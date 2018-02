یکی دیگر از ویژگی‌های مورد درخواست کاربران بازی Overwatch به لطف بروزرسانی جدید این عنوان به آن افزوده شد! همان طور که احتمالاً مطلع هستید بروزرسانی بزرگ مربوط به رویداد Year of the Dog دیروز در دسترس کاربران قرار گرفت و با خود ویژگی‌های کوچک و بزرگی به همراه داشت. به لطف بروزرسانی ۲٫۳۲ بازی […]

همان طور که احتمالاً مطلع هستید بروزرسانی بزرگ مربوط به رویداد Year of the Dog دیروز در دسترس کاربران قرار گرفت و با خود ویژگی‌های کوچک و بزرگی به همراه داشت. به لطف بروزرسانی ۲٫۳۲ بازی که مربوط به رویداد نام برده است، شما قادر خواهید بود تا قبل از انجام هر مسابقه اسکین (Skin) شخصیت مورد نظر خود را تغییر دهید. این ویژگی مدت‌ها بود که مورد درخواست طرفداران بود و بالاخره شاهد اضافه شدن آن به بازی هستیم که نکته مثبتی قلمداد می‌شود.

شرکت بلیزرد اینتراکتیو (Blizzard Interactive) به مناسبت عرضه این ویژگی در بروزرسانی جدید Overwatch در حساب توییتر رسمی خود یک فایل gif نیز قرار داد که مربوط به نسخه رایانه‌های شخصی Overwatch بود، ولی تائید شده که ویژگی تغییر اسکین شخصیت‌ها قبل از هر مسابقه در دسترس هر سه نسخه رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان و پلی استیشن ۴ قرار خواهد گرفت.

خیلی‌ها نگران بودند که برخی بازیکنان در وسط مسابقه به سراغ تغییر اسکین شخصیت خود بروند و وقت خود را آنجا تلف کنند و از سرعت مسابقه بکاهند و در کنار آن، با تغییر اسکین در شناسایی خود اخلال به وجود بیاورند ولی بلیزرد رسماً اعلام کرده که قابلیت تغییر اسکین شخصیت‌ها قبل از هر مسابقه، فقط مربوط به ابتدای مسابقه است و وسط مسابقه نمی‌توان چنین کاری را انجام داد.

رویداد Year of the Dog بار دیگر حالت تسخیر پرچم (Capture The Flag) را به بازی می‌افزاید ولی این بار، با برخی تفاوت‌ها و محدودیت‌ها در جهت سریع‌تر شدن بازی. بازی Overwatch در دسترس سه پلتفرم اکس باکس وان، رایانه‌های شخصی و پلی اسیتشن ۴ قرار دارد و رویداد Year of the Dog هم برای هر سه پلتفرم عرضه شده است.

