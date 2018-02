تاریخ انتشار Kingdom Hearts 3 در رویداد E3 2018 اعلام خواهد شد

بازی Kingdom Hearts 3 در نمایشگاه D23 دیزنی حضور داشت و شاهد انتشار دو تریلر از این بازی با محوریت نمایش جهان Monsters Inc. و نمایش موزیکال Do not Think Twice که توسط هیکارو اوتادا (Hikaru Utada) ساخته شده و همچنین بازگشت برخی شخصیت‌های قدیمی این سری از جمله مارلوکسیا (Marluxia) و وانیتاس (Vanitas) بودیم. […]

بازی Kingdom Hearts 3 در نمایشگاه D23 دیزنی حضور داشت و شاهد انتشار دو تریلر از این بازی با محوریت نمایش جهان Monsters Inc. و نمایش موزیکال Do not Think Twice که توسط هیکارو اوتادا (Hikaru Utada) ساخته شده و همچنین بازگشت برخی شخصیت‌های قدیمی این سری از جمله مارلوکسیا (Marluxia) و وانیتاس (Vanitas) بودیم.

متاسفانه هنوز شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) در خصوص تاریخ انتشار این بازی صحبت نکرده است و تنها می‌دانیم که این عنوان در سال ۲۰۱۸ میلادی برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه و منتشر خواهد شد. پرسش اصلی این است که چه زمانی تاریخ عرضه دقیق بازی مورد انتظار Kingdom Hearts 3 اعلام خواهد شد؟

بر اساس گزارش AllGamesDelta، شرکت ژاپنی اسکوئر انیکس در جریان رویداد E3 2018 رسماً تاریخ عرضه بازی Kingdom Hearts 3 را اعلام خواهد کرد. این رویداد که در لس آنجلس برگزار خواهد شد، از روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۷ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد و تا روز پنج شنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) ادامه خواهد داشت. توییت منبع نامبرده به شرح زیر است:

تاریخ انتشار بازی Kingdom Hearts 3 به صورت رسمی در رویداد E3 2018 اعلام خواهد شد.

تریلر مربوط به نمایشگاه D23 2018 که در ژاپن برگزار شده، تائید می‌کند که جهان Monsters, Inc. در بازی Kingdom Hearts 3 حضور خواهد داشت و شاهد شخصیت‌های مایک (Mike)، سالی (Sully) و بو (Boo) در کنار مارلوکسیا و وانیتاس خواهیم بود. همچنین دو دنیای Toy Story و Tangled نیز در این بازی حضور خواهند داشت و شاهد شخصیت‌هایی نظیر سورا (Sora)، وودی (Woody)، باز (Buzz)، راپونزل (Rapunzel)، فلین رایدر (Flynn Rider) و آریل (Ariel) در این عنوان مورد انتظار خواهیم بود.

همانطور که پیشتر اشاره شد، در حال حاضر شرکت اسکوئر انیکس رسماً تائید کرده است که بازی Kingdom Hearts 3 در سال جاری میلادی برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه و منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa