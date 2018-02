ساخت The Surge 2 رسماً تائید شد

به تازگی استودیوی دک ۱۳ (Deck13) و شرکت فوکس هوم اینتراکتیو (Focus Home Interactive) که به ترتیب سازنده و ناشر بازی The Surge بودند، خبر از ساخت دنباله‌ای بر این عنوان داده‌اند! در ماه مِه سال گذشته بود که استودیوی دک ۱۳ و شرکت فوکس هوم اینتراکتیو بازی The Surge را برای اکس باکس وان، […]

در ماه مِه سال گذشته بود که استودیوی دک ۱۳ و شرکت فوکس هوم اینتراکتیو بازی The Surge را برای اکس باکس وان، پلی‌ استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی به بازار عرضه کردند، عنوانی علمی – تخیلی که با الهام از سری دارک سولز (Dark Souls) ساخته شده بود. بازی با نظرات نسبتاً مثبتی همراه شد، ولی چیزی که در نمرات و بازخوردهای مخاطبان نسبت به آن موج می‌زد، وجود امکان پیشرفت برای بازی بود. شاید به همین خاطر است که دک ۱۳ و فوکس هوم اینتراکتیو به تازگی اعلام کرده‌اند که به سراغ ساخت The Surge 2 خواهند رفت و در سال ۲۰۱۹ قرار است این بازی به انتشار برسد. به نظر آن‌ها قصد دارند تا از تمام پتانسیل‌های به هدر رفته بازی قبلی استفاده کنند و عنوانی دوست‌داشتنی و بزرگ را خلق کنند.

طبق اطلاعاتی که سازنده منتشر کرده، در The Surge 2 شاهد بازگشت سیستم هدف گرفتن اعضای بدن و سیستم ارتقای شخصیت و پیشروی پیشرفته بازی قبلی خواهیم بود، اگرچه برخی بهبودهای نامعلوم هم در آن‌ها به وجود خواهد آمد. مقوله‌ای که بیشترین تغییر را در نسخه جدید نسبت به نسخه اول خواهد داشت، بحث محیط‌های بازی است. بر خلاف بازی اول که در کارخانه متروکه CREO جریان داشت، این بار و در The Surge 2 به یک شهر ویران شده سفر خواهیم کرد.

طراحی مراحل The Surge 2 طبق اعلام دک ۱۳ عظیم‌تر و جاه‌طلبانه‌تر خواهد بود و در این راه، یک موتور گرافیکی بهبود یافته هم قرار است سازندگان را یاری دهد. به مانند دیگر دنباله‌ها، اینجا هم سازنده و ناشر The Surge 2 گفته‌اند قرار است چیزهایی که بازی اول به ارمغان آورده بود را باز هم گسترده‌تر کنند و به آن شاخ و برگ بیشتری دهند. این به آن معناست که در بازی شاهد مهارت‌ها، اسلحه‌ها، محیط‌ها، دشمنان و باس‌های جدیدی خواهیم بود.

متاسفانه، به جز یک تصویر از بازی، دیگر هیچ تصویر یا تریلر خاصی از The Surge 2 منتشر نشده است و باید همچنان منتظر بمانیم تا با این بازی آشنایی بیشتری پیدا کنیم. بازی The Surge 2 قرار است در سال ۲۰۱۹ برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نامعلومی منتشر شود. احتمالاً شاهد انتشار بازی برای پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان خواهیم بود ولی انتشار بازی برای نینتندو سوییچ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر خواهان آشنایی با The Surge هستید، می‌توانید دموی رایگان آن را تجربه کنید یا نسخه Complete Edition آن را بخرید که حاوی محتوای دانلودی A Walk in the Park نیز است.

منبع متن: gamefa