سال رویایی نینتندو | تحلیل عملکرد نینتندو در سال ۲۰۱۷

سال ۲۰۱۷ بدون شک سالی فوق‌العاده برای نینتندو بود. عرضه Switch و همین طور بازی‌های بسیار موفق چه از نظر فروش و چه از لحاظ نمرات، به‌خوبی گواه این امر هستند و حال در اوایل امسال هم با پروژه Labo این شرکت نشان می‌دهد که روی Switch حساب ویژه‌ای باز کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت نینتندو در سالی که گذشت می‌پردازیم.

پیش از شروع مقاله، به طور خیلی مختصر در مورد شرکت نینتندو توضیح می‌دهیم. هر چند احتمالاً همه‌تان با آن آشنایی دارید ولی صرفاً جهت اطلاع کسانی که از تاریخچه این شرکت اطلاع ندارند این توضیح کوتاه آورده شده است. این شرکت در سال ۱۸۸۹ (بله یعنی ۱۲۸ سال پیش) در کیوتو کار خود را در زمینه تولید کارت‌های بازی آغاز کرد. این شرکت در شروع دوران بازی‌های ویدیویی، از جمله اولین ورودکنندگان به این صنعت بود و اولین اقدام مهمش، به دست آوردن حق انتشار Magnavox Odyssey، اولین کنسول تجاری تاریخ بود. در ادامه این شرکت خود دست به تولید کنسول‌های بازی زد و بعد از آن در هر ۸ نسل کنسول‌ها حضوری فعال و مؤثر داشته است. فرنچایزهای بزرگی نظیر Super Mario و The Legend of Zelda متعلق به این شرکت هستند.

اما برسیم به عملکرد این شرکت در سال ۲۰۱۷٫ دوماهه اول ۲۰۱۷ بیش‌تر تمرکز این شرکت روی تبلیغات مختلف برای کنسول جدیدش یعنی Switch گذشت. به هر حال WiiU رسماً یک شکست برای نینتندویی که پرفروش‌ترین کنسول‌های نسل هفتم یعنی DS و Wii را در کارنامه داشت محسوب می‌شد. دو کنسول Wii و DS که یکی کنسولی خانگی و دیگری همراه بود با اختلاف از دو کنسول مطرح دیگر نسل هفتم یعنی PS3 و Xbox 360 در جایگاه بالاتری قرار داشتند و از این رو نینتندو پیروز قاطع نسل هفتم بود. در عین حال عرضه WiiU با رویکردهای غلط مختلف نینتندو از جمله نام‌گذاری بد این کنسول –که باعث شده بود بسیاری از کاربران معمولی که اخبار صنعت بازی را به طور حرفه‌ای دنبال نمی‌کنند، آن را وسیله جانبی برای Wii بدانند- منجر به شکست تجاری این کنسول شد به طوری که تاکنون کنسول WiiU تنها توانسته ۱۳٫۵ میلیون نسخه بفروشد که در مقابل دو رقیب دیگرش یعنی PS4 و Xbox One به‌شدت پایین‌تر است. همین موضوع باعث شد که نینتندو در وسط نسل هشتم، تصمیم بگیرد که جلوی اشتباه قبلی‌اش را بگیرد و کنسولی جدید عرضه کند که مشکلات قبلی را نداشته باشد و به‌علاوه از نظر سخت‌افزاری هم قوی باشد و این چنین شد که Switch معرفی شد. از این رو بدیهی است که تا قبل از عرضه آن نینتندو تمام تمرکز خود را روی بازاریابی برای آن بگذارد.

اما سرانجام ماه مارس فرارسید و کنسول جدید نینتندو عرضه شد. کنسول جدید این شرکت به نوعی یک کنسول هیبریدی است؛ یعنی هم می‌توان از آن در جایگاه مخصوصش و متصل به تلویزیون به عنوان یک کنسول خانگی با گرافیک بالاتر استفاده کرد و هم این که خودش را که به شکل یک تبلت است به طور سیار و با گرافیک پایین‌تر مورد استفاده قرار داد. کنترلرهای اصلی آن هم که به طور جداگانه در هر دست قابل استفاده هستند، طراحی بسیار خلاقانه‌ای دارند و در ادامه هم بررسی می‌کنیم که چه طور امکان پیاده سازی ایده‌های مختلفی را به نینتندو داده‌اند.

