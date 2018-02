جدول فروش هفتگی بریتانیا | هیولای شکست خورده

در هفته منتهی به دهم فوریه، شاهد تغییر و تحولات اندکی در بین ده بازی پرفروش هفته در جدول فروش هفتگی بریتانیا بودیم. مهم‌ترین تغییر این هفته انتشار عنوان Shadow of the Colossus به عنوان یک بازی انحصاری پلی‌استیشن ۴ بود که عنوان نامبرده با کنار زدن Monster Hunter World که سابقه دو هفته صدرنشینی […]

در هفته منتهی به دهم فوریه، شاهد تغییر و تحولات اندکی در بین ده بازی پرفروش هفته در جدول فروش هفتگی بریتانیا بودیم. مهم‌ترین تغییر این هفته انتشار عنوان Shadow of the Colossus به عنوان یک بازی انحصاری پلی‌استیشن ۴ بود که عنوان نامبرده با کنار زدن Monster Hunter World که سابقه دو هفته صدرنشینی پیاپی را در این جدول داشت، موفق به قرار گرفتن در رتبه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا، در هفته منتهی به دهم فوریه شد.

نسخه از نو ساخته شده Shadow of the Colossus که روزهای ابتدایی فروش خود را تجربه می‌کند، موفق شد در اولین لحظات فروش خود در رتبه نخست این جدول قرار بگیرد و عنوان بسیار موفق Monster Hunter World را که در دو هفته گذشته موفق به صدرنشینی شده بود را به رتبه سوم بفرستد. به نظر می‌رسد که عنوان Shadow of the Colossus در خرده فروشی‌ها نیز موفق شده فروش بالایی را تجربه کند و در اولین روزهای فروش خود رکوردهای تازه‌ای در بین نسخه‌های قبلی خود به ثبت برساند. طبق نتایج به دست آمده از داده‌های آماری، اولین نسخه این بازی که برای پلی‌استیشن ۲ به انتشار رسیده بود نیز در اولین هفته فروش خود موفق به کسب رتبه نخست این جدول شده بود. نسخه اولیه این بازی در هفته هفتم سال ۲۰۰۶ به صورت انحصاری برای کنسول سونی به انتشار رسیده بود. داده‌های آماری نشان می‌دهند که فروش نسخه بازسازی شده آن در هفته اول فروشش، ۷۳ درصد از نسخه اولیه آن بیشتر بوده است.

اما در جای دیگری از این جدول، عنوان EA Sports UFC 3 را می‌بینیم که در هفته دوم فروش خود نیز نتوانست خود را بالا بکشد و در همان رتبه قبلی خود باقی ماند. این بازی در اولین هفته فروش خود رقابت بر سر صدرنشینی را به Monster Hunter World واگذار کرد و در هفته گذشته نیز انتشار Shadow of the Colossus جلوی صدرنشینی آن را گرفت تا این بازی برای دومین هفته متوالی در رتبه دوم جدول فروش هفتگی بریتانیا باقی بماند. عنوان Monster Hunter World نیز این هفته همانطور که اشاره شد به رتبه سوم سقوط کرد و رتبه‌های چهارم و پنجم این جدول نیز بدون تغییر به ترتیب به FIFA 18 و عنوان همیشه در صحنه Grand Theft Auto V رسید تا بدین ترتیب بررسی پنج بازی صدرنشین این هفته در جدول فروش هفتگی بریتانیا به پایان برسد.

در ادامه این جدول می‌بینیم که عنوان Call of Duty: WWII از رتبه سوم در هفته قبل، این هفته به جایگاه ششم رسیده و رتبه هفتم نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته به Mario Kart 8 Deluxe رسیده است. همچنین در جایگاه هشتم نیز این هفته تغییری مشاهده نشد و این جایگاه برای دومین هفته متوالی به Super Mario Odyssey رسید. اما غافلگیری‌های این جدول در هفته منتهی به دهم فوریه، درست در آخرین رتبه‌های ده بازی پرفروش هفته آغاز می‌شود؛ جایی که عنوان Assassin’s Creed Origins با صعود شش پله‌ای نسبت به هفته گذشته یک بار دیگر موفق به راه‌یابی به جمع ده بازی پرفروش هفته می‌شود و جایگاه نهم را به دست می‌آورد. این عنوان بسیار محبوب و موفق که برای چند هفته از جمع ده بازی پرفروش هفته در بریتانیا به دور بود، این هفته بار دیگر خودش را بالا کشید و به این جمع بازگشت.

اما این پایان غافلگیری‌های جدول فروش این هفته نیست. عناوین The Evil Within 2 و همینطور Overwatch: Game of the Year Edition که از جمع چهل بازی پرفروش در بریتانیا خارج شده بودند، به لطف تخفیف‌های بسیار مناسبی که خرده فروشی‌ها برای این دو بازی اعمال کردند، یک بار دیگر موفق به حضور در این جدول شدند. عنوان The Evil Within 2 به لطف تخفیف‌هایی که دریافت کرد، پس از هفته‌ها به جمع ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا بازگشت و رتبه دهم را به خودش اختصاص داد. همچنین عنوان Overwatch: Game of the Year Edition نیز که آن هم تخفیف‌های بسیار خوبی را این هفته تجربه کرد، این هفته در جایگاه سیزدهم پرفروش‌ترین بازی‌های هفته بریتانیا قرار گرفت. بدین ترتیب بررسی ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان رسید و بازی‌های مختلف جایگاه این هفته خود را در این جدول پیدا کردند.

اما اگر بخواهیم اشاره‌ای به سایر بازی‌های جدید این هفته داشته باشیم، می‌بینیم که علاوه بر عنوان Shadow of the Colossus که به عنوان یک بازی انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شده است، کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ نیز یک بازی انحصاری با نام Dragon Quest Builders در این جدول داشت که این بازی در اولین هفته فروش خود توانست رتبه سی و یکم این جدول را به دست آورد.

در کل جدول فروش هفتگی این هفته، تغییر زیادی نسبت به هفته قبل نداشته است. به خصوص در نیمه بالایی این جدول و در بین ده بازی پرفروش، به جز آنچه خدمت شما گفته شد، این تغییرات زیاد چشم‌گیر نیست. اما از تغییرات جالب جدول فروش این هفته نسبت به جدول فروش هفته گذشته، می‌توان به جایگاه عنوان DRAGON BALL FIGHTERZ اشاره کرد که از رتبه ششم در هفته گذشته این هفته به رتبه نوزدهم این جدول رسیده است. همچنین عنوان CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY نیز این هفته صعود بسیار خوبی داشته اما با وجود این قدم بزرگ، نتوانست برای یک هفته دیگر به جمع ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا بازگردد. این بازی از جایگاه هجدهم در هفته گذشته این هفته با رتبه یازدهم رسید.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته بریتانیا در کنار پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم را مشاهده کنید و البته این نکته را به خاطر داشته باشید که نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محسابه نشده است؛ بنابراین ممکن است آمار نهایی با نتایج ذکر شده متفاوت باشد.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

هفته قبل این هفته نام بازی ناشر ۱ SHADOW OF THE COLOSSUS سونی ۲ ۲ EA SPORTS UFC 3 EA SPORTS ۱ ۳ MONSTER HUNTER: WORLD کپکام ۴ ۴ FIFA 18 EA SPORTS ۵ ۵ GRAND THEFT AUTO V راکستار ۳ ۶ CALL OF DUTY: WWII اکتیویژن ۷ ۷ MARIO KART 8 DELUXE نینتندو ۸ ۸ SUPER MARIO ODYSSEY نینتندو ۱۵ ۹ ASSASSIN’S CREED ORIGINS یوبیسافت ۱۰ THE EVIL WITHIN 2 شرکت نرم افزاری بتسدا

لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

منبع متن: gamefa