد جادوی سیاه از Irina of Carim بخرید Eygon of Carim دشمن شما می شود و دقیقا بیرون از درب نزدیک بونفایر Iudex Gundyr’s منتظر شما ایستاده تا شما را بکشد. وی مبارز بسیار قدرتمندی است و می تواند با یک یا دو ضرب شما را بکشد و کار سختی برای کشتن او دارید. وی پس از مرگ آیتم های Morne’s Great Hammer و Moaning Shield را می اندازد.

بعد از این که تمام دیالوگ های وی را شنیدید و باس فایت های Dragonslayer Armour و Abyss Watchers را انجام دادید، جنازه Eygon of Carim را در سلول قدیمی که Irina of Carim در آن زندانی بود می یابید.

ادامه راهنما:

از جایی که Eygon of Carim نشسته است (بعد از صحبت با او و تمام کردن کل دیالیوگ هایش) و در سمت راست او، اگر قبلا به آن جسد آویزان در بخشی که سوار قفس شدیم ضربه زده باشید آیتمش اکنون اینجا افتاده است و می توانید بردارید. حالا در تنها مسیری که می بینید جلوتر بروید و یک بخش کلیسا مانند بالای چند پله را می بینید که در آن یک آسانسور قرار دارد. صبر کنید تا آسانسور بالا بیاید و با خود یکی از مهم ترین و با حال ترین شخصیت های دوست در بازی به نام Siegward of Catarina را همراه می آورد. با او نیز صحبت کنید تا زمانی که دیالوگ هایش تمام شود. خط داستانی هر دو شخصیتی که اینجا دیدیم را در ادامه راهنما ادامه خواهیم داد و پیش خواهیم برد. اما از آنجایی که Siegward of Catarina تقریبا مهم ترین شخصیت غیر قابل بازی در این عنوان است و طولانی ترین و البته پیچیده ترین خط داستانی را دارد، در این بخش داستان کامل و به هم پیوسته خط داستانی او را نیز برای شما قرار می دهیم تا دید بهتر و کامل تری نسبت به او پیدا کنید و در طول راهنما که به صورت بخش بخش داستان او را پیش خواهیم برد گیج نشوید و بخشی را از دست نداده باشید.

خط داستانی و ماموریت Siegward of Catarina

Siegward of Catarina یکی از مهمترین شخصیت ها در نسخه سوم دارک سولز ۳ است که انجام کامل روند ماموریت و خط داستانی وی پیچ و تاب زیادی دارد و نیازمند اطلاعات و آگاهی بالایی است. وی اهل یکی از قدیمی ترین سرزمین های معرفی شده در این سری یعنی کاتارینا است که قبلا نیز در شماره های قبلی کسانی که که شاید اجداد وی بوده اند دیده ایم که حتی از لحاظ اسم نیز به هم شبیه هستند و سیگوارد و سیگمیر نام دارند. به عنوان اولین بخش این راهنما، شخصیت Siegward of Catarina و توضیح خط داستانی وی را برای شما عزیزان در نظر گرفتم که توجه شما را به آن جلب میکنم.

Siegward of Catarina یکی از NPC های بازی Dark Souls 3 است که زره Catarina Set را به تن کرده و سلاح وی نیز Zweihander است و همچنین سپر Pierce shield را در دست دارد. ابتدا اطلاعاتی کلی از این شخصیت را برای شما بازگو می کنم:

این شخصیت قابل کشتن است.

وی می تواند در باس فایت Yhorm the Giant به کمک شما بیاید.

Gesture (حالت) “Toast” را به شما می دهد.

Gesture (حالت) “Sleep” را به شما می دهد.

Gesture (حالت) “Rejoice” را به شما می دهد.

اگر وی را از rithyll dungeons آزاد کنید به شما Titanite slab که یکی از مهمترین آینم ها در بازی است را پاداش خواهد داد.

به شما “Siegbrau” را می دهد.

خط داستانی:

مرجله اول: شما اولین بار می توانید Siegward of Catarina را در منطقه Undead Settlement ملاقات کنید. وی دقیقا بعد از قسمتی که شخصیت Eygon of Carim نشسته است در کنار آسانسور قرار دارد. البته وقتی شما به آسانسور می رسید وی را می بینید که با آن بالا می آید و کنار آسانسور می ایستد. بعد از این که با او صحبت کردید و تمام دیالوگ های وی را شنیدید، وی به لبه بالایی همان ساختمان نقل مکان می کند که در یالای آسانسور قرار دارد. وقتی که اسانسور دارد بالا می رود باید به موقع از روی آن به روی یک لبه چوبی که می بینید بپرید و وقتی از پنجره به روی بالکن برسید وی را می بینید که بر روی لبه بالکن نشسته است. دوباره کامل با وی صحبت کنید. وی از یک Fire Demon صحبت می کند که اگر از روی همان لبه به پایین بپرید و جلو بروید به منطقه وی می رسید. وقتی با آن هیولا وارد مبارزه شوید Siegward نیز به مبارزه می آید. به وی کمک کنید تا هیولا را یکشد تا چند Gesture مختلف و Siegbrau پاداش بگیرید.

توجه: اگر بار اولی که وی را کنار آسانسور دیدی با وی حرف نزده باشید وی ناپدید می شود و دیگر به این قسمت هایی که گفتم نمی رسید. اگر هم در هنگام مبارزه با Fire Demon کشته شوید وی دوباره در همان منطقه ظاهر خواهد شد و میتوانید محددا ادامه دهید. اما اگر وی در هنگام مبارزه کشته شود دیگر ناپدید خواهد شد.

مرحله دوم: بعد از انجام مرحله اول، شما می توانید وی را در چاهی دقیقا در بیرون از محل بونفایر Cathedral of the Deep پیدا کنید. البته وی را نمی بینید زیرا در ته چاه است و فقط می توانید با وی صحبت کنید. اما اگر کارهای زیر را انجام نداده باشید قادر نخواهید بود تا با وی صحبت کنید:

۱- شما باید در دو دهنه آبی رنگ و بزرگی را از بونفایر Rosaria’s Bedchamber به آن می رسید را باز کرده باشید که میانبری به قبرستان را باز میکند.

۲- بعد از انجام این کار باید یک بار بازی را ریلود کنید تا بتوانید با Siegward حرف بزنید.

۳- باید زره Siegward یعنی Catarina Set را از شخصیت Unbreakable Patches گرفته یا خریده باشید و هنگام صحبت با Siegward آن را به وی که در چاه است بدهید. (اگر هم این زره را از بار قبلی که بازی را تمام کرده اید در اختیار دارید می تواندی همان جا از آن استفاده کنید).

مرحله سوم: بعد ارز این که وی را از چاه نجات دادید، وی در Irithyll of the Boreal Valley ظاهر خواهد شد. از طریق دریاچه نزدیک بونفایر Distant Manor به یک اتاق آب گرفته پر از زنان عنکبوتی شکل که در آب هستند می رسید و از آنجا به اتاقی که Siegward در آن نشسته است می رسید. وی در جلوی شومینه نشسته و مشغول استراحت است. وی مقداری Estus Soup درست کرده است که از آن به شما نیز می دهد و همچنین اگر در قسمت قبلی Gesture ها را از وی یاد نگرفته باشید می تواند در اینجا آن ها را از Siegward بگیرید.

توجه: اگر شما به Irithyll Dungeon وارد شده باشید وی دیگر در مرحله سوم ظاهر نخواهد شد وخط داستانی وی در مرحله بعد ادامه می یابد. همچنین اگر در مرحله سوم وی را ملاقات نکرده باشید او دیگر به کمک شما در مبارزه با Yhorm the Giant نخواهد آمد.

توجه: اگر شما با Siegward در مرحله ای که درون چاه بود صحبت نکرده باشید و به Irithyll Dungeon رفته باشید باز هم میتوانید ماموریت وی را انجام دهید. بایستی به قسمت چاه بازگردید و با وی صجبت کنید و زره را به وی بدهید تا وی بلافاصله در جلوی شومینه طاهر شود.

مرحله چهارم: در Irithyll Dungeon میتوانید Siegward را که در یک سلول زندانی شده است پیدا کنید. برای آزاد کردن وی جتما لازم نیست تا ابتدا با وی حرف بزنید تا او از کلید سولول با شما صحبت کند و میتوانید یک راست وقتی کلید را داشتید برای آزاد کردن وی بروید اما اگر می خواهید با وی صحبت کنید باید به قسمتی که یک غول در آنجا خواببده است و در کف آن پر از است موشهای بزرگ بروید. در اینجا پنجره سلول Siegward را می بینید و می توانید با وی صحبت کنید تا از شما بخواهد او را آزاد کنید. بسیار مراقب موش ها باشید زمانی که با وی صحبت میکنید زیرا که انها چندین بار پشت سر هم ظاهر می شوند و از لانه بیرون می آیند.

در ادامه این قسمت شما باید به یک منطقه فاضلاب مانند بروید که در آنجا دو صندوق وجود دارند. یکی از این صندوق ها حاوی Old Cell Key است که برای مرحله پنجم و آزاد کردن Siegward آن را نیاز دارید. مراقب Basilisk ها که پشت سر هم ظاهر می شوند باشید.

مرحله پنجم: برای رسیدن به سلول Siegward (از سمتی که بتوانید وی را آزاد کنید) به بونفایر Profaned Capital بروید. از بونفایر با نردبانی که وجود دارد به پایین بروید و از روی یک سری خرابه ها که حفره ای در دیوار ایجاد کرده اند به بیرون بروید. در اینجا درست قبل از این که وارد یک منطقه با چندین راهرو مختلف بشوید یک Gargoyle بدون سر ظاهر می شود و می توایند با وی مبارزه کنید یا سریعا به داخل منطقه راهروها بروید. در اینجا بسیار مراقب باشید زیرا دو حفره وجود دارد که اگر آنها را نبینید به پایین می افتید و چندین دشمن بر سر شما می ریزند. در منطقه راهروها با دقت حفره ها را رد کنید تا به یک مسیر چوبی برسید که در پایین آن، منطقه فاضلابی را با چندین Sewer Centipedes که در آن قرار دارند می بینید و همچنین یک ساختمان کلیسا را نیز مشاهده خواهید کرد. از نردبان پایین بروید و مراقب این دشمنان باشید و همچنین بدانید که آب این منطقه شما را مسموم خواهد کرد و در صورت زیاد ماندن در آن سمی خواهید شد. سریعا به سمت دیوار کنار کلیسا که یک نردبان قرار دارد بروید و از نردبان بالا بروید. مسیر را ادامه دهید تا به روی سقف کلیسا برسید. در روی سقف یک دشمن NPC قدرتمند می بینید که باید با وی مبارزه کنید و بعد از کشتن وی آیتم Logan’s Scroll را به دست می آورید. از روی سقف به سمت پله هایی که از آن بالا آمدید تا به آنجا برسید نگاه کنید و یک دریچه را بر روی دیوار روبروی خود می بینید که می توانید با دورخیز و دویدن به داخل آن بپرید. پس از پریدن به داحل ان و ادامه مسیر به سلول Siegward خواهید رسید. از Old Cell Key استفاده کنید تا درب سلول را باز کنید تا وی را آزاد نماید و او به شما آیتم ارزشمند Titanite slab که برای آخرین مرحله ارتقای سلاح ها و .. نیاز است می دهد. همچنین در این سلول حلقه Covetous Gold Serpent Ring زا پسدا میکنید که از نظر من مهمترین حلقه بازی است و حتی یک بار نیز آن را از دست خود خارج نکردم زیرا یاعث می شود تا دشمنان روح بیشتری پس از مردن به شما بدهند و در این بازی که روح همه چیز است و باید شخصیت خود را با آن ازتقا دهید، دریافت روح بیشتر از دشمنان مزیتی بزرگ است. همچنین اگر دیگر نمیخواهید ماموریت وی را ادامه دهید در اینجا می توانید Siegward را یکشید و زره وی را به دست اورید البته اول Titanite slab را از او بگیرید. البته کشتن وی توصیه نمی شود.