عرضه کنسول در ماه مارس بسیار موفقیت‌آمیز بود و مهم‌ترین دلیل آن هم بازاریابی خوب نینتندو و انتخاب زمان مناسب عرضه برای کنسول و بازی‌هایش بود. مهم‌ترین عنوان Switch در همان روز عرضه بدون شک The Legend of Zelda: Breath of the Wild بود. هر چند این بازی برای WiiU نیز منتشر شد ولی قطعاً کیفیت اصلی آن روی Switch نمایان می‌شود. موجی از نمرات کامل که به The Legend of Zelda: Breath of the Wild داده شدند، باعث شد تا این عنوان نقش یک کاتالیزگر را برای عرضه Switch داشته باشد و فروش سه ماه اول آن را به طور کامل تأمین کرد. اگر The Legend of Zelda: Breath of the Wild را انجام داده باشید، قطعاً موافق خواهید بود که این بازی یک شاهکار است. دنیای بسیار بزرگ و داینامیکی که نینتندو برای این بازی مهیا کرده است، در کنار دقت به تک‌تک جزییات گیم پلی نظیر تأثیر بارش باران روی بالا رفتن از صخره‌ها، جرقه زدن شمشیرهای فلزی، صاعقه گیر بودن فلزات، آتش گرفتن سلاح‌های فلزی، پوشیدن لباس گرم در مناطق سرد و بسیاری از موارد جزئی که بازی‌های دیگر به آن توجه نمی‌کنند به همراه ارائه یک گیم پلی کاملاً استاندارد که ترکیبی از سبک پازل-پلتفرمر، اکشن ادونچر و نقش‌آفرینی است باعث شده تا این بازی یکی از برترین بازی‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی باشد. هر چند عرضه این بازی تأثیر منفی روی بازی‌های فوق‌العاده دیگری که امسال عرضه شدند داشت و باعث شد بسیاری از آن‌ها با وجود شایستگی‌هایشان در بسیاری از مراسم‌ها آن طور که باید مورد تقدیر قرار نگیرند اما به هر حال حضور این بازی باعث شد که نینتندو فرآیند سخت ایجاد اعتماد اولیه بازیکنان به کنسولش به عنوان یک پلتفرم اصلی را به‌سرعت طی کند و جایگاه Switch را به‌خوبی تثبیت کرد.

طبیعتاً فروش بالای The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز سود بسیار زیادی را نصیب نینتندو می‌کند. در روزهای عرضه بازی حتی گفته می‌شد که فروش بازی از خود کنسول Switch نیز پیشی گرفته بود و این نشان می‌دهد که نینتندو به‌خوبی توانسته دو رویداد بزرگ خود را هماهنگ با هم قرار دهد تا هر دو همدیگر را تقویت کرده و سود خود را به‌شدت بالا ببرد. در کنار The Legend of Zelda: Breath of the Wild، نسخه Deluxe عنوان Mario Kart 8 که پیش‌تر برای WiiU عرضه شده بود، حدود یک و ماه نیم بعد از عرضه کنسول Switch آن عرضه شد و توانست همچون نسخه معمولی‌اش روی WiiU به تعداد بسیار بالا به فروش برسد. Mario Kart 8 عنوانی است که در زمان عرضه‌اش بعضی سایت‌ها نظیر سایت Eurogamer آن را به عنوان بهتری بازی سال (بله بهترین بازی سال!) انتخاب کردند و این در حالی است معمولاً عناوین ریسینگ حتی اگر خیلی خوب باشند هم به عنوان کاندیدای بهترین بازی سال مطرح نمی‌شوند، چه برسد به این که این جایزه را نصیب خود کنند و کسب این عنوان توسط Mario Kart 8 به‌خوبی نشان دهنده کیفیت بالای آن است. بدین ترتیب می‌توان فهمید که نینتندو به‌خوبی می‌دانسته که در دورانی که رقبایش انحصاری‌های پر زرق‌وبرق دارند، به انحصاری‌هایی نیاز دارد که بتواند بازیکنان سایر کنسول‌ها را به سمت خود جلب کند. از طرف دیگر در ادامه خواهیم دید که نینتندو در سال ۲۰۱۷ سعی کرد در هر ۳ ماهه سال، عنوان انحصاری خوبی داشته باشد تا بتواند طرفداران را راضی نگه دارد و به بازیکنان اطمینان بدهد که Switch کنسولی با انحصاری‌های فراوان خواهد بود.

با ورود به فصل تابستان شاهد عرضه بازی‌های انحصاری دیگری برای کنسول Switch بودیم که مهم‌ترین آن‌ها عنوان مورد انتظار Splatoon 2 بود. نسخه اول این بازی که برای WiiU منتشر شده بود، در زمره بازی‌های Shooter خاص و منحصر به فرد قرار می‌گیرد که به خاطر المان‌های خاص گیم پلی‌اش، کمتر بازی شبیه آن می‌توان پیدا کرد. از طرف دیگر تمرکز اصلی سازندگان در این عنوان، روی ساخت یک بخش چندنفره فوق‌العاده است و در این زمینه نیز کاملاً موفق بوده‌اند و با ارائه یک بخش چندنفره مفرح و البته منحصر به فرد، این عنوان از اصلی‌ترین عناوین چندنفره نینتندو محسوب می‌شود. از طرف دیگر نسخه دوم آن نیز کیفیتی همانند نسخه اول دارد و با فروش خوب Switch، در هفته اول عرضه بیش از ۵۰% بهتر از نسخه اول خود عمل کرد. در کنار این عنوان بازی Arms هم منتشر شد که هر چند از انحصاری‌های خیلی اصلی کنسول محسوب نمی‌شود، اما نمرات نسبتاً خوبی را دریافت کرد و به نسبت انتظارات، فروش خوبی را داشت و در هفته اول فروشش توانست در بریتانیا و استرالیا در پشت سر Horizon Zero Dawn در جایگاه دوم فروش قرار بگیرد که برای عنوانی که انحصاری خیلی درجه یکی محسوب نمی‌شود، جایگاه بسیار خوبی است. در کنار این عناوین، Nintendo اقدام به همکاری با شرکت Ubisoft برای ساخت انحصاری برای کنسولش کرد و عنوان انحصاری Mario + Rabbids Kingdom Battle برای Switch عرضه شد. این عنوان نیز با ایده خاص خودش که البته تا حدی از سری XCOM الهام گرفته است، بسیار موفق ظاهر شد و چه از لحاظ نمرات و چه فروش موفق ظاهر شد و حتی در مراسم VGA توانست جایزه بهترین بازی اریجینال و بهترین بازی استراتژی را از آن خود کند.

با بررسی فصل تابستان به‌خوبی متوجه می‌شویم که نینتندو برای این فصل نیز چندین عنوان خوب در نظر گرفته بود تا روند صعودی که کنسولش با عرضه The Legend of Zelda: Breath of the Wild شروع کرده، کاهش نیابد و همچنان کنسولش در رأس اخبار باقی بماند. به‌علاوه طرفداران نیز خیالشان راحت باشد که این کنسول قرار است انحصاری‌های گوناگونی داشته باشد و نینتندو اصلاً قصد ندارد Switch را به حال خودش رها کند.

اما با شروع فصل پاییز دومین برگ برنده اصلی نینتندو بعد از The Legend of Zelda: Breath of the Wild وارد صحنه شد. Super Mario Odyssey با عرضه خود و نمرات کاملی که از اکثر سایت‌های معتبر نقد و بررسی بازی دریافت کرد باعث شد که فروش Switch در فصل پاییز نیز تضمین شده باشد. حضور نام ماریو به تنهایی روی یک عنوان فروش آن را تا حد زیادی تضمین می‌کند و حال این که این بازی یک عنوان اصلی از این سری محسوب می‌شود و نمرات باورنکردنی آن باعث شد خیلی از کسانی که شاید در ابتدا برنامه‌ای برای خرید Switch نداشتند به خاطر این عنوان هم که شده آن را تهیه کنند. این بازی با فراهم کردن گستره زیادی از فعالیت‌های قابل انجام در بازی، به همراه خلاقیت جدید این سری که امکان کنترل سایر شخصیت‌ها و موجودات موجود در محیط است، به‌خوبی نشان داد که نینتندو همچنان ایده‌های بکر و تازه‌ای برای شاداب نگه داشتن فرنچایزهای معروفش دارد و در عین حال توانایی ساخت بازی‌هایی را دارد که همه بازیکنان از افراد تازه کار گرفته تا حرفه‌ای بتوانند آن را تجربه کنند از طرفی چالش‌ها و معماهای آسان برای افراد تازه کار وجود دارد و هم چالش‌هایی که نیاز به مهارت بالا دارند و برای افراد حرفه‌ای طراحی شده‌اند. این بازی اگر بازی‌های دیگری نظیر Xenoblade Chronicles 2 هم در پاییز عرضه نمی‌شدند، به تنهایی فصل پاییز نینتندو را پوشش می‌داد و در کنار سایر بازی‌های تابستان، به طور کامل روند خوب فروش Switch را حفظ کرد و از طرفی نیز خودش هم در همین دو سه ماه، بیش از ۴ میلیون نسخه به فروش رسانده است که فروشی فوق‌العاده است و به تنهایی سود خوبی را نصیب نینتندو می‌کند.

از طرف دیگر در فصل پاییز Xenoblade Chronicles 2 هم عرضه شد که هر چند از نظر نمرات در حد نسخه قبلی خود نیست ولی در مجموع عنوان بسیار خوبی است که وضعیت نینتندو را از نظر وجود انحصاری در سبک RPG نیز پوشش می‌دهد. محیط‌های بازی بسیار بزرگ هستند و مدت زمان انجام آن نیز طولانی است و همین موضوع باعث می‌شود که در کنار سایر عناوین بزرگی که در این چند ماهه برای Switch عرضه شده‌اند، این بازی نیز یکی از عناوینی باشد که فروش این کنسول را همچنان در اوج نگه دارند.

از طرف بازی‌های Multi-Platform اصلی که حضورشان روی هر پلتفرمی ضروری است نظیر FIFA 18 و NBA 2K18 هم برای Switch عرضه شدند تا این کنسول کمبودی از این لحاظ نداشته باشد. نسخه بهبودیافته عنوان شاهکار The Elder Scrolls V: Skyrim هم برای این کنسول عرضه شد که نشان می‌دهد Bethesda نیز مایل به فعالیت بیش‌تر روی این کنسول است. در عین حال این شرکت عنوان Doom را هم برای این کنسول منتشر کرد تا نشان بدهد که در مورد انتشار بازی‌های خشن خودش روی Switch اکراهی ندارد و حاضر است آن‌ها را برای Switch منتشر کند. به طور کلی ناشران Third Party بزرگ اکثراً اعلام کرده‌اند که حاضرند بسیاری از بازی‌های مهمشان را برای Switch منتشر کنند و این نشان می‌دهد که لااقل تا به حال بخشی از ضعف بزرگ WiiU در منتشر نشدن بسیاری از بازی‌های Third Party برطرف شده است.

در اواخر سال هم طبیعتاً با انتخاب The Legend of Zelda: Breath of the Wild به عنوان بهترین بازی سال در مراسم VGA و همین طور در بسیاری از سایت‌ها، باری دیگر این بازی ارزش بالای خود را نشان داد و طبیعتاً این اتفاقات باعث افزایش فروش هر چه بیش‌تر بازی و همین طور کنسول Switch می‌شوند.

