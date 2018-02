چرا خرید Valve توسط مایکروسافت یک فاجعه‌ی بزرگ برای PC Gaming خواهد بود؟

"به قلم Hayden Dingman از سایت PCWorld"

در هفته‌های اخیر یک شایعه پخش شد؛ شایعه‌ای که با این که احتمال وقوع آن بسیار کم به نظر می‌رسد، ولی تاثیر بالقوه‌ی آن به قدری زیاد بود که توجه مردم را به خودش جلب کرد. بر طبق اخبار منتشر شده توسط Polygon، این طور گزارش شده که مایکروسافت در مورد خرید Valve، کمپانی مستقلی که پلتفرم Steam را اداره می‌کند، بحث کرده است. این موضوع از نظر من، مضحک به نظر می‌رسد. هر چه باشد، ما داریم در مورد Valve حرف می‌زنیم. کمپانی‌ای که به قدری از ویندوز 8 متنفر بود که سعی کرد سازندگان (و بازیکنان) را به یک نسخه‌ی استیم محور از سیستم عامل لینوکس سوق دهد. ولی بیایید فرض کنیم که این سناریوی فرضی بیشتر از آن چه که به نظر می‌آید، جدی باشد؛ چون هر چیزی ممکن است، مگر نه؟ و حالا که احتمال وقوع آن را در نظر گرفته‌ایم، بیایید در این مورد بحث کنیم که چرا این اتفاق برای PC Gaming یک فاجعه خواهد بود.

برای این که منصف باشیم، بیایید تا ابتدا با نکات مثبت شروع کنیم. اول با سرویس Game Pass اکس باکس سروکار داریم؛ سرویس منحصر به کنسول مایکروسافت که به مشترکانش اجازه می‌دهد تا فقط با پرداخت 10 دلار در هر ماه، به چیزی حدود 100 بازی دسترسی پیدا کنند که بازی‌های فرست پارتی جدید مایکروسافت در زمان عرضه‌شان را هم شامل می‌شود. این سرویس ممکن است بعدا به PC هم بیاید، ولی شانس موفقیت آن زمانی بهتر می‌شود که مایکروسافت چیزی بیشتر از تعداد انگشت شماری بازی برای جلب نظر مردم داشته باشد.

یک برنامه اشتراکی کم قیمت مثل Xbox Game Pass روی PC می‌تواند بسیار جالب باشد

همچنین با موضوع همیشگی رویکرد نه چندان خوب Valve نسبت به استیم روبرو هستیم. من اینگونه حس می‌کنم که نبود نظارت، یک ضرر بزرگ برای این پلتفرم به حساب می‌آید. همچنین این طور به نظر می‌رسد که تعداد بسیاری از سازندگان مستقل به Nintendo Switch روی‌آورده‌اند؛ جایی که استانداردهای محکم‌تر و مجموعه‌ی کوچک‌تر از بازی‌ها، تضمین می‌کنند که افراد بیشتری می‌توانند بازی شما را قبل از این که در بین سایر عناوین محو شود، پیدا کنند. مایکروسافت با روشی مشابه با نینتندو به اداره‌ی Xbox می‌پردازد و به همین خاطر، یک استیم خریداری شده می‌تواند کمی شبیه به استیم در دوران سال 2010 به نظر برسد؛ زمانی که Valve به نظارت بر روی مجموعه‌اش می‌پرداخت.

ولی خب، ما دقیقا می‌دانیم که فروشگاه‌های دیجیتالی مایکروسافت چه شمایلی دارند؛ هر دوی آن‌ها بسیار بد هستند. روی Xbox حراج‌ها نادر هستند، رابط کاربری واقعا بد و پر از تبلیغات نامربوط به گیمینگ است و مردم هم اگر بخواهند از بخش چند نفره استفاده کنند، باید هر ماه مبلغی را برای سرویس Xbox Live Gold بپردازند. حتی مایکروسافت هنوز موفق نشده که بر موج نظرات منفی چند سال پیش که باعث به وجود آمدن عبارت "مایکروسافت از بازی‌های مستقل بدش می‌آید" شد، غلبه کند. این وضعیت در حال بهبودی است، ولی اکس باکس برخلاف سال‌های 2008 تا 2012، هنوز هم به عنوان یک مقصد نخست برای سازندگان بازی‌های مستقل به شمار نمی‌رود. فروشگاه ویندوز 10 هم حتی بدتر از این است. مایکروسافت اصلا موفق نشده که مردم را به این فروشگاه توکار که از زمان ویندوز 8 بخشی از سیستم عامل بوده است، جذب کند و وقتی صفحه‌ی بازی‌های پرفروش آن اینگونه به نظر می‌رسد، واقعا سخت است که بگوییم نظارت بهتری نسبت به استیم را در آن شاهد هستیم:

