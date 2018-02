دیوید گیدر، نویسنده ارشد سابق Dragon Age، استودیو Beamdog را ترک کرد

تقریبا 2 سال پیش آقای "دیوید گیدر" که شهرت خود را مدیون نویسندگی سری Dragon Age است، استودیو BioWare را ترک کرد تا به عنوان کارگردان به Beamdog ملحق شود. حال او از این استودیو نیز جدا شده و به دنبال چیزی جدید می‌باشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PCGamesn این خبر هم از طریق وبسایت رسمی Beamdog و به عنوان یک خداحافظی اعلام شد و هم از طریق توییتر رسمی آقای "گیدر" متوجه این موضوع شدیم:

"خب ... امروز آخرین روز من در @BeamdogInc بود. الآن در حالی که وسایل خودم را جمع می‌کنم احساسات مختلفی دارم، چرا که دلم برای این تیم تنگ خواهد شد. از @TrentOster تشکر می‌کنم و برای همه آرزوی موفقیت دارم اما زمانش رسیده که حرکت کنم و رو به جلو بروم."

"لی گیل" از شرکت Beamdog گفت:

"دیو در زمان جالبی به ما ملحق شد، از آن زمان او به عنوان معلم و دوست خیلی از اعضای تیم ما ظاهر شد. ما دیدیم که دیو جهان‌های زیادی را خلق کرد که ما عاشق این بودیم که در آن‌ها نقش داشته باشیم و داستان‌هایی را نوشت که به قلب ما نزدیک بود. یک روز ما نتایج کار او را به همگان نشان خواهیم داد."

هنوز استودیو مقصد "گیدر" مشخص نیست، او مدتی بعد از انتشار بسته الحاقی Siege of Dragonspear بازی Baldur’s Gate به تیم Beamdog اضافه شد و از آن زمان این استودیو تنها بازسازی Planescape: Torment را به انتشار رساند و حالا برای بازگرداندن Neverwinter Nights تلاش می‌کنند.

"گیدر" قبل از ملحق شدن به Beamdog نزدیک به دو دهه در BioWare فعالیت داشت و قبل از سری Dragon Age کار نویسندگی عناوین زیادی مانند Baldur’s Gate II،Neverwinter Nights و Knights of the Old Republic را برعهده داشت. حتی تعدادی از رمان‌ها و کامیک‌های سری Dragon Age را او نوشت.

