بازی جدید ابسیدین احتمالاً The Outer Worlds نام دارد

ابسیدین اینترتینمنت (Obsidian Entertainment) تا چند ماه دیگر جدیدترین عنوانش یعنی Pillars of Eternity II: Deadfire را به انتشار می‌رساند اما با این حال، پروژه‌ی بزرگ‌تری هم در دست توسعه دارد که ظاهراً به‌تازگی نامش هم مشخص شده است.

طبق گزارش یکی از کاربران فروم ابسیدین با نام UrbaNebula، این استودیو به‌تازگی علامت تجاری جدیدی برای عنوانی به اسم The Outer Worlds به ثبت رسانده که احتمالاً همان عنوانی است که پیش‌تر درباره‌اش صحبت کردیم. همچنین نام آن از اثری علمی-تخیلی خبر می‌دهد که در نوع خود جای تعجب دارد زیرا ابسیدین پس از Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords دیگر برروی این ژانر کار نکرده است.

به‌طور کلی جزئیات زیادی از این پروژه‌ی تازه در دست نیست اما می‌دانیم که با عنوانی نقش‌آفرینی مختص به بازی‌بازان حرفه‌ای سر و کار خواهیم داشت که هیچ‌گونه پرداخت درون برنامه‌ای هم ندارد. ضمناً باید اشاره کرد که تیمی متشکل از کهنه‌کارانی مانند تیم کین (Tim Cain) و لئونارد بویارسکی (Leonard Boyarsky) در حال توسعه‌ی این عنوان هستند. این دو تجربه‌ی کار روی نقش‌آفرینی‌های کلاسیکی نظیر Fallout ،Fallout 2 ،Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura و Vampire: The Masquerade – Bloodlines را دارند.

منبع متن: gamefa