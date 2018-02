میاموتو: اگر ایده جالبی به ذهنمان نرسد ممکن است فیلم Super Mario لغو شود

بعد از سال‌ها بالاخره Nintendo کار بر روی فیلم انیمیشنی Super Mario را با همکاری سازنده Despicalbe Me و The Secret Life of Pets یعنی Illumination Entertainment تایید کرد. این تاییدیه شامل اطلاعات زیادی نمی‌شود اما Nintendo اعلام کرد که "شیگرو میاموتو" در تهیه‌کنندگی این فیلم نقش خواهد داشت. اما آیا میاموتو نقش اساسی در ساخت فیلم خواهد داشت یا این که نقش یک سمبل را دارد؟

به گزارش پردیس‌گیم و با توجه به مصاحبه پرسش و جواب سرمایه‌گذاران Nintendo، انیمیشن Mario با همکاری کامل میاموتو توسعه می‌یابد و مثل این که او دو سال با Illumination صحبت کرده است و در همه مراحل ساخت آن نقش خواهد داشت:

"سالیان زیادی می‌شود که فیلم انیمیشنی Mario را در ذهن دارم و جوانب آن را بررسی می‌کنم. من با تهیه‌کنندگان و کارگردانان مختلفی از همه نوع صحبت کرده‌ام و در نهایت از طریق Universal به استودیو Illumination معرفی شدم. وقتی با "کریس ملداندری"(Chris Meledandri) مدیر عامل Illumination صحبت کردم او به من گفت که مصاحبه‌های زیادی از من را خوانده است و فکر می‌کند که در ساخت انیمیشن هدفی یکسان داریم. وقتی با هم آشنا شدیم به این نتیجه رسیدیم که باید به گونه‌ای با یکدیگر همکاری کنیم. ما صحبت‌های خود را دو سال پیش آغاز کردیم و بالاخره به مرحله‌ای رسیدیم که می‌توانیم از برنامه‌های آینده خود رونمایی کنیم. تصمیم گرفتیم که با یکدیگر یک فیلم را خلق کنیم."

به نظر می‌رسد میاموتو و ملداندری اشتراک نظر زیادی دارند اما همچنان ساخت فیلم Mario حتمی نیست. به نظر می‌رسد همه چیز به فیلمنامه بستگی دارد، موردی که میاموتو به طور مستقیم بر روی آن کار می‌کند:

"ما صحبت کردیم و به این نتیجه مشترک رسیدیم که اگر به چیزی جذاب نرسیدیم همه چیز را کنار بگذاریم اما در حال حاضر به موارد جالبی در رابطه با فیلمنامه رسیده‌ایم. تبادل نظر‌های ما به جای جالبی رسیده است و من امیدوار هستم زمانی که همه احتمالات قوت گرفت، تاریخی رسمی را برای اکران فیلم مشخص کنیم."

جالب است که بفهمیم انیمیشن Mario چگونه داستانی خواهد داشت؟ نظر شما در این باره چیست؟ آیا ایده خاصی در نظر دارید؟

منبع متن: pardisgame