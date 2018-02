اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش دهم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی ها را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانستم و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آن ها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست آید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با دهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

از Cliff Underside به سمت باس انتخابی و کمک به سیگوارد:

پاداش های باس انتخابی که به سراغ آن خواهیم رفت ارزشش را دارد که برایش وقت بگذارید. هم آیتم های خوب می گیرید و هم خط داستانی یکی از مهم ترین شخصیت های بازی را جلو می برید. در اینجا و بعد از صحبت با غول در طبقه آخر بخش کلیسا که با آسانسور رفتید، یا خودتان را بکشید و یا به بونفایر نزدیک بروید. دوباره برگردید به همین کلیسا و کنار آسانسور. آن را بزنید تا بالا بیاید ولی قبل از این که کامل به بالا برسد روی سقفش سوار شوید تا به یک طبقه وسطی دسترسی پیدا کنید. در این طبقه و روی لبه بیرونی اینجا می بینید که Siegward of Catarina نشسته است. با او صحبت کنید و سپس بپرید روی سقف زیر همین جایی که او نشسته است. سپس از روی سقف به روی زمین بپرید و می بینید که یک باس شیطانی آتشین ترسناک به شما حمله می کند.

این مبارزه نه خیلی سخت است و نه خیلی آسان. مراقب یکی از حملات باس باشید که سلاحش را محکم به زمین می کوبد و این حمله آسیب خیلی زیادی به شما وارد می کند. وقتی هم که نفس آتشین می زند بهتر است دورش بچرخید یا پشتش باشید و حسابی به او ضربه بزنید. سپس Siegward of Catarina هم به مبارزه شما ملحق می شود و به جان باس می افتد و کمک خیلی زیادی می کند. اگر این باس خیلی برایتان سخت است قبل از پریدن روی زمین از روی همان سقف با تیر او را بزنید تا دخلش را بیاورید. فقط مراقب یک چیز باشید و آن هم این است که نگذارید Siegward of Catarina بمیرد. بعد از پیروزی در نبرد، شما یک Fire Gem و Soul of a Demon را دریافت می کنید. سپس اینجا با Siegward صحبت کنید تا Siegbrau و Toast emote را نیز از او بگیرید.

اینجا در نزدیک کالسکه برعکس شده، لبه صخره، Homeward Bone را بردارید. همچنین شما می توانید Large Club را نیز در آن سمت منطقه ای که باس گشت می زد بردارید. حالا به روی یک سقف کوتاه که بالا آمده است و تنها مسیر است بروید. اینجا می توانید یک Pale Tongue و set of Northern gear را نیز بردارید. بعدا این Pale Tongue را به Leonhard در فایرلینک شراین بدهید تا یک کلید به دست آورید. حالا فقط یک راه و یک ساختمان برای وارد شدن و رفتن دارید. اینجا قفس هایی که می بینید تقریبا هیچ کدام زنده نیستند و به راحتی آیتم های Red Bug Pellet را بردارید.

مسیر را به سمت بالا ادامه دهید و از پله ها بالا بروید. یک سالن کوچک سمت چپتان است که یک آیتم در انتهای آن می درخشد. در اینجا دو قفس زنده وجود دارند که اگر دقت نکنید آیتم را زهرتان می کنند!! پس حواستان باشد و آن ها را بکشید و Alluring Skull ها را بردارید. از روی پل رد شوید و دقیقا وقتی بعد از پل کوچک وارد اتاق بعدی می شوید سمت چپتان یک قفس زنده دیگر وجود دارد. دو سگ هم وقتی کمی جلوتر بروید از سمت راست به شما حمله می کنند. بعد از کشتن اینها با احتیاط وارد اتاق بعدی شوید و از پله ها بالا بروید. در این بخش ۴ قفس زنده و همینطور دو Evangelist در طبقه بالاتر منتظر شما هستند. یک صندوق هم اینجا هست که Human Pine Resin را بردارید.

