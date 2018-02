رمان گرافیکی Dishonored 2 به زودی منتشر خواهد شد

هنگامی که Dishonored 2 منتشر شد، با نظرات مثبت منتقدان و طرفداران همراه شد، البته عده‌ای نیز بودند که این بازی را نسبت به نسخه‌ی اول، یک بازی ضعیف به حساب می‌اورند، با اینحال مهم این است که این سری از یک داستان بسیار عالی و یک روایت بی‌نظیر بهره می‌برد. این حساب، چرا این سری نیز به مانند دیگر بازی‌های ویدئویی، افتخار راه یافتن به جهان کتاب‌های مصور و رمان‌های گرافیکی را نداشته باشد؟

به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Comic Book، رمان گرافیکی Dishonored 2: The Peeress and the Price، اولین ورود این سری به دنیای کتاب‌های مصور است و قرار است بار دیگر ما را با Corvo Attano و Emily Kaldwin که شخصیت‌های اصلی نسخه‌ی دوم این بازی بودند، همراه کند. این رمان قرار است که یک سبک هنری خیره‌کننده را به همراه یک داستان و روایت عالی به ما ارائه دهد. طراح اصلی این رمان گرافیکی، Michael Moreci است که در کارنامه‌اش آثار زیادی همچون Canon Exiles، Superman، Dawn of the planet of the Apes، Burning Fields، Curse، The Flash و Suicide Squad Secret Files دیده می‌شود.

تا به حال جزئیات بیشتری از این اقتباس گرافیکی و داستان آن منتشر نشده، اما در صورت منتشر شدن ما این اخبار را با شما در میان خواهیم گذاشت. نظر شما چیست؟ آیا این اقتباس می‌تواند در حد سری بازی موفق ظاهر شود؟

منبع متن: pardisgame