نینتندو سوئیچ تا این لحظه از عمر خود، سه برابر بازه زمانی مشابهِ کنسول Wii U بازی دارد

کنسول جدید نینتندو یعنی سوئیچ، در همین بازه کمی که در بازار بوده است توانسته تا آمارهای خوبی از خود به جا بگذارد. در ادامه این خبر و جزئیات آن با گیمفا همراه باشید!

اینکه کنسول نینتندو سوئیچ تا به این جای کار بسیار موفقیت آمیز عمل کرده است بر کسی پوشیده نیست. این کنسول رکوردهای متعددی را در موارد مختلف در سطح جهان جابه‌جا کرده است و همچنین موفق شده که در کمتر از ۱۰ ماه از عمر خود، بیشتر از تمام مدت زمان حضور کنسول وی یو در بازار به فروش برود. این کنسول همچنین تعدادی از موفق‌ترین بازی های تاریخ( مثل The Legend of Zelda: Breath of the Wild) که توجه بسیاری را نیز به خود جلب کرده اند در حال حاضر پشتیبانی می کند و این در حالی است که هنوز حتی ۱ سال هم از عمر این کنسول نگذشته است.

اما اصلی ترین دلیل موفقیت این کنسول را می توان در تعداد بازی هایی که برای آن تا به این لحظه عرضه شده است دانست، فرای هر آمار و رقم دیگری. کنسول نینتندو سوئیچ در این زمینه عملکرد حیرت انگیزی داشته است. به گزارش Kotaku، حال که ۲۷۹ روز از عرضه این کنسول به بازار گذشته است، کنسول نینتندو سوئیچ ۳ برابر بیشتر از کنسول وی یو در بازه زمانی مشابه بازی دارد. علاوه بر اینها، میانگین نمرات این بازی ها نیز بالاتر از نمرات بازی های کنسول وی یو بوده که جامعه آماری کوچک تری نیز داشته است.

اما کنسول وی یو تنها کنسولی نیست که نینتندو سوئیچ در این راه موفق به شکست دادن آن شده است. تعداد بازی های موجود بر روی کنسول سوئیچ ۲۷۹ روز پس از عرضه شدن آن در بازار بیشتر از تعداد بازی های موجود بر روی کنسول های پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان در بازه زمانی مشابه است. این آمار دیوانه کننده است و البته نشان می دهد که نینتندو پس از عرضه تا چه اندازه توانسته است که نظر توسعه دهندگان را به خود جلب کند.