ابتدا کاری کنید تا قفس های زنده بیافتند پایین و آن ها را بکشید و سپس به بخش بالا بروید و دو Evangelist را بکشید. بعد از این که همه آن ها را کشتید از خروجی کنار دو Evangelist که کشتیم روی بالکن بروید و از روی بخش شیب دار سمت چپتان بالا بروید و Flynn’s Ring را بردارید. تا انتهای این بخش بروید و در لبه این بخش یک بخش را در زیر می بینید که می توانید روی آن بپرید. این کار را بکنید و سپس از اینجا به درون برج دایره ای شکلی که کنارتان است بپرید. در سمت مخالف جایی که پریدید Homeward Bone را بردارید و از یک بخش هلالی شکل به داخل برج بروید. اینجا باید خیلی خیلی مراقب باشید زیرا همان طور که می بینید باید تمام این ارتفاع را از بالا، یکی یکی روی پلتفرم های زیرین بپرید تا به کف منطقه برسید و اگر یک اشتباه کنید و درست روی پلتفرم زیری نپرید خواهید مرد. با دقت پایین بروید و در کف منطقه پایین، Mirrah gear set را بردارید. جعبه های اینجا را بشکنید و Chloranthy Ring را نیز بردارید. حالا از تنها راه خارج شوید و پایین بپرید. می بینید کجا هستید؟ پایین پله های جلوی آن درب دو دهنه بزرگ که قفل است و جایی که سگ پشت درخت قایم شده بود و دشمنان به همراه یک Evangelist گشت زنی می کردند. حالا به بونفایر Dilapidated bridge بروید. وقت آن است که از Dilapidated bridge به سمت باس منطقه برویم.

از Dilapidated Bridge به سمت باس Rotted Greatwood

حالا از این بونفایر به سمتی بروید که دفعه قبلی نرفته بودیم. یعنی جایی که آن دشمن قفس به پشت گشت می زند و قبلا هودریک به شما حمله کرده بود. دشمن قفس به پشت را بکشید و از او رد شوید مستقیم بروید. اینجا مسیر جدیدی است. اگر بر طبق راهنما آمده باشید اینجا تقریبا امنیت دارید، لااقل از دست نیزه های مخوف و مرگبار آن غولی که با وی دوست شدیم! اگر با او دوست نباشید اینجا در هر قدم، او از بالای برج نیزه هایی دو برابر اندازه خودتان را پرتاب می کند و دخلتان را پشت سر هم می آورد. خیلی خیلی آرام جلو بروید زیرا اینجا کلی هم دشمنان روستایی هستند. خوشبختانه رفیقتان یعنی غول عزیز پشت سر هم نیزه به این دشمنان شما پرتاب می کند و منطقه را به نوعی برایتان پاکسازی می کند. پس سریع جلو نروید و بگذارید دشمنان بیایند تا با نیزه به فنا بروند. وقتی دشمنان جلویی را کشتید به سمت خانه ای که در انتهای این بخش است بروید و از این خانه هم دشمنانی بیرون آمده و حمله می کنند که آن ها را هم بکشید و یا به نیزه ها بسپارید!

وقتی کل این منطقه پاکسازی شد، می توانید یک عدد Ember، یک عدد Large Soul of a Deserted Corpse، چندین Young White Branch و Reinforced Club که در گوشه و کنار این بخش به وضوح مشخص هستند را بردارید. در سمت راست این بخش و نزدیک خانه، یک بخش شکسته وجود دارد که می توانید روی آن بپرید و Undead Bone Shard را بردارید. مراقب باشید که در رفت و برگشت و هنگام پرش نیافتید و کشته نشوید. اینجا و در سمت چپتان (از قسمتی که وارد منطقه شدید سمت چپتان) که می بینید پر از درخت است چندین آیتم مختلف و خوب وجود دارند که باید درست تمام لابلای درختان را بگردید تا آن ها را بیابید و سعی کنید از قلم نیافتند. این ها شامل full set of Cleric gear (یک اساسین شمشیر به دست اینجا برایتان کمین کرده است) و Blue Wooden Shield و Mortician’s Ashes هستند. بعدا این Mortician’s Ashes را در فایرلینک شراین به Shrine Handmaid بدهید تا یک سری آیتم های جدید به فروشگاهش اضافه شوند.

حالا بعد از جمع کردن تمام این آیتم ها به داخل تنها خانه و ساختمانی که می بینید بروید. یک دشمن چشم قرمز به شما حمله می کند که آن را بکشید. می توانید هم او را بیرون بکشید و بگذارید با نیزه ترتیبش داده شود. در ساختمان از پله ها بالا بروید. بالای پله ها ابتدا مستقیم نروید و ۱۸۰ درجه بچرخید و پشت سرتان یک بالکن می بینید که دویده و روی آن بپرید و روی بالکن Great Scythe را بردارید. حالا مسیر مستقیم پله ها را بروید و وارد کلیسای قدیمی شوید. در انتهای راهرو درب بزرگ دو دهنه سمت راستتان را حتما حتما باز کنید تا میانبر به محل باس ایجاد شود. این همان درب بزرگی است که قبلا پشت آن بودیم و از بالای پله ها قفل بود و به منطقه ای که دشمنان در آنجا به همراه Evangelist گشت می زدند و سگی پشت درخت پنهان بود و .. می رسد. حالا روبروی دربی که باز کردید یعنی در انتهای راهرو سمت چپتان، منطقه ای بزرگ می بینید که یک درخت خیلی بزرگ انتهای آن است و اینجا منطقه باس فایت است. وارد شوید و به سمت درخت بروید.

