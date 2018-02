استودیوی Treyarch که کار ساخت سری جدیدی از بازی Call of Duty را امسال برعهده دارد، هنوز نام این بازی را مشخص نکرده و ما در حال حاضر آن را به اسم Call of Duty 2018 می‌شناسیم. این سری یکی از محبوب‌ترین سری‌های موجود در دنیای بازی‌های رایانه‌ای است که هر سال ما را با […]

استودیوی Treyarch که کار ساخت سری جدیدی از بازی Call of Duty را امسال برعهده دارد، هنوز نام این بازی را مشخص نکرده و ما در حال حاضر آن را به اسم Call of Duty 2018 می‌شناسیم. این سری یکی از محبوب‌ترین سری‌های موجود در دنیای بازی‌های رایانه‌ای است که هر سال ما را با ویژگی‌های بی‌نظیر خود غافلگیر می‌کند. حال به نظر می‌رسد که خود سازنده عنوان بی اسم Call of Duty 2018 نیز توان صبر کردن برای اشتراک گذاری اطلاعات جدید از آن را برای مخاطبان خود ندارد.

در چند هفته اخیر شایعاتی شنیده بودیم مبنی بر این که سری جدید عنوان Call of Duty احتمالا توسط توسعه دهنده سری Black Ops یعنی استودیوی Treyarch ساخته خواهد شد. در این رابطه تعدادی آگهی استخدام نیز توسط این استودیو به انتشار رسیده بود که احتمال صحت این موضوع را بیشتر می‌کرد. اگر چه مدتی قبل، این شایعات توسط خود اکتیویژن تایید شد و مشخص شد که Treyarch کار ساخت ادامه سری Call of Duty را در سال جاری انجام خواهد داد.

در ادامه همه مدارک جدیدی که ثابت می‌کند نسخه جدید Call of Duty را استودیوی Treyarch خواهد ساخت، توییت جدیدی که به تازگی در حساب رسمی توییتر این استودیو به انتشار رسیده، تقریبا جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که این استودیو سازنده نسخه جدید سری Call of Duty خواهد بود که برای عرضه در سال جاری، آن را آماده کرده است. در حساب رسمی Treyarch در توییتر آمده است که آن‌ها به سال پیش رو چشم دوخته‌اند و برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات جدید، توان صبر کردن را ندارند. این‌ها فقط مراحل اولیه بالا بردن هیجان مخاطبان برای این عنوان بی اسم است و قطعا در روزهای آتی ما شاهد انتشار اطلاعات جدیدی از این بازی خواهیم بود.

خبر ساخته شدن نسخه جدیدی از سری Call of Duty توسط استودیوی Treyarch قطعا برای طرفدارن این عنوان خبر بسیار خوش‌حال کننده‌ای است چرا که سری Black Ops همیشه توانسته مخاطبان خود را راضی کند و همیشه یک موفقیت تجاری برای اکتیویژن نیز به حساب می‌آمده است. این موضوع را فروش بسیار خوب این سری، ثابت می‌کند. بنابراین امسال هم می‌توان انتظار این را داشت که با یک عنوان پرفروش در این سری روبه‌رو باشیم که طبیعتا رتبه نخست چارت‌های فروش را کسب خواهد کرد و قفسه فروشگاه‌ها را نیز پر رونق خواهد ساخت. البته این سری با انتشار شماره‌ای جدید، از نسخه‌های قبلی خود موفقیت (یا بهتر است بگوییم محبوبیت) به مراتب کم‌تری کسب کرده است که البته نسخه جدید آن می‌تواند این تفاسیر را تغییر دهد و محبوبیت این عنوان را چندین برابر کند.

اگر این گمانه زنی‌ها درست باشند، احتمالا سری جدید این بازی Call of Duty: Black Ops 4 نام خواهد داشت که در زمان حال روایت خواهد شد و دیگر خبری از جنگ‌های جهانی و دوران مشابه در این سری فعلا نیست. همچنین شایعات دیگری نیز در خصوص این بازی به گوش می‌رسد که اظهار دارد این نسخه جدید، امسال برای کنسول ترکیبی و بسیار موفق نینتندو سوییچ نیز عرضه خواهد شد. چنین موضوعی زیاد هم دور از ذهن نیست زیرا این روزها بازی‌های بزرگ و AAA راه خود را به این کنسول پیدا کرده‌اند. شما در ادامه می‌توانید توییت جدید Treyarch که در حساب رسمی توییتر این استودیو منتشر شده است را، مشاهده کنید.

ما به سال جاری چشم دوخته‌ایم… توان صبر کردن برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات جدید را نداریم.

