طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی سازنده بازی For Honor تاریخ راه اندازی سرور های اختصاصی این بازی اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

بازی For Honor جزو آن دسته از عناوینی است که در روز های نخستین انتشار خود، با مشکلات زیادی از جلمه مشکلات بخش چندنفره و سیستم اتصال بازیکنان (Matchmaking) رنج می‌برد. از این رو کاربران زیادی نسبت به این سیستم شکایت داشتند و حتی برخی از کاربران توانایی تجربه بخش چندنفره بازی For Honor را نداشتند زیرا در لحظات آغازین شروع بازی، از آن بیرون می‌افتادند. بدون شک بخش اعظمی از این مشکلات، به پشتیبانی نکردن بازی For Honor از سرورهای اختصاصی مربوط می‌شود که ایراد های بسیاری را با خود همراه دارد. در واقع عناوینی که از سرورهای اختصاصی استفاده می‌کنند، به صورت خیلی کمتری با مشکلات سرور و اتصال بازیکنان رو به رو می‌شوند و تجربه بخش چندنفره را برای بازیکنان لذت‌بخش‌تر می‌کنند. یک بخش چندنفره مهیج بدون داشتن مشکلات آزار دهنده، چیزی است که بازیکنان زیادی امروزه به دنبال آن هستند و عناوینی که در این زمینه موفق تر عمل کرده اند، توانسته اند تا کاربران زیادی را به سمت خود جذب کنند و فروش بهتری را هم تجربه کنند.

حال به تازگی شرکت یوبی سافت یعنی سازنده بازی For Honor، اعلام کرده است که سرورهای اختصاصی در این بازی و برای پلتفرم رایانه‌های شخصی راه‌اندازی خواهند شد. البته اضافه شدن سرورهای اختصاصی به بازی موضوعی بود که سازندگان از خیلی قبل‌تر در باره‌ی آن صحبت می‌کردند و البته یکی از خواسته‌های بسیار مهم کاربران از سازندگان بود، اما تا الان تاریخ انتشار راه اندازی سرورهای اختصاصی بازی اعلام نشده بود. اکنون طبق گفته‌های یوبی سافت ، سرورهای اختصاصی بازی For Honor در تاریخ ۱۹ فوریه مصادف با ۳۰ بهمن ماه در نسخه رایانه‌های شخصی بازی راه اندازی خواهند شد.

بدون تردید با اضافه شدن سرورهای اختصاصی به این بازی، یک تجربه بسیار لذت‌بخش‌تر برای بازیکنان رقم خواهد خورد و دیگر کمتر شاهد بوجود آمدن مشکلات آزاردهنده هستیم. البته راه‌اندازی سرورهای مخصوص در این بازی، امری سخت و چالش‌برانگیز برای سازندگان بود که کارگردان بازی یعنی دیمین کیکن (Damien Kieken) در رابطه با آن توضیح داد:

اعمال تغییرات در ریشه و ستون‌های اصلی یک بازی آن هم در زمانی که بازیکنان در حال تجربه آن هستند، عملیاتی سخت و چالش برانگیز است، اما از سویی دیگر انجام این تغییرات در بازی لازم بود و بازیکنان میتوانند بهبود های زیادی را تجربه کنند. پشتیبانی از این بازی با عرضه بسته‌های الحاقی و محتویات جدید، برای یک سال دیگر هم ادامه خواهد داشت و راه اندازی سرورهای اختصاصی، ما را با انجام این عمل دل‌گرم خواهد کرد.

قبل تر هم سازندگان اعلام کرده بودند که در جریان انتشار فصل پنجم این بازی یعنی Age of Wolves، سرورهای اختصاصی به بازی اضافه خواهند شد. در واقع در این فصل قهرمانان زیادی تغییراتی را متحمل خواهند شد و سه زمین جدید برای تمرینات مبارزه بازیکنان، به این بازی افزوده خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد فصل پنجم بازی در اینجا قابل مشاهده است.

منبع متن: gamefa