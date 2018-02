دانلود موسیقی متن بازی Call of Juarez Gunslinger

درود بر تمامی کاربران گرامی پردیس گیم. اکنون با آلبوم موسیقی متن بازی Call of Juarez Gunslinger در خدمت شما هستیم.

بازی Call of Juarez Gunslinger عنوانی در سبک شوتر اول شخص با تم وسترن و چهارمین نسخه در سری Call of Juarez است که توسط استودیوی Techland توسعه یافته و توسط کمپانی Ubisoft در بیست و یکم May سال 2013 به صورت یک عنوان قابل دانلود، برای پلتفرم‌های PlayStation Network و Xbox Live و Steam عرضه شد. وقایع بازی از زبان یک جایزه بگیر با نام Silas Greaves روایت می‌شد که در حال تعریف کردن ماجراهایش برای یک گروه کوچک از مردم بود و با توجه به اشتباهات یا اصلاحاتی که در داستان‌هایش انجام می‌داد، روند بازی نیز تحت تاثیر قرار می‌گرفت.

این بازی پس از عرضه توانست تا نمرات مناسبی را از سوی منتقدان دریافت کند و بسیاری از ویژگی‌های آن همانند گان پلی سریع و آرکیدوار، صداگذاری خارق العاده، طراحی مراحل بسیار خوب و گرافیک هنری بسیار زیبا، به شدت مورد ستایش قرار گرفت. هرچند انتقاداتی نیز به مدت زمان طولانی لودینگ روی کنسول‌ها و همچنین کوتاهی بازی وارد شد.

(Call of Juarez Gunslinger Original Soundtrack (Game Rip

سال انتشار: 2013

تعداد قطعات موسیقی: 100 قطعه + موسیقی O Death

مدت زمان کلی: 02 ساعت و 09 دقیقه و 48 ثانیه

کیفیت: 240 تا 320 کیلوبیت بر ثانیه - MP3 V0

آهنگساز: Pawel Blaszczak

نکته بسیار مهم: متاسفانه تاکنون هیچ آلبوم رسمی‌ای برای بازی منتشر نشده و قطعات این آلبوم از خود بازی استخراج شده اند. به همین خاطر، نامگذاری این قطعات بر طبق فایل‌های بازی صورت گرفته است.

Borderland 36 [موسیقی پیشنهادی]

Borderland 57

Borderland 60 [موسیقی پیشنهادی]

Menu 07 [موسیقی پیشنهادی]

Wilderness 02

Wilderness 14 [موسیقی پیشنهادی]

منبع متن: pardisgame