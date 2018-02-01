به تازگی لیست پرفروشترین محصولات شبکه پلیاستیشن در اولین ماه سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شده که نام Monster Hunter: World در صدر پرفروشترین عناوین پلیاستیشن ۴ به چشم میخورد! سال ۲۰۱۸ میلادی مدت زیادی نیست که آغاز شده و بالتبع عناوین مختلفی هستند که امید زیادی به فروش بالای آنها وجود دارد ولی اکثر آنها […]
به تازگی لیست پرفروشترین محصولات شبکه پلیاستیشن در اولین ماه سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شده که نام Monster Hunter: World در صدر پرفروشترین عناوین پلیاستیشن ۴ به چشم میخورد!
سال ۲۰۱۸ میلادی مدت زیادی نیست که آغاز شده و بالتبع عناوین مختلفی هستند که امید زیادی به فروش بالای آنها وجود دارد ولی اکثر آنها برای عرضه در اواخر سال برنامه ریزی شدهاند. البته، این به آن معنا نیست که نمیتوان از عناوین موفق لذت برد و عناوینی مثل Celeste و DragonBall FighterZ و بالاتر از همه Monster Hunter: World با عرضه در ماه ژانویه، علاقه مندان زیادی را به پای کنسولها کشاندند. به تازگی شرکت سونی آمار پرفروشترین محصولات شبکه پلیاستیشن در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی را منتشر کرده و مطابق انتظار، Monster Hunter: World در صدر جدول پرفروشترین عناوین پلیاستیشن ۴ قرار گرفته است.
در ابتدا بهتر است به چند نکته کلی دقت داشته باشید. در ادامه مطلب شاهد دو سری لیست هستیم، که یک سری مربوط به بخش آمریکای شمالی شبکه پلی استیشن است و دیگری مربوط به بخش اروپای شبکه پلی استیشن. در واقع، فروش کلی محصولات روی هر دو بخش این شبکه مورد محاسبه قرار نگرفته (بلکه به صورت جدا آمده است) و از سوی دیگر، فروش محصولات در دیگر نقاط جهان مثل آسیا و ژاپن، حساب نشده است. نکته بعدی هم آن است که بازی Monster Hunter: World در اواخر ماه ژانویه عرضه شد و تنها در عرض چند روز توانست به این حد از موفقیت برسد، پس باید این بازی را جزو موفقترین عناوین امسال از لحاظ تجاری بدانیم.
البته، فقط بازیهای پلیاستیشن ۴ در این لیست حضور ندارند. لیستی برای پردانلودترین بازیهای رایگان شبکه پلی استیشن تهیه شده که در آن مطابق انتظار، Fortnite Battle Royale با اقتدار جا خوش کرده است. در لیست پرفروشترین عناوین پلی استیشن وی آر شاهد حضور Job Simulator در صدر هستیم و بازی Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory – Launch Bundle نیز پرفروشترین بازی پلی استیشن ویتا بوده است.
بخش آمریکای شمالی شبکه پلی استیشن:
پرفروشترین عناوین پلی استیشن ۴:
|۱
|MONSTER HUNTER: WORLD
|۲
|DRAGON BALL FIGHTERZ
|۳
|Madden NFL 18
|۴
|Call of Duty: WWII
|۵
|Human Fall Flat
|۶
|Grand Theft Auto V
|۷
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE
|۸
|Need for Speed Rivals
|۹
|Battlefield 4
|۱۰
|The Last Of Us Remastered
|۱۱
|STAR WARS Battlefront II
|۱۲
|Need for Speed Payback
|۱۳
|DRAGON BALL XENOVERSE 2
|۱۴
|NBA 2K18
|۱۵
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|۱۶
|DARK SOULS III
|۱۷
|UNCHARTED The Nathan Drake Collection
|۱۸
|Mirror’s Edge Catalyst
|۱۹
|FIFA 18
|۲۰
|Dead by Daylight: Special Edition
پرفروشترین عناوین پلی استیشن وی آر:
|۱
|Job Simulator
|۲
|SUPERHOT VR
|۳
|Accounting Plus (Accounting+)
|۴
|Surgeon Simulator: Experience Reality
|۵
|Batman: Arkham VR
|۶
|Arizona Sunshine
|۷
|The Inpatient
|۸
|PlayStation VR Worlds
|۹
|Weeping Doll
|۱۰
|RollerCoaster Legends
پرفروشترین عناوین رایگان:
|۱
|Fortnite Battle Royale
|۲
|Brawlhalla
|۳
|PRO EVOLUTION SOCCER 2018 LITE
|۴
|Paladins
|۵
