عنوان Destiny 2 تا پایان سال میلادی یک بسته توسعه دهنده عظیم دریافت خواهد کرد

ناشر عنوان Destiny 2 یعنی شرکت Activision، اعلام کرد که این عنوان تا پایان سال 2018 همچنان به گسترش یافتن خود ادامه خواهد داد و بسته‌ی توسعه دهنده عظیم دریافت خواهد کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Polygon، توسعه دهنده‌ی این بازی یعنی استدیوی Bungie در پاسخ به نارضایتی بازیکنان به دلیل کمبود محتوا، اعلام کرد این بسته‌ی توسعه دهنده بسیار عظیم خواهد بود ما شاهد یک DLC بزرگتر از Curse of Osiris و دومین بسته‌ی الحاقی این بازی که در آینده منتشر می‌شود، خواهیم بود. با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می‌رسد که Activision و Bungie قصد عرضه‌ی یک بسته‌ی توسعه دهنده مانند The Taken King را دارند که برای نسخه‌ی اول Destiny منتشر شد و محتویات بسیار بزرگ و زیادی را به همراه خود داشت.

عنوان Destiny 2 هم اکنون برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس است.

