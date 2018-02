استودیوی Rare احساس خوبی نسبت به عرضه‌ Sea of Thieves دارد؛ از توان Xbox One X استفاده خواهد شد

همانطور که می‌دانید زمان زیادی تا عرضه‌ی عنوان Sea of Thieves باقی نمانده است. حال طی یکی از مصاحبه‌های قبل از عرضه‌ای که "جو نیت" از این استودیو با Xbox: The Official Magazine انجام داد صحبت‌هایی در رابطه با عرضه‌ی این بازی کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، تهیه‌کننده‌ی ارشد Sea of Thieves اظهار کرد در رابطه با چیزی که این بازی در هنگام عرضه ارائه می‌دهد احساس خوبی دارد و آن‌ها به تکامل جامعه‌ی بازی با ادامه دادن توسعه‌ مدت‌ها بعد از عرضه‌‌ی بازی ادامه خواهند داد:

"این یکی از سخت‌ترین صحبت‌هایی است که باید در زمان عرضه انجام دهیم. ما در مورد چیزی که این بازی هنگام عرضه ارائه می‌دهد احساس خوبی داریم و می‌دانیم که Sea of Thieves تجربه‌ای بی‌همتا را ارائه خواهد داد. همچنین ما برنامه‌ داریم که بازی را بعد از عرضه نیز رشد دهیم و به تکامل برسانیم. عرضه‌ی بازی تازه شروع کار ماست و من بسیار هیجان‌زده هستم تا این سفر را آغاز کنم. فعلا، ما تمرکزمان برروی تجربه‌ای است که در هنگام عرضه خواهید داشت و قول می‌دهیم که تجربه‌ی آغازین شما عالی خواهد بود. بعد از این به کار برروی ویژگی‌های بعد از عرضه می‌پردازیم.

جامعه‌ی بازی یک بخش بزرگ بوده است. ما آن‌ها را از ابتدا می‌شناختیم و برای بازی‌مان به آن‌ها نیاز داشتیم و برای اینکه آنها حضور داشته باشند نیاز داشتیم در هنگام توسعه‌ی بازی به نظرات آن‌ها نیز توجه کنیم. این بعد از عرضه‌ نیز ادامه خواهد داشت. ما به بازخورد‌های مردم گوش خواهیم داد."

او همچنین در رابطه با نسخه‌ی Xbox One X این بازی گفت:

"ما همیشه برای نسخه‌ی Xbox One X آماده بودیم. ما هم‌اکنون نیز کار‌های بسیاری در زمینه‌ی رزولوشن 4K و نورپردازی HDR انجام داده‌ایم و بدلیل کار‌هایمان برروی نسخه‌ی PC، ارتقای نسخه‌ی Xbox One‌ چندان سخت نبود. اکنون بازی بسیار عالی شده است، با رزولوشن 4K واقعی اجرا شده و از HDR پشتیبانی می‌کند و بافت‌های آن نیز کیفیت بالایی دارند."

دیدگاه شما در رابطه با این مصاحبه چیست؟ آیا از عرضه‌ی Sea of Thieves‌ هیجان‌زده هستید؟

منبع متن: pardisgame