این فروشگاه درست به اندازه‌ی هر فروشگاه موبایلی بد است و همچنین برای من به طرز عجیبی حتی از سیل Asset Flipها در بخش تازه‌های استیم نیز، ناراحت کننده‌تر به نظر می‌رسد. به جز عناوین فرست پارتی خود مایکروسافت، فقط تعداد اندکی از سازندگان برای وارد شدن به فروشگاه ویندوز 10 تلاش کرده‌اند. همچنین این احساس به شما دست می‌دهد که این آزمایشات بیشتر برای مایکروسافت سود داشته تا ناشران. اگر باورتان نمی‌شود فقط نگاهی به Call of Duty: Infinite Warfare و بخش چند نفره‌ی مُرده‌اش در زمان عرضه روی فروشگاه ویندوز 10 بیاندازید. به نظر می‌رسد که مایکروسافت هیچ ایده‌ای برای جلب توجه PC Gamerهای معمولی ندارد و ادغام شدن اجباری فروشگاه مایکروسافت با Xbox Live، این موضوع که بازی‌های شما در یک لیست بسیار طولانی و بی‌ترتیب "دسته بندی" می‌شوند، رابط کاربری نامناسب و همچنین تعداد بسیاری از موارد دیگر، همگی گواهی بر این ادعا هستند.

و این در حالی است که هنوز از کابوسی به نام UWP سخن نگفته‌ایم؛ فرمت "Universal Windows Platform" که مایکروسافت از آن به عنوان جانشینی برای نرم افزارهای دسکتاپ 32 بیتی نام می‌برد. بازی‌های پلتفرم UWP مشکلات بسیار زیادی داشتند؛ مانند پشتیبانی نکردن از تجهیزات و برنامه‌های متداول برای استریم کردن، پشتیبانی نکردن از برنامه‌های نشان دهنده‌ی FPS همانند FRAPS، پشتیبانی نکردن همزمان از چندین کارت گرافیک، نبود قابلیت بکاپ گیری یا ماد کردن و غیره. بعضی از این مشکلات اکنون تا حدودی رفع شده‌اند، ولی این پروسه‌ی پر ایراد قطعا این اطمینان را به ما نمی‌دهد که مایکروسافت بازار PC را درک می‌کند. همین هفته‌ی پیش من و همکارم Brad Chacos در حال انجام بتای بازی Sea of Thieves بودیم و من هر چقدر که تلاش می‌کردم تا او را به بازی‌ام دعوت کنم، او هیچ پیام دعوتی دریافت نمی‌کرد. در نهایت هم او مجبور شد تا برنامه Xbox ویندوز 10 را اجرا کند و از این طریق به من ملحق شود. این‌ها مشکلات بنیادی‌ای هستند.

Gears of War: Ultimate Edition اولین بازی بزرگ UWP روی PC و همچنین یک فاجعه بود. وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است، ولی هنوز هم و با گذشت دو سال، نسخه UWP از یک بازی (مثل Cuphead) در نظر بسیاری از کاربران انتخابی بسیار بد به نظر می‌آید

