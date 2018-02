افزوده شدن ۱۲ بازی جدید به سرویس PlayStation Now

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازیهای ویدئویی، به تازگی شرکت سونی ۱۲ بازی جدید را به سرویس PlayStation Now اضافه کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید. همان طور که اطلاع دارید، هر چند وقت یک‌بار شرکت سونی لیست بلند‌بالای بازیهای سرویس PlayStation Now را گسترش میدهد و عناوین جدیدی را به آن […]

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازیهای ویدئویی، به تازگی شرکت سونی ۱۲ بازی جدید را به سرویس PlayStation Now اضافه کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

همان طور که اطلاع دارید، هر چند وقت یک‌بار شرکت سونی لیست بلند‌بالای بازیهای سرویس PlayStation Now را گسترش میدهد و عناوین جدیدی را به آن اضافه میکند. در حال حاضر هم ۱۲ بازی جدید به سرویس PlayStation Now اضافه شدهاند که از کنسولهای پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۴ میباشند. لازم به ذکر است که شرکت سونی، تعدادی از بازیهای این سرویس را بروز کرده است. در واقع نسخه پلی استیشن ۴ این عناوین، جایگزین نسخه پلی استیشن ۳ شده است.

تعدادی بیشتری از بازیهای جدید این سرویس، از کنسول پلی استیشن ۴ خواهند بود اما بدون شک محبوبترین این بازیها که به تازگی میزبان سرویس PlayStation Now شده اند، عناوین Yakuza 4 و Yakuza 5 از کنسول پلی استیشن ۳ خواهند بود که قبل از انتشار رسمی آخرین نسخه از سری بازی محبوب Yakuza ، یعنی بازی Yakuza 6: The Song of Life که در ماه آوریل برای کنسول پلی استیشن ۴ عرضه خواهد شد، به این سرویس افزوده شده اند. حال کاربران این سرویس، قادر خواهند بود تا قبل از انتشار عنوان Yakuza 6: The Song of Life، به تجربه نسخههای قبلی و قدیمیتر بپردازند و به خوبی به جریان این سری بازی وارد شوند.

از دیگر بازیهای جدیدی که به این سرویس اضافه شده اند، میتوان به عناوین Disgaea 5: Alliance of Vengeance، NBA 2K16 و Dirt Rally اشاره کرد. همان طور که گفته شد تعدادی از عناوین این ماه، در واقع نسخه بروز شده هستند که نسخههای جدید پلی استیشن ۴ آن ها جایگزین نسخه پلی استیشن ۳ شده است. یکی از این بازیها که به عنوان یک بازی محبوب شناخته میشود، بازی Payday 2 خواهد بود که در حال حاضر نسخه Crimewave Edition آن در سرویس PlayStation Now قابل تجربه خواهد بود. دیگر بازیهای بروز شده جدید، عناوین Brothers: A Tale of Two Sons ، Guilty Gear Xrd Sign و Motorcycle Club خواهند بود.

در مورد سرویس PlayStation Now هم باید توضیح دهیم که کاربران این سرویس با پرداخت ماهیانه مبلغ ۲۰ دلار، حق اشتراک این سرویس را خریداری خواهند کرد و میتوانند به ۶۰۰ بازی مختلف دسترسی داشته باشند. هر ماه شرکت سونی لیست بازیهای این سرویس را گسترش خواهد داد و در ماه گذشته هم شاهد اضافه شدن عناوین Until Dawn ، Gravity Rush و Everybody’s Gone to the Rapture بودیم.

بعد از انتشار لیست کامل بازیهای جدید این سرویس، سونی لیست محبوبترین بازیهای این سرویس در ماه ژانویه را هم منتشر کرده است که شباهت بسیار زیادی به لیست محبوب‌‌ترین عناوین ماه دسامبر در سال گذشته میلادی دارد. زیرا بازی‌هایی مثل Red Dead Redemption، The Last of Us ، The Elder Scrolls IV: Oblivion و Fallout: New Vegas در این لیست به چشم می‌خورند. البته جالب است بدانید که بازی Until Dawn هم در کنار دیگر عناوین مذکور، در این لیست حضور خواهد داشت.

بازی‌های جدید سرویس PlayStation Now در ماه فوریه:

PS4

Anomaly 2

Backgammon Blitz

Bombing Busters

Dirt Rally

Disgaea 5: Alliance of Vengeance

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Gal Gun: Double Peace

Grand Kingdom

NBA 2K16

Professional Farmer 2017

Yakuza 4

Yakuza 5

نسخه‌های بروز شده از پلی استیشن ۳ به پلی استیشن ۴:

Brothers: A Tale of Two Sons

Guilty Gear Xrd Sign

Motorcycle Club

Payday 2: Crimewave Edition

محبوب‌ترین بازی‌های سرویس PlayStation Now در ماه ژانویه:

Red Dead Redemption

Until Dawn

WWE 2K16

Mortal Kombat

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Fallout: New Vegas

The Last of Us

Mafia II

Sid Meier’s Civilization Revolution

Injustice: Gods Among Us

منبع متن: gamefa