مرحله ششم: بعد از آزاد کردن Siegward از سلول، زمامی که به قسمت مه گرفته مبارزه با Yhorm the Giant می رسید، یک کات سین نمایش داده می شود که در آن Siegward را می بینید که در کنار شما به قسمت مبارزه با باس می روند. اگر خط داستانی وی را کاملا دنبال نکرده باشید وی به کمک شما نخواهد آمد و اصلا این کات سین پخش نخواهد شد. اگر Yhorm the Giant را قبل از ازاد کردن Siegward از سلول کشته باشید زمانی که دوباره به منطقه باس فابت برگردید یک شمشیر Storm Ruler دیگر را نیز بر روی زمین پیدا می کنیداما دیگر زره را در این حالت به دست نخواهید آورد.

مرجله ۷: (اگرYhorm the Giant سومین Lord of Cinder شماست این مرحله را هر چقدر سریعتر می توانید انجام دهید) بعد از کشتن Yhorm the Giant (همراه Siegward) به سراغ وی که نزدیک همان بونفایر نشسته است بروید و برای آخرین بار با وی صحبت کنید و سپس وی به خواب می رود. اگر در این قسمت شما بدون این که در بونفایر همان منطقه باس فایت استراحت کنید به سمت منطقه اتاق پادشاهی بروید، در بازگشت می بینید که Siegward در همان جایی که به خواب رفته بود مرده و زره و تجهیزاتش را برای شما گذاشته است تا بردارید.

دیگر حالت ها:

اگر شما Yhorm the Giant را در حالی که هنوز Siegward در چاه Cathedral of the Deep گیر افتاده است، بکشید، باز هم وقتی وی را از چاه آزاد کنید تمام مراحل را می توانید به ترتیب گفته شده انجام دهید و وی در تمام آنها ظاهر می شود و وقتی که وی را در آشپزخانه جلوی شومینه می بینید از شما تشکر خواهد کرد به خاطر انجام ماموریتش یعنی کشتن Yhorm the Giant در غیاب او و به شما Emit Force و Siegbrau پاداش خواهد داد. سپس وی را در سلول خواهید یافت (حتی اگر قبلا در آن را باز کرده باشید) و به مانند خالت های قبل یه شما Titanite slab خواهد داد. سپس وی را در اتاق باس Yhorm the Giant که قبلا کشته اید می بینید و به شما یک Siegbrau دیگر خواهد داد و سپس یه خواب می رود. وقتی که Storm Ruler را از کنار بونفایر بردارید و به انجا بازگردید وی رفته است و برای شما Storm Ruler خودش و Pierce Shield را باقی گذاشته است. اگر دوباره منطقه را ریلود کنید و به همین مکان بیایید روی زمین Catarina Set یعنی ست زره وی را نیز خواهید یافت.

ادامه راهنما:

سوار آسانسور شوید و ابتدا پایین می رود. سپس با آن بالا برگردید و به طبقه بالایی جایی که سوار شدید بروید و قبل از بالا رفتن از پله های این بخش آیتم Soul of a Nameless Soldier را از گوشه این طبقه بردارید. حالا از پله ها بالا بروید. نترسید!! به غولی که بالای پله ها می بینید اصلا ضربه نزنید. او کاری با شما ندارد و اگر دشمنتان باشد بعدا دهنتان را مورد عنایت قرار میدهد با نیزه هایی که پرتاب می کند!! با او حرف بزنید و دست دوستی بدهید!! آیتم token of friendship را به او پیشنهاد دهید که یک Fading Soul از اینونتوری شما کم می کند و او به شما Young White Branch را می دهد که با داشتن آن، دیگر در مسیری که بعدا خواهیم رفت نیزه های این غول شما را آزار نخواهد داد.

خب در اینجا این بخش از Undead Settlement نیز کامل شده است و حالا از اینجا می توانید یک میانبر به باس منطقه باز کنید و یا به سمت مبارزه با یک باس انتخابی و پیش بردن مسیر داستانی Siegward of Catarina بروید که قطعا می دانید ما همیشه ابتدا مسیرهای انتخابی را می رویم. در بخش بعدی این باس انتخابی و ادامه پیشروی را برای شما شرح خواهیم داد.

منبع متن: gamefa