باس فایت Rotted Greatwood

از لحاظ کلی، Rotted Greatwood یک باس انتخابی است و می توانید بازی را بدون کشتن آن ادامه دهید، اما این باس یک آیتم به خیلی مهم به شما می دهد که هیچ جور دیگری در بازی به دست نمی آید و همین طور دسترسی شما به برخی از برترین سلاح ها و آیتم های بازی را آزاد می کند. اگر می خواهید بعدا که قوی تر شدید برگردید و این باس را شکست دهید می توانید بعد از کشتن Yhorm the Giant in Profaned Capital به اینجا برگردید زیرا در آن منطقه یک سلاح خاص وجود دارد که به طرز شدیدی روی Rotted Greatwood موثر است. مبارزه با Rotted Greatwood تا زمانی که خیلی نزدیکش نشوید شروع نمی شود و می توانید کمی اطراف اینجا را بگردید. اینجا می بینید که تعداد زیادی grunt و حتی نوع چشم قرمز آن ها و… در این منطقه وجود دارند. بهتر است قبل از رفتن سراغ باس اینها را یکی یکی بکشید و منطقه را پاکسازی کنید و دشمنان چشم قرمز و .. را از بین ببرید. حالا سراغ درخت بروید و ضربه بزنید و مبارزه شروع می شود.

در فاز اول مبارزه، باس تعداد حملات متنوع و زیادی را از جمله کوبیدن از بالا روی شما، لگد کردن، هجوم با چرخیدن و حرکت سریع به سمت بازیباز، ضربه زدن با اعضای مختلف و همین طور پریدن به سمتتان برای نزدیکتر کردن خود به شما و … در اختیار دارد. خطرناک ترین آن ها همین است که اجازه دهید او روی شما فرود بیاید! این حمله حتی دامنه اثر زیادی هم در منطقه دارد و باید خیلی مراقبش باشید. خبر خوب این است که این حملات، دیگر دشمنان حاضر در منطقه را نیز از بین می برند. خبر بد هم این است که این ها مدام مجددا ظاهر می شوند و همیشه باید مراقب پشت سر خود نیز باشید. روی بدن باس بخش هایی مثل کیسه های کمرنگ می بینید که در جای جای بدنش پراکنده اند و فقط این ها جاهایی هستن که باید به آن ها ضربه بزنید و بقیه قسمت های بدن باس را بی خیال شوید چون وقت تلف کردن است. باید آن ها را بترکانید تا مقدار نسبتا زیادی از سلامتی باس را بکاهند. درست است که باس بسیار کند است ولی آن قدر بزرگ است که اغلب سخت است بفهمید باید به کدام طرف فرار کنید تا توسط او زیر گرفته نشوید! حتی سپر هم وقتی او روی شما بپرد هیچ فایده ای ندارد. بعد از زدن چندین بخش از این کیسه های سفید روی بدن باس و ترکیدن آنها و کم شدن مقدار معینی از خط سلامتی باس، می بینید که کل زمین این منطقه فرو می ریزد و کلا شما با باس به درون یک بخش گودال مانند پرت می شوید و فاز دوم مبارزه آغاز می شود. افتادن پایین در این بخش سلامتی شما را کاهش نمی دهد و دشمنان دیگر هم مدام در این بخش ظاهر نمی شوند.

در فاز دوم، باس یک دست خیلی بزرگ نیز از درون شکمش در می آورد که بسیار سریعتر و مرگبار تر از دیگر اعضای او است و می تواند شما را بگیرد و با هوا ببرد و آسیب خیلی زیادی به شما بزند و حتی به سمت شما سنگ پرتاب کند. در این فاز دو ۳ حمله جدید نیز به حرکات باس اضافه می شود و مثلا او می تواند بلند شود و مانند حالتی که روی دو پا ایستاده است تغییر حالت دهد و حملات پر دامنه تری را انجام دهد. در اینجا نیز روی قسمت های مختلف بدن باس، نقاط ضعیف و ