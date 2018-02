همانطور که بسیاری از گیمر‌های کنسول Xbox One می‌دانند، تعداد زیادی بازی رایگان وجود دارد که در حقیقت رایگان نیستند و بدلیل آنلاین بودن برای انجام آن‌ها در Xbox One نیاز به اشتراک Gold است؛ برخلاف PSN.

با این حال Microsoft یکبار در گذشته رخدادی به نام Free Play Days‌ را‌ آغاز کرد که در آن همگان قادر شدند به انجام بازی‌ها بپردازند.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، بنظر می‌آید که باری دیگر Free Play Days باز خواهد گشت و کاربران Xbox One قادر خواهند بود بطور رایگان به انجام بازی‌هایی که نیاز به اشتراک Gold دارند بپردازند. تاریخ این رخداد طی اعلامیه‌ی سازنده‌ی Wolrd of Tanks به مناسبت 4 ساله شدن آن زودتر از موعد مشخص شد:

"طی همکاری با Microsoft، بازی World of Tanks نقش پررنگی در Free Play Days For All این آخر هفته خواهد داشت که از جمعه تا یکشنبه می‌باشد. در طی این مدت تمامی دارندگان Xbox قادر خواهند بود بدون Gold به انجام بازی‌های چندنفره بپردازند. دارندگان PS4 و PS4 Pro نیز می‌توانند مثل همیشه بدون PS+ به انجام World of Tanks بپردازند."

اگر از مشترکین Gold نیستید پس فرصت را غنیمت شمرده و به انجام بخش چندنفره بازی‌های موردعلاقه‌تان بپردازید.

منبع متن: pardisgame