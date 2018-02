بازی Harvest Moon: Light of Hope Special Edition ماه می منتشر خواهد شد

به تازگی شرکت ناتسومه اینتراکتیو (Natsume Inc.) اطلاعات جدیدی در خصوص پورت‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ بازی Harvest Moon: Light of Hope منتشر کرده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی شرکت یاد شده، بازی Harvest Moon: Light of Hope Special Edition در زمانی نامشخص در ماه می سال جاری میلادی با قیمت ۳۹٫۹۹ دلار عرضه […]

بر اساس بیانیه مطبوعاتی شرکت یاد شده، بازی Harvest Moon: Light of Hope Special Edition در زمانی نامشخص در ماه می سال جاری میلادی با قیمت ۳۹٫۹۹ دلار عرضه خواهد شد. این بازی ابتدا در اواخر سال گذشته میلادی به مناسبت بیستمین سالگرد عرضه سری بازی‌های Harvest Moon برای رایانه‌های شخصی عرضه شد؛ وقایع نسخه Light of Hope در یک بندرگاه کوچک جریان دارد که از یک طوفان سهمگین مصون مانده است.

بازیکنان باید به اهالی این بندرگاه به منظور بازسازی شهر و فانوس دریایی آن کمک کنند. در کنار این موارد، بازیکن می‌تواند به کارهایی نظیر تولید محصولات کشاورزی، افزایش دام، جمع‌آوری موارد برای ساخت آیتم‌های مختلف، پیدا کردن دوستان جدید و تشکیل خانواده هم بپردازد. همچنین، بازی Harvest Moon: Light of Hope Special Edition شامل ویژگی‌های متنوعی‌ است که در نسخه رایانه‌های شخصی این بازی وجود ندارد.

با این حال، هنوز شرکت ناتسومه اینتراکتیو در خصوص ویژگی‌های جدید Harvest Moon: Light of Hope Special Edition صحبت نکرده اما اعلام کرده است که به زودی جزئیات بیشتری در این باره منتشر خواهد کرد و همچنین تاریخ انتشار دقیق این نسخه هم به صورت رسمی مشخص و اعلام خواهد شد.

بازی Harvest Moon: Light of Hope در حال حاضر برای رایانه‌های شخصی از طریق سرویس استیم در دسترس قرار دارد. نسخه Special Edition این بازی هم در ماه می سال جاری میلادی برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ عرضه و منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa