وقتی “هنر” نیز اشک شوق می ریزد… / نقد و بررسی بازی Shadow of The Colossus Remake

تا به امروز و شاید در ده ها مقاله مختلف و ویدئو که برای شما عزیزان به رشته تحریر در آورده ام، نامی از استاد Fumito Ueda و ۳ گانه بی نظیر Ico و Shadow of the Colossus و The Last Guardian که با کمک تیم ایکو خلق کرده است نیز مطرح شده است و بارها و بارها نام عناوین این سازنده باهوش و توانمند را شنیده ایم. دلیل این موضوع و توجه شدن خیلی خیلی زیاد به این ۳ گانه نیز همان طور که قبلا خدمت شما عزیزان عرض کرده ام وجود “عشق” در پیکره بازی است و در واقع این بازی ها نمایانگر عشق سازندگانشان به آن ها هستند و عشقی که با آن خلق شده اند را بروز می دهند. عشقی که سازندگان به نیت به کمال رساندن بازیشان خرج آن کرده اند و سبب شده است تا حتی اگر محصول نهایی به کمال مطلق هم نرسد، اما لااقل نزدیکی آن باشد و از آن مهم تر این که آن عشق در جای جای بازی ریشه دوانیده است و امکان ندارد که هنگام بازی کردن به بازیباز منتقل نشده و در دل او نیز ریشه ندواند. همواره “در دنیای بازی های رایانه ای و شاید هر حوزه دیگری، آثاری که ذات هنر و مفهوم عشق را خود دارند در طول گذر زمان و سال ها هرگز کهنه و قدیمی نمی شوند و هر گاه که به سراغ آن ها بروید باز هم تازه و زیبا هستند، زیرا هنر و عشق واقعی هیچ گاه رنگ و بوی کهنگی و قدیمی شدن را به خود نمی گیرند. این قبیل بازی ها عناوینی هستند که نه نظیر آن ها پیدا می شود و نه مشابهی دارند و در آن ها عشق نخستین فاکتوری است که در طراحی بازی، گیم پلی آن و در کلیت محصول دیده می شود.

Fumito Ueda ابتدا در سال ۲۰۰۱ عنوانی به نام Ico را برای پلی استیشن ۲ خلق نمود که خیلی سریع تبدیل به یک بازی بی نظیر از دیدگاه منتقدان و بازیبازان شد و یکی از برترین بازی های نسل ششم (نسلی که پر بود از شاهکار های مختلف)، لقب گرفت و موفق گردید تا امتیاز متای فوق العاده ۹۰ را کسب نماید. سپس ۴ سال بعد و در سال ۲۰۰۵ این سازنده عنوان دیگری را منتشر نمود به نام Shadow of the Colossus که حتی از قبلی هم بیشتر مورد استقبال گرفت و تبدیل به یکی از ماندگارترین بازی های نسل ششم و یکی از برترین عناوین تاریخ گردید و موفق شد تا امتیاز متای ۹۱ را کسب نماید. نکته جالب اینجاست که وقتی این دو بازی چندین سال بعد در اواخر نسل هفتم برای کنسول پلی استیشن ۳ بازسازی و به صورت HD منتشر شدند باز هم فوق العاده عمل کردند و امتیاز متای ۹۲ را دریافت نمودند که باز هم تاییدی بر این موضوع بود که هنر ناب و عشق، هیچ گاه کهنه و قدیمی نمی شوند. عنوان سوم نیز که دیگر اکثر بازیبازان نسل جدیدتر و جوان تر هم آن را می شناسند و عنوانی نسل هشتمی است، The Last Guardian نام دارد که ۳ گانه خاص و بی نظیر این سازنده را تکمیل کرد.

بین ۳ گانه این بازیساز، عنوانی که بیشتر از همه نام آن را شنیده (و البته باز هم می شنویم) و در واقع محبوب ترین بازی این ۳ گانه نیز هست، بازی Shadow of the Colossus است که مطلب امروز ما نیز در مورد همین شاهکار و البته نسخه نسل هشتمی و کاملا ریمیک شده آن است. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی تک تک زوایای مختلف و بخش های گوناگون Shadow of The Colossus Remake بپردازیم تا هر چه بیشتر با این بازی آشنا شوید و اگر تجربه بازی کردن عنوان اصلی آن را نداشته اید، بتوانید راحت تر در مورد “خرید یا خرید” آن تصمیم گیری نمایید! با من و گیمفا در ادامه بررسی بازی Shadow of The Colossus Remake همراه باشید.

ابتدا با توضیحاتی در مورد بازی اصلی و نسل ششمی Shadow of the Colossus آغاز می کنیم تا هر چه بیشتر با این بازی جاودان آشنا شوید. Shadow of the Colossus عنوانی بود در ژانر اکشن ماجرایی که توسط Team Ico و با همکاری Sony Interactive Entertainment و SIE Japan Studio ساخته و در سال ۲۰۰۵ کمپانی Sony Interactive Entertainment انحصارا آن برای PlayStation 2 منتشر کرد. وقتی در نسل هقتم کالکشن این بازی به همراه شاهکار Ico بسیار موفق عمل کرد، انتظارش را داشتیم که در نسل هشتم هم بشنویم این عنوان قرار است نسخه نسل هشتمی هم داشته باشد و البته این بار خبری از Ico نبود و تنها مشخص شد که قرار است شاهد ریمیک و بازسازی کامل عنوان Shadow of the Colossus باشیم که از همان نمایش های اولش مشخص بود چه خبر است و چه خبر خواهد بود!

نسخه ریمیک شده این عنوان که بازی Shadow of The Colossus Remake نام گرفت، توسط Bluepoint Games که متخصص و برترین استودیو در ریمستر و ریمیک کردن عناوین است (برای سونی)، ساخته شد و سونی چند روز قبل آن را به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر کرد. Shadow of The Colossus Remake پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود و حتی فراتر از آن، شگفت انگیز عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ بارها و بارها تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای شگفت انگیز ۹۲/۱۰۰ را دقیقا مثل بازی اصلی کسب نمود تا به این ترتیب موفقیت تاریخی این بازی برای سونی در نسل ششم را به دو نسل جلوتر هم بیاورد و این موفقیت را با لباس نسل هشتم دوباره تکرار نماید.

استاد سخن گفت که “بی عشق هرگز…”

در ابتدای بخش بررسی داستان این بازی خدمت شما عرض کنم که در این بخش حاوی اسپویلر می باشد و اگر می خواهید از داستان بازی آگاه نشوبد و برای اولین بار است که می خواهید در نسل هشتم با این عنوان آشنا شوید، از خواندن پاراگراف های دوم به بعد در بخش داستان خودداری نمایید. داستان و روایت Shadow of The Colossus Remake در یک کلام شما را محو زیبایی خود می کند و از آن دست عناوینی را شاهد هستیم که مایه افتخار بازیبازان علاقمند به عناوین “تک نفره داستان محور” به حساب می آید و کاری می کند که نه تنها در طول روند گیم پلی بازی و مبارزه با غول هایی عظیم، داستان را از یاد نبرید بلکه مدام با شخصیت بازی همذات پنداری کرده و برای دیدن ادامه داستان تشنه تر شوید و حتی بعد از تجربه آن نیز تا مدت ها و بهتر است بگویم تا همیشه تمامی داستان و شخصیت ها و روند روایت داستان بازی را به خاطر بسپارید. پروتاگونیست این بازی که شما در نقش او قرار می گیرید یک سوار شجاع و مبارز و خوش ظاهر به نام Wander است. او برای باز پس گرفتن زندگی معشوقه اش که Mono نام دارد، پای به سرزمین peninsula که Forbidden Land یا سرزمین ممنوعه گذاشته است. تنها یار و همراه او در این سفر پر مخاطره، اسب وفادارش Agro است.

Wander در طول روند بازی کمک هایی نیز از جانب یک ماهیت وجودی مرموز که Dormin (برعکس نام وی”Nimrod” است) نام دارد نیز دریافت می کند. Wander در افسانه ها شنیده است که Dormin (که درون Shrine of Worship حبس شده است) توانایی احیای مردگان را دارد و اصلا برای همین نیز واندر به این سرزمین مرموز و پر خطر ورود کرده است. Dormin در طول بازی همان صدایی است که به Wander هشدار می دهد ماموریت او برای دوباره زنده کردن عشقش Mono، عواقب و پیامدهای سنگینی را برایش در پی خواهد داشت. Dormin صدایی مانند آن دارد که چندین نفر دارند با هم همزمان صحبت می کنند. او حتی زمانی که در بازی صحبت می کند نیز از ضمیر “ما” برای خود استفاده می کند. در واقع Dormin مجموعه ای قدرتمند از چندین روح بوده است که اکنون به بخش های مختلف تقسیم شده و هر کدام درون یک غول یا colossi گیر افتاده است.

زمانی که Dormin در بازی صحبت می کند، دوربین بر روی معبد در نقطه ای که نوری از حفره آن می تابد، متمرکز می شود و شاید به اشتباه فکر کنید که وی یک وجود بهشتی است که این یک دروغ محض است. Dormin به Wander قول می دهد که در ازای از بین بردن ۱۶ موجود غول پیکر به نام colossi توسط او، Mono را زنده کند و مجددا تاکید می کند که Wander باید برای زنده کردن Mono بهایی بسیار سنگین را بپردازد، اما وی باز هم آن را می پذیرد و پای به میدان نبرد با colossi ها که موجوداتی عظیم هستند می گذارد. Wander یک شمشیر باستانی در اختیار دارد که تنها سلاحی در دنیاست که قابلیت از بین بردن colossi ها را داراست. با از پای در آوردن هر یک از این غول ها، یک ماهیت سیاه رنگ و سایه مانند وارد بدن Wander می شد که در حقیقت بخش های مختلف وجود Dormin هستند.

در واقع وقتی که هر ۱۶ غول را شکست می دهید، تازه Dormin فرم واقعی اش را به خود می گیرد که اکنون آزاد و رها شده است. وی یک موجود غول پیکر و خوفناک است که کاملا از سایه تشکیل شده و یکدست سیاه رنگ است. وی دو شاخ بر روی سر خود دارد و چشمانش سفید براق است. وی چیزی به عنوان ضمائم صورت ندارد و موهایش نیز از سایه تشکیل شده است. در بازی با شخصیت های زیادی طرف نیستیم و شخصیت های بازی حتی به اندازه انگشتان یک دست نیز نیستند اما آن ها به قدری عالی شخصیت پردازی شده اند که به هیچ وجه جای هیچ کمبودی را از این نظر احساس نمی کنید. هم پروتاگونیست و هم آنتاگونیست بازی شخصیت پردازی فوق العاده ای دارند و کاملا با شما ارتباط برقرار می کنند.

Wander یک جوان عاشق و پیشه و فوق العاده شجاع است که کاملا بار احساسی داستان را به دوش می کشد و در این درام عاشقانه تلخ و سیاه، فداکارانه خود را به دست عشق می سپارد. در بازی شاهد از خودگذشتگی همه جانبه Wander در راه نجات عشقش هستیم و یکی از زیباترین و مستحکم ترین عشق ها را در وی مشاهده می کنیم که برای نجات معشوقش از هیچ کاری دریغ نمی کند و تا پای جان به مبارزه با عظیم ترین و خوفناک ترین غول های عظیم الجثه یا همان Colossi ها می رود و بی توجه به سرنوشت خود، عشقش را در اولویت قرار می دهد. درست است که سرنوشت در این بازی بسیار تراژیک و غم انگیز رقم می خورد اما عشقی که در جای جای بازی وجود دارد، بسیار بسیار تاثیر گذار و الهام بخش است.

Dormin نیز به معنای واقعی یک شخصیت بی نظیر است که حتی می توان گفت از پروتاگونیست قصه نیز عمیق تر و چندلایه تر طراحی شده است. Dormin یکی از یکی از مخوف ترین، برترین و به یادماندنی ترین شخصیت های منفی در بازی های رایانه ای محسوب می شود و شخصیت پردازی، صداگذاری، شکل ظاهری و رفتارش باعث شده است تا شخصیتی بسیار خاص و منحصر به فرد را شاهد باشیم. در نهایت باید گفت داستان، روایت و شخصیت پردازی، از بخش های بی نقص عنوانی هستند که به طور کلی هم هیچ نقصی ندارد. بی شک داستان و روایت فوق العاده عالی و مرموز آن به همراه شخصیت های جذاب، یکی از دلایل اصلی قدرتمند بودن Shadow of The Colossus Remake هستند و یک درام سیاه و تلخ را آنچنان با لایه ای زیبا از عشق، تحویل مخاطب می دهند که انگار تمام بازی و داستان و روایت آن عشق بوده است و بس… بله… عشق بوده است و بس…

عشقبازی با هنر…

تغییرات و ارتقای گرافیکی و بصری برگ برنده موفقیت بازی Shadow of The Colossus Remake هستند، زیرا که این ریمیک در واقع، از همه لحاظ همان شاهکار بی تکرار نسل ششم است، با این تفاوت که اکنون دقیقا تبدیل به یک بازی نسل هشتمی و جدید شده است و لباسی نو به تن کرده که با آن تازه داریم می فهمیم طراحی های این بازی چه بوده است و گرافیک بالا و نسل هشتمی چطور می تواند زیبایی عنوانی را که در زمان خود جزو زیباترین ها بوده است، چندین برابر کرده و ارزش طراحی های هنری آن را چندین درجه بالاتر برده و آن را تبدیل به یک “Masterpiece” جاودانه تر از قبل کند. قطعا می دانید که در یک نسخه ریمیک، اصلی ترین بخشی که تغییرات عمده ای را به خود می بیند گرافیک و جلوه های بصری بازی است که در Shadow of the Colossus Remake باید از گرافیک یک بازی نسل ششمی به یک عنوان نسل هشتمی تبدیل می شده است و این کار توسط توسعه دهندگان بازی بی نهایت هنرمندانه انجام شده است.

البته باید بگویم وقتی نگاهی به نام توسعه دهندگان و سازندگان این ریمیک بی نظیر یعنی استودیو Bluepoint Games می کنیم مشخص می شود که واقعا چندان هم چنین ریمیک و ریمستری از این استودیو بعید و دور از انتظار نبوده است و این گروه بی نظیر، دقیقا متخصص و خبره این کار هستند و برخی از برترین ریمسترهای تاریخ را برای سونی تاکنون انجام داده اند. در حقیقت در نسل هشتم بهترین ریمسترهای انحصاری سونی مانند Shadow of The Colossus Remake و Uncharted: Nathan Drake Collection و چندین نسخه ریمستر فوق العاده دیگر که موفقیت های بی نظیری را کسب کرده اند، توسط استودیو Bluepoint Games ریمستر و ریمیک شده اند و این استودیو واقعا بهترین استودیو در زمینه بازسازی عناوین شاهکار است، به طوری که باز هم تبدیل به یک شاهکار جدید شوند.

همه چیز از لحاظ بصری در این نسخه جدید ارتقا یافته است و دیگر هرگز شاهد تکسچرها و بافت های تیز و گوشه دار نسخه نسل ششمی نیستیم و گرافیک بازی حالتی بسیار نرم تر و منعطف تر پیدا کرده است و حتی سبب شده است تا دنیای بازی هم زیباتر به نظر برسد و خیلی بیشتر از قبل، دائما در جای جای آن توقف کرده و اسکرین شات بگیریم و به زیبایی فوق العاده دنیای آن خیره شویم و یا محو عظمت و زیبایی طراحی colossi های عظیم الجثه و غول پیکر شویم که گاها آن قدر ابهت و عظمت دارند که اصلا دلمان نمی خواهد آن ها را بکشیم و دوست داریم تا در گوشه ای ایستاده و حرکت کردن سنگین و با ابهت آن ها را در دنیای بازی به تماشا بنشینیم. علاوه بر بالا رفتن و ارتقای بسیار محسوس کیفیت بافت ها و تکسچرها، بازی از لحاظ اجرا نیز فوق العاده با ثبات و روان است و هرگز شما را با مواردی مانند افت فریم و دیر لود شدن تکسچرها یا پارگی تصویر آزار نمی دهد و دقیقا کیفیت یک بازی نسل هشتمی بهینه شده و عالی را از لحاظ فنی برای شما به همراه دارد.

از لحاظ گرافیک هنری و طراحی محیط و مراحل و شخصیت ها و … هم که فقط باید گفت: “وااای! نگم برات ها!” همه چیز از این لحاظ بی نقص و بی نظیر است که البته این موضوع را از قبل نیز می دانستیم چون نسخه اصلی و نسل ششمی نیز هنوز گرافیک هنری اش از ۹۵ درصد بازی های جدید زیباتر و چشم نواز تر است. گرافیک هنری و طراحی های بازی به ویژه colossi ها در نسخه جدید، بی نظیرتر و شگفت انگیزتر از همیشه است و با ارتقای گرافیکی و بازسازی کاملی که روی این عنوان انجام شده است، در واقع کاملا شاهد یک بازی نسل هشتمی هستیم و واقعا تازه می فهمیم که بازی اصلی، چه طراحی هنری شاهکار و چه پتانسیلی برای خلق یک بازی نسل هشتمی از روی آن داشته است.

یکی از دلایل اصلی زیبایی فوق العاده بازی همین گرافیک هنری و طراحی بسیار عالی و خاص دنیای بازی و مخصوصا colossi ها است که آن را از هر عنوان دیگری متمایز می کند و ترکیب این گرافیک هنری زیبا با گیم پلی جذاب و داستانی بسیار عالی، این بازسازی را تبدیل به یکی از برترین های این صنعت نموده است. در نهایت بایستی گفت Shadow of The Colossus Remake یکی از زیباترین بازی ها از لحاظ جلوه های بصری در نسل هشتم محسوب می شود و به ویژه از لحاظ طراحی های هنری با یکی از بهترین و هنرمندانه ترین عناوین تاریخ طرف هستیم. اسب سواری در دنیای بزرگ بازی با آن گرافیک زیبا و حرکت یال های Agro، یکی از زیباترین تجربیات بصری است که تا به امروز مشاهده و تجربه کرده ایم. چقدر لذتبخش خواهد بود و واقعا امیدوار هستیم که همین اتفاق، یعنی ریمیک شدن، برای دیگر شاهکار فامیتو اوئدا یعنی Ico نیز رخ دهد تا شاهد ۳ گانه این نابغه هنرمند با کیفیت نسل هشتمی و بر روی کنسول برتر این نسل یعنی پلی استیشن ۴ باشیم.

کوه و میذارم رو دوشم… رخت هر جنگو می پوشم…

گیم پلی Shadow of The Colossus Remake در واقع خاص ترین بخش آن است و این بازی را تقریبا از تمامی عناوین دیگر متمایز کرده است. Shadow of The Colossus Remake در حقیقت فقط باس فایت است و دشمنان معمولی که با آن ها مبارزه کنید و … وجود ندارند. کار خیلی سختی است که یک بازی بسازی که در آن چیزی به نام دشمنان معمولی وجود نداشته باشد و فقط و فقط شامل باس فایت باشد و همین بازی تبدیل به یکی از برترین بازی های تاریخ شود. در واقع این که هم ساختارشکنی کنی و هم با این ساختار شکنی یک شاهکار خاص و خلاقانه خلق کنی از کمتر سازنده ای بر می آید. در حقیقت باید گفت ۱۶ باس فایت، تمام گیم پلی Shadow of The Colossus Remake است که شاید در نگاه اول فکر کنید این دیگر چه بازی است و شاید خسته کننده شود، اما امان از جادوی عناوین Fumito Ueda. وقتی پای به بازی و مبارزه با این غول ها می گذارید تازه می فهمید که بازی خیلی بیشتر از این حرف هاست و این ۱۶ باس هر کدام خودشان دنیایی از گیم پلی متنوع و نفس گیر و هیجان انگیز هستند که با اتمسفری خارق العاده و داستانی بی نظیر در هم تنیده شده است تا یکی از شاهکارترین و خاص ترین بازی های تاریخ رقم بخورد. دشمنان و در واقع باس های بازی “colossi” نام دارند. این colossi ها موجوداتی عظیم الجثه و بسیار غول پیکر با فرم های مختلف بدنی از انسان گونه گرفته تا فرم های حیوانات و پرنده و … را شامل می شوند که گاها در زیر آب بوده یا در آسمان پرواز می کنند و یا حتی در زیر شن های صحرا زندگی می کنند و شما باید طی نبردهایی حماسی، دشوار و البته بسیار متنوع، شکستشان دهید.

هر کدام از این موجودات نیز نام خود را دارند و از این کولوسی های عظیم و غول پیکر می توان به مواردی مانند (Kuromori (Wall Shadow و (Argus (The Sentinel و (Phaedra (Equus Prime و (Barba (The Goliath و (Celosia (Flame Guardian اشاره کرد که قطعا از به یادماندنی ترین باس های تاریخ بازی های رایانه ای هستند. شما در مبارزات باید نقطه ضعف این هیولاها را پیدا می کردید تا بتوانید آن ها را از پای در آورید و یک قدم به کامل کردن درخواست Dormin و زنده کردن عشقتان نزدیک تر شوید. تنوع در مبارزه و روش از پای در آوردن این موجودات برگ برنده اصلی گیم پلی Shadow of The Colossus Remake محسوب می شود. این باس ها هر کدام به طور کامل و از هر جهت که فکرش را بکنید از دیگری متفاوت هستند و از یک کولوسی ۲ پای عظیم با گرزی مخوف که آن را بر سر شما فرود می آورد گرفته تا کولوسی پرنده و کولوسی خزنده زیر شن ها و کولوسی زیر آب و کولوسی ۴ پا و …. همگی در بازی وجود داشته و راه شکست و از بین بردن هر کدام هم بسیار متفاوت و خلاقانه است.

شما در بازی و در هر مبارزه باید کلی دقت و بررسی کنید که تازه بفهمید نقطه ضعف آن باس خاص چیست و چگونه باید او را شکست دهید و گاهی باید از پیکر از یک باس عظیم که تا آسمان رسیده است، بالا رفته و روی سرش برسید تا بتوانید کارش را بسازید و در این بین بارها و بارها از بالا پرت می شوید و اشتباه می کنید تا نهایتا بتوانید یکی از این موجودات بی نظیر را شکست دهید و واقعا هم از شکست آن ها لذت می برید. ارتقای گرافیکی بسیار زیاد بازی حتی به گیم پلی آن نیز کمک کرده است و حالا تشخیص مواردی مثل جاهایی که می توانید آن ها را بگیرید و بالا بروید و المان هایی از این دست در بازی ساده تر و واضح تر شده است.

در واقع تنها مورد منفی که قبلا در بررسی ویدئویی نسخه اصلی این بازی در مورد دشواری بالا رفتن از بدن کلوسی ها در برخی مواقع به دلیل عدم تشخیص صحیح لبه ها به آن اشاره کرده بودم، اکنون در نسخه ریمیک کاملا به جهت ارتقای بصری رفع شده است و ارتقای گرافیکی، گیم پلی بازی را نیز بی نقص کرده است. در نهایت باید گفت گیم پلی و مبارزات در بازی Shadow of The Colossus Remake یکی از قدرتمندترین و شاید باید گفت قدرتمندترین بخش بازی به شمار می رود، زیرا حتی هنوز هم مانند زمان عرضه خود خلاقانه است و بازی مشابهی برای آن وجود ندارد که این راز اصلی موفقیت شاهکارهای هنری است که مشابهی ندارند و زمان چندان روی آنها تاثیرگذار نیست. در سخن شاید این که بگوییم کل گیم پلی بازی ۱۶ باس فایت است ساده به نظر برسد، ولی در عمل و هنگام بازی کردن است که در می یابید چقدر پیچیدگی و جذابیت و هیجان در گیم پلی این شاهکار نهفته است و آن گاه است که بی حد و حصر عاشق آن خواهید شد.

با colossi ها می رقصد…

چیزی در سطح داستان، روایت، گرافیک و گیم پلی بازی… این دقیقا توصیف کوتاه و دقیق در مورد بخش صداگذاری و موسیقی Shadow of The Colossus Remake است. صداگذاری های بازی اکنون و در نسخه نسل هشتمی بسیار نسبت به بازی اصلی ارتقا یافته اند و با کیفیت تر شده اند تا مصداق بارز و الگویی برای یک نسخه ریمیک و ریمستر باشند که باید از لحاظ گرافیکی و صوتی ارتقا یابد. چه صداگذاری های محیطی بازی مانند صدای دویدن و حرکت اسب و ضربه زدن و … و چه صداگذاری شخصیت های بازی مانند شاهکاری که در صدای Dormin شاهد هستیم، همه و همه بسیار عالی و باکیفیت انجام گرفته اند. مخصوصا اهمیت صداگذاری بازی جایی بیشتر نمود می یابد که بدانیم در بازی تنها هنگام کات سین ها و مبارزه با کلوسی ها شاهد پخش موسیقی هستیم و در مواردی که در معبد هستیم یا در دنیای بازی در حال جرکت و گشت و گذار هستیم تنها صدای پروتاگونیست بازی، اسب او و محیط اطراف وی را می شنویم که به همین خاطر صداگذاری بسیار بیشتر به جشم می آید.

طبیعت باز و گسترده دنیای بازی و “کمبود زندگی” که در آن به وضوح جریان دارد، در ترکیب با استفاده محدود و هوشمندانه از موسیقی، باعث هر چه بیشتر هماهنگ شدن اتمسفر دنیای بازی با فضای داستان و روایت آن شده است که این موضوعی فوق العاده است (دقیقا مانند بازی Ico). موسیقی و ساندترک Shadow of The Colossus نیز فوق العاده زیبا و شنیدنی هستند و شامل قطعاتی بسیار با احساس و زیبا است که هر کدام انگار غمی را با خود به دوش می کشند و وقتی به برخی از آن ها گوش فرا می دهید و بازی را نیز در ذهن خود دارید، حس می کنید که انگار این قطعات موسیقی دارند از دنیایی که روح و زندگی در آن بسیار نایاب است، گلایه می کنند.

ساندترک Shadow of The Colossus توسط Kow Otani ساخته شده و آلبوم آن هم به صورت جداگانه فقط در ژاپن و در سال ۲۰۰۵ با نام Wander and the Colossus Original Soundtrack: Roar of the Earth عرضه شده است و هنوز حتی با وجود عرضه نسخه ریمیک، خبری از انتشار این آلبوم در دیگر نقاط دنیا نشنیده ایم که امیدوار هستیم این اتفاق رخ دهد. جالب است بدانید که ساندترک فوق العاده زیبای این بازی در زمان عرضه خود حتی موفق شد تا برخی جوایز “ساندترک سال” را نیز از برخی منابع و مجلات به خود اختصاص دهد. برخی از قطعات این ساندترک فوق العاده، حتی در خارج از بازی نیز بارها و بارها ارزش گوش دادن دارند و از شنیدن آنها خسته نمی شوید.

در مکتب شمع و رقص آتش… پروانه به من گفت که “بی عشق هرگز”

ساختن ریمستر و ریمیک از یک شاهکار کلاسیک کار بی نهایت سختی است و کمتر سراغ داریم عناوینی را که مثلا بازسازی یا ریمیک برخی از برترین های تاریخ باشند و توانسته باشند تا بیشتر از شاهکار کلاسیک و اصلی، موفق عمل کنند و در واقع طوری بوده است که همیشه برای ما همان نسخه اصلی و کلاسیک، قداست خیلی بیشتری دارد و قدرت حس نوستالژی، ضعف فنی ریمستر و ریمیک کردن و یا ارتقای کیفیت ضعیف و هر دلیل دیگری، به ما اجازه نمی هد که مثلا یک ریمیک جدید از یک بازی یا فیلم شاهکار کلاسیک را به اندازه خود نسخه اصلی ارزش گذاری کنیم. به همین دلیل هم هست که ارزش Shadow of The Colossus Remake که ریمیک یکی از برترین بازی های تاریخ است و توانسته تا دقیقا و حتی بهتر از بازی اصلی عمل کند، چند برابر می شود و باید به توسعه دهندگان و سازندگان این ریمیک در استودیو Bluepoint Games تبریک گفت. تا به امروز بارها و بارها در لیست های ۱۰ برتر مختلف از شاهکار اصلی و کلاسیک Shadow of The Colussus صحبت کرده ایم و حالا به نظر می رسد که با انتشار نسخه ریمیک شده این بازی که در عین تعجب و برخلاف اکثر بازی های ریمستر شده تاریخ، حتی از بازی اصلی خود هم موفق تر عمل کرد، باید منتظر باشیم که باز هم به طور مداوم نام این بازی را در بین شاهکارهای نسل هشتم و لیست های برترین ها بشنویم. چه از نظر گیم پلی و چه از منظر طراحی و گرافیک هنری و همچنین از لحاظ داستان و روایت و همینطور صداگذاری و موسیقی، با یک بازی کاملا خاص و منحصر به فرد طرف هستیم که نظیر و مشابهش را در دنیای بازی های رایانه ای ندیده ایم.

تمامی بخش های Shadow of The Colossus Remake به یکدیگر کمک کرده اند تا بازی را مدام بالاتر ببرند و این کار را نیز تمام و کمال انجام داده تا نهایتا برآیند و خروجی فوق العاده ای را شکل دهند. در مجموع باید بگوییم بازی اصلی Shadow of the Colossus عنوانی است که نه ما و نه تاریخ، آن را از یاد نخواهند برد و در دفتر برترین بازی های تاریخ هنر هشتم جایگاه جاودانه ای را برای خود کسب کرده است که به حق شایستگی آن را نیز دارد. اما جالب اینجاست که اکنون و در سال ۲۰۱۸، نسخه بازسازی و ریمیک شده آن نیز دوباره مهر تاییدی محکم تر بر این موضوع زد و به بازیبازان جدیدتر و حتی منتقدین کم سن و سال تر دنیا که مدام نام این عنوان را می شنیدند و دوست داشتند دلیل این همه تحسین را بدانند، این فرصت را داد تا در لباس یک عنوان نسل هشتمی این شاهکار را تجربه نمایند و بلافاصله هم بازخوردهای شگفت انگیز و امتیازات کامل همین بازیبازان و منتقدان را در مورد Shadow of the Colossus Remake مشاهده کردیم و به همگان ثابت شد که برخی از بازی ها به غیر از زمینه گرافیک، در هیچ بخش دیگری کهنه نمی شوند و وقتی بعد از دو نسل دوباره منتشر شوند، از تمام بازی های روز برتر هستند و هنوز هم عشق در لحظه لحظه آن ها جاریست و در واقع عشق، عصاره وجودشان است.

اگر عنوانی مثل Shadow of the Colossus Remake لایق گرفتن امتیاز کامل و ۱۰ نباشد پس مطمئن باشید که دیگر عنوانی شایسته این امتیاز وجود ندارد. حتی معدود موارد خیلی خیلی ریز منفی در بازی اصلی، اکنون در نسخه ریمیک بازی رفع شده اند. عناوینی مثل Shadow of the Colossus Remake هستند که باید و باید امتیاز کامل را به آن ها اعطا کرد و این بازی ها هستند که همیشه در جلوترین ردیف و در ویترین صنعت و هنر بازی های رایانه ای در طول تاریخ قرار می گیرند. چه نسخه اصلی Shadow of the Colossus را در نسل ششم یا هفتم بازی کرده اید و چه آن را تاکنون تجریه نکرده اید، از بازی کردن Shadow of the Colossus Remake نگذرید زیرا که کلا قضیه این ریمیک با بازی اصلی فرق دارد و باید این شاهکار را حتما در لباس نسل هشتم ببینید تا تازه در یابید زیبایی که از این عنوان در تصور خود دارید، نصف آن چیزی که اکنون و در نسل هشتم، این عنوان به شما ارائه می دهد هم نیست. هر سبکی که دوست دارید و هر سلیقه ای که دارید و … زیاد اهمیتی ندارد! Shadow of the Colossus Remake را در لیست خریدتان قرار دهید، البته فقط اگر پلی استیشن ۴ دارید؛ چون چنین انحصاری هایی در جای دیگری موجود نیست!