ولی با این حال، مایکروسافت همچنان به ایجاد مشکلات ادامه می‌دهد. چندی پیش، مایکروسافت حتی Valve را مقصر دانست و گفت که Age of Empires: Definitive Edition قطعا می‌تواند به استیم بیاید، البته اگر Valve به پشتیبانی از UWP بپردازد. با این که من از نظر تئوری از عرضه شدن بازی‌ها روی تمام پلتفرم‌ها پشتیبانی می‌کنم، ولی به سختی می‌توانم Valve را برای استفاده نکردن از فرمتی که 1) به نوبه‌ی خودش ناقص است، 2) بسیاری از عملکردهایی که Valve در استیم ایجاد کرده است را از بین می‌برد و 3) فقط توسط یک کمپانی یعنی مایکروسافت استفاده می‌شود، سرزنش کنم. حتی زمانی که به Remedy حق انتخاب داده شد، آن‌ها برای پورت کردن Quantum Break روی استیم، سیستم UWP را حذف کردند. باز هم این مسائل باعث می‌شوند که به مایکروسافت اعتماد نکنیم و هر چقدر که طول عمر ویندوز 10 بیشتر می‌شود، مشکلات نیز برجسته‌تر از قبل به نظر می‌رسند. این موضوع من را به نکته‌ی بعدی‌ام که احتمالا مهم‌ترین آن‌هاست، می‌رساند: مایکروسافت هنوز هم نتوانسته حسن نیت PC Gamerها را به دست آورد و تلاش برای خرید احترام نیز فاجعه بار خواهد بود.

من فکر می‌کنم مایکروسافت در به تحقق رساندن قول‌هایی که به PC Gamerها داده بود، خوب عمل کرده‌ است. توجه مایکروسافت به بخش PC و حضور فیل اسپنسر، واقعا جان تازه‌ای به کمپانی بخشیده و برنامه Xbox Play Anywhere نیز با وجود مشکلات فراوان UWP، یک حرکت فوق العاده است. Forza Horizon 3 و Gears of War 4 و Sea of Thieves روی PC بسیار عالی به نظر می‌رسند. هرچند با توجه به این که افرادی (مثل من) هستند که اکنون دیگر حتی به کنسول Xbox One خود دست نمی‌زنند، این کار مایکروسافت یک حرکت تجاری عجیب و فداکارانه به نظر می‌رسد. ولی با این حال، قبلا با 15 سال غفلت روبرو بودیم؛ سال‌هایی که تمرکز مایکروسافت روی بازار PC Gaming نبود و آن مواقعی هم که نگاهی به دسکتاپ‌ها انداختند، نتایجش فاجعه بار بود. دقیقا دارم به تو نگاه می‌کنم Games for Windows Live.

اما Valve آن جا بود و این خیلی پرمعنی است. این موضوع باعث نمی‌شود که خیلی راحت از Valve بگذریم و باعث نمی‌شود که اشتباهات پرتعداد استیم (که در گذشته وجود داشتند و در آینده نیز وجود خواهند داشت) را نادیده بگیریم، ولی Gabe Newell و Mike Harrington و سایر همکارانشان، شایسته‌ی ستایش هستند. اگر استیم ما را از آن دوره‌ی تاریک سابق نجات نمی‌داد، معلوم نبود که PC Gaming در حال گذر از دوران رنسانس فعلی‌اش بود یا نه. و همچنین معلوم نبود که بدون استیم، مایکروسافت دوباره برای بازگشت به PC تلاش می‌کرد.

وارد شدن به قضیه در ساعات نهایی و تلاش برای استفاده از این حسن نیت ایجاد شده، فقط این را ثابت می‌کند که مایکروسافت دقیقا همان نوع از کمپانی است که PC Gamerها به آن باور دارند: منزوی و بی‌توجه به سلامتی بلند مدت این اکوسیستم. هیچ شکی نیست که این اعتماد بین Valve و بازیکنان بود که به موفقیت استیم منجر شد. این همان دلیلی است که باعث شده مردم راضی به خرج کردن هزاران دلار بر روی بازی‌هایی باشند که اصلا وجود فیزیکی ندارند و به صورت دیجیتالی عرضه می‌شوند. همه اطمینان دارند که استیم، حالا حالاها وجود خواهد داشت. خریداری شدن این سرویس توسط مایکروسافت، این اعتماد را به شدت تضعیف می‌کند و حتی می‌تواند باعث مرگ PC Gaming به آن صورتی که می‌شناسیم، بشود.

یک نکته‌ی سوم و قابل ملاحظه نیز وجود دارد که من به شخصه فکر می‌کنم که مهم‌تر از سلامتی کلی بازار PC Gaming نیست، ولی بقیه‌ی افراد احتمالا آن را به عنوان مهم‌ترین مورد قلمداد می‌کنند: بازی‌ها. کاتالوگ بازی‌های فرست پارتی Valve بزرگ نیست، ولی محبوب است: Portal و Half-Life و Dota 2 و Counter-Strike و Left 4 Dead. دسترسی مایکروسافت به این عناوین، عملا آن‌ها را به عناوین مایکروسافت تبدیل می‌کند که کاملا برای کسب درآمد، آماده هستند. و خب، من واقعا وسوسه شده‌ام. من خیلی دوست دارم که Portal 3 یا Half-Life 3 را ببینم.

ولی دلیل این که این چشم انداز واقعا وسوسه کننده به نظر می‌رسد، این است که بازی‌هایی که قبلا عرضه شدند واقعا خارق العاده و حتی انقلابی بودند. یکی از دلایلی که ما هنوز Half-Life 3 را ندیده‌ایم احتمالا به این خاطر است که Valve راهی برای القای دوباره‌ی آن حس فوق العاده‌ی قبلی پیدا نکرده است. ولی مایکروسافت صرف نظر از همه چیز، آن‌ها را خواهد ساخت. شما Half-Life 3 را می‌خواهید؟ مایکروسافت نسخه‌های سوم تا ششم Half-Life را احتمالا طی دهه‌ی بعدی به شما تحویل خواهد داد و همه‌ی آن‌ها هم به شدت دلپذیر، شایسته و پولیش شده و از لحاظ بصری نیز خارق العاده خواهند بود. همچنین من شرط می‌بندم که آن‌ها اصلا آن چیزی که مردم انتظارش را داشتند، نخواهند بود.

ما مقادیر بسیاری از مدارک در اختیار داریم: Halo 4 و Halo 5 و همچنین Gears of War 4. مایکروسافت فرنچایزهای محبوبمان را از سازندگان اصلی‌شان گرفت و دنباله‌های واقعا شایسته‌ای خلق کرد. ولی با این حال تمام این سه بازی آن جرقه‌ای که عناوین ابتدایی را خاص کرد و باعث شد تا مردم خواستار دنباله برای آن‌ها باشند را ندارند. حالا واقعا آن جرقه گم شده یا شاید هم دلیل این موضوع این است که اکنون شخص دیگری در حال کنترل کردن آن‌هاست؟ به سختی می‌توان گفت. در هر صورت، این باعث می‌شود که ایده‌ی یک Half-Life 3 ساخته شده زیر نظر مایکروسافت، چیزی باشد که باید به جای استقبال کردن، از آن وحشت داشت.

سخن آخر

این مطلب برای این نیست که بگوییم مایکروسافت نباید هیچ استودیو/کمپانی‌ای را بدست آورد. اگر آن‌ها می‌خواهند تا دوباره اکس باکس را به یک ابرقدرت تبدیل کنند، باید حتما این کار را انجام دهند. لیست بازی‌های انحصاری پلی استیشن 4 من، طولانی و پر از عناوین فوق العاده است. ولی عناوین اکس باکس من...؛

اوضاع اصلا خوب نیست. مایکروسافت به بازی‌های خارق العاده و انحصاری نیاز دارد و کاملا این حقیقت را در زمان لانچ Xbox One X متوجه شده است. بقیه‌ی اسامی در این شایعه نیز، مثل EA که مستقیما از آن نام برده شده، بعیدتر به نظر می‌رسند. البته حداقل خریداری شدن EA توسط مایکروسافت نه تنها یک پلتفرم را کاملا بی‌ثبات نمی‌کند، بلکه تعداد بسیاری از مردم هم مشکلی با عوض شدن مدیریت EA و آن هم بعد از نتایجی که اخیرا به دست آورده‌اند، ندارند. ولی خرید Valve یک فاجعه‌ی بزرگ برای مایکروسافت، استیم و PC Gaming خواهد بود.

دیدگاه شما در این مورد چیست؟

مترجم: پرهام آقاخانی

منبع متن: pardisgame