در انتها و قبل از جمع‌بندی این مقاله، به وضعیت نینتندو در این یک ماهی که از سال ۲۰۱۸ سپری شده هم اشاره می‌کنیم. مهم‌ترین اتفاق یک ماه اخیر بی‌شک معرفی پروژه Nintendo Labo است. احتمالاً همان طور که در هفته‌های اخیر شنیده‌اید، در این پروژه نینتندو وسیله‌های مقوایی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد که می‌توانند با تا کردن و ساخت شکل مد نظر آن وسیله، بازی خاصی را با آن انجام دهند. به عنوان مثلاً می‌توانند آن را تبدیل به پیانو کنند و با فشردن کلیدهای مقوایی آن که به نحوی با کنسول ارتباط برقرار می‌کنند، قطعه مورد نظر خود را اجرا کنند و یا حتی می‌توانند یک چوب ماهیگیری بسازند و در بازی مخصوص اقدام به ماهیگیری بکنند. همچنین مدل‌های بزرگ‌تری مانند روبات هم وجود دارند که برای انجام بازی با آن‌ها به تحرک بیش‌تری نیاز است. البته قیمت این بسته‌ها ۷۰ دلار است که کمی گران به نظر می‌رسد. عرضه این بسته‌ها برای بهار ۲۰۱۸ در نظر گرفته شده است و طبیعتاً نشان می‌دهد که نینتندو برای بالا نگه داشتن فروش کنسولش در بهار، احتمالاً تمرکز اصلی‌اش روی این پروژه قرار دارد. این پروژه طبیعتاً برای بازیکنان کم سن و سال جذابیت بیش‌تری دارد ولی حتی بازیکنان بزرگسال نیز می‌توانند از جذابیت‌های آن استفاده کنند. با توجه به سابقه تاریخی نینتندو در ساخت اسباب بازی، به نظر می‌رسد نینتندو با این کار به نوعی بازگشت و ادای دینی هم به ریشه‌های قدیمی شرکت کرده است.

از طرف دیگر تأیید عرضه بازی Dark Souls Remastered برای Switch نشان می‌دهد که قرار است شاهد بازی‌های کاملاً Hardcore روی این کنسول باشیم و این موضوع می‌تواند تا حدی این اطمینان را به طرفداران بدهد که نینتندو ابایی از انتشار بازی‌های سخت و کاملاً حرفه‌ای روی کنسولش ندارد و قصد ندارد که صرفاً این کنسول به عنوان یک پلتفرم خانوادگی مطرح شود و می‌خواهد آن را به یک پلتفرم جامع چه برای بازی‌های خانوادگی و چه برای بازی‌های حرفه‌ای تبدیل کند. علاوه بر این انتظار می‌رود در E3 امسال نینتندو روی Metroid Prime 4 که قطعاً یکی از مهم‌ترین انحصاری‌های این کنسول محسوب می‌شود نیز مانور بدهد. هر چند در عین حال ممکن است به دلیل بلندپروازانه بودن پروژه، امسال شاهد نمایش خیلی مفصلی از آن نباشیم. مخصوصاً این که سری Metroid ایجاد کننده سبک موفق Metroidvania محسوب می‌شود و تا به حال بازی‌های زیادی به تقلید از آن ساخته شده‌اند و قطعاً انتظار زیادی از این عنوان می‌رود و نینتندو نیز به‌خوبی از این موضوع آگاه است.

جمع‌بندی نهایی:

قطعاً سال ۲۰۱۷، سال بسیار خوبی برای نینتندو بوده است. عرضه موفق Switch و جا افتادن سریع آن میان بازیکنان در کنار عرضه دو بازی شاهکار The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey و همین طور تعدادی بازی انحصاری خوب دیگر در کنار همکاری خوب با ناشران برای انتشار بازی‌های Multi-Platform بیش‌تر روی Switch نشان می‌دهد که نینتندو از اشتباهاتش در مورد WiiU درس گرفته است و سعی دارد که از همان ابتدا، Switch باقدرت شروع کند تا بتواند شکست WiiU را جبران کند. Switch شروع بسیار خوبی داشته و نینتندو هم به‌خوبی با بازی‌های انحصاری بزرگ از آن پشتیبانی کرده است. اگر نینتندو بتواند به‌خوبی این روند را حفظ کند، قطعاً Switch شکست WiiU را جبران کرده و می‌تواند هر چه سریع‌تر خود را به دو کنسول PS4 و Xbox One نزدیک کند.

منبع متن: gamefa