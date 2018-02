به نظر می رسد واکین فینیکس بازیگر نقش جوکر در فیلم مستقل این شخصیت خواهد بود

مدت‌ها پیش، گزارشی منتشر شد مبتنی بر اینکه شرکت Warner Bros، بازیگر سرشناس یعنی لئوناردو دی کاپریو را برای بازی در نقش بزرگترین دشمن بتمن و پادشاه دلقک جرم و جنایت شهر گاتهام یعنی جوکر، زیر نظر دارد. همانطور که می‌دانید این شرکت در حال ساخت یک فیلم مستقل درباره‌ی شخصیت جوکر است و آن‌ها در نظر دارند که این فیلم جزو جهان پیوسته‌ی فیلم‌های اقتباسی از جهان DC نباشد، پس جرد لتو که در فیلم Suicide Squad نقش جوکر بازی کرده بود، در این فیلم حضور نخواهد داشت. با اینحال به نظر می‌رسد که Warner Bros اکنون یک بازیگر دیگر برای بازی در این نقش مد نظر دارد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از گیم اسپات، وب سایت Variety به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که طی آن ادعا می‌کند که تاد فیلیپس، کارگردان و نویسنده‌ی این فیلم، واکین فینیکس را که اخیرا در فیلم هیجان انگیز You Were Never Really Here ایفای نقش کرده است را برای بازی در نقش جوکر در نظر دارد. این وب سایت همچنین ادعا می‌کند که این بازیگر با این پیشنهاد موافقت کرده و اکنون در حال مذاکره با شرکت Warner Bros است، با این حال فعلا هیچ خبر رسمی‌ای توسط این شرکت منتشر نشده است.

با اینحال اگر این خبر صحت داشته باشد، ایفای نقش واکین فینیکس در نقش جوکر، هیچ تاثیری بر ایفای نقش جرد لتو در نقش این شخصیت که قرار است در فیلم Suicide Squad 2 حضور داشته باشد، ندارد.

واکین فینیکس پیش از این نیز به همراه بندیکت کمبریج برای بازی در نقش لکس لوتر، در نظر گرفته شده بود، با این حال این اتفاق رخ نداد و احتمالا فیلم مستقل جوکر که فعلا تاریخ اکران مشخصی ندارد، اولین حضور او در یک فیلم اقتباسی از کتاب‌های مصور باشد.

منبع متن: pardisgame