|America’s Army: Proving Grounds
|۶
|Warframe
|۷
|۳on3 FreeStyle
|۸
|Crossout
|۹
|FISHING PLANET
|۱۰
|Trove
پرفروشترین عناوین پلی استیشن ویتا:
|۱
|Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory – Launch Bundle
|۲
|Adventures of Mana
|۳
|Minecraft: PlayStation Vita Edition
|۴
|God of War: Collection PS Vita
|۵
|Metal Gear Solid 3: Snake Eater – HD Edition PS Vita
|۶
|Sword Art Online -Hollow Fragment-
|۷
|Jak and Daxter Collection
|۸
|Muramasa Rebirth Complete Collection
|۹
|Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – HD Edition PS Vita
|۱۰
|GOD EATER: Resurrection
پرفروشترین تمهای پلی استیشن ۴:
|۱
|Monster Hunter: World – Theme
|۲
|Legacy Dashboard Theme
|۳
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT Original Theme
|۴
|BioShock: The Collection Theme
|۵
|Cyberpunk Alley HiQ Dynamic Theme
|۶
|Friday the 13th: The Game Theme
|۷
|Sakura Night Sky Dynamic Theme
|۸
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE OPERATION WHITE NOISE THEME
|۹
|Assassin’s Creed Origins – Dynamic Theme
|۱۰
|Amazing Aquarium 3D HiQ Dynamic Theme
پرفروشترین عناوین کلاسیک پلی استیشن:
|۱
|METAL SLUG ANTHOLOGY
|۲
|Grand Theft Auto: San Andreas
|۳
|Destroy All Humans! 2
|۴
|Psychonauts
|۵
|Destroy All Humans!
|۶
|Dark Cloud 2
|۷
|Rogue Galaxy
|۸
|Bully
|۹
|Grand Theft Auto: The Trilogy
|۱۰
|Grand Theft Auto: Vice City
بخش اروپای شبکه پلی استیشن (توجه: در پرانتز، رتبه بازی در ماه قبلی آمده است):
پرفروشترین بازیهای پلی استیشن ۴:
- Monster Hunter: World (New)
- Horizon Zero Dawn (۱۱)
- FIFA 18 (۲)
- Gang Beasts (۶)
- GTA V (۴)
- Rocket League (۸)
- Star Wars Battlefront 2 (۱)
- Call of Duty: WWII (۳)
- EA Sports UFC 2 (۱۵)
- Need For Speed: Payback (۵)
- Tom Clancy Rainbow Six Siege (۱۳)
- Minecraft (۱۸)
- Dragon Ball FighterZ (New)
- ARK: Survival Evolved (۲۰)
- Gran Turismo Sport (۱۷)
- Friday The 13th: The Game (Re-entry)
- The Witcher 3: Wild Hunt (۱۹)
- Assassin’s Creed: Origins (۷)
- Hellblade: Senua’s Sacrifice (RE)
- Watch Dogs 2 (RE)
پرفروشترین عناوین پلی استیشن وی آر:
- Superhot (۱)
- Job Simulator (۲)
- Rollercoaster Legends (۴)
- Batman Arkham VR (۵)
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR (۶)
- Arizona Sunshine (۷)
- Everest VR (۹)
- Robinson: The Journey (۸)
- Until Dawn: Rush Of Blood (RE)
- Keep Talking And Nobody Explodes (RE)
پرفروشترین بستههای دانلودی:
- Fortnite – Standard Founder’s Pack (۱)
- Call of Duty: WWII – The Resistance (New)
- Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds (۶)
- Call of Duty: WWII – Season Pass (۹)
- Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones (New)
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 3 Pass (۵)
- Rocket League – Fast & Furious ’۹۹ Nissan Skyline GT-R R34 (۸)
- Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack (۱۰)
- Fortnite – Deluxe Founder’s Pack (RE)
- ARK: Survival Evolved – Aberration (۳)
پرفروشترین عناوین پلی استیشن ویتا:
- Assassin’s Creed III Liberation (۱)
- Need for Speed Most Wanted (۲)
- Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (New)
- Uncharted: Golden Abyss (۵)
- Borderlands 2 (۴)
- XCOM: Enemy Unknown Plus (۶)
- Persona 4 Golden (۹)
- Digimon Story Cyber Sleuth (RE)
- Lego Star Wars: The Force Awakens (۸)
- Persona 4: Dancing All Night (۷)
منبع متن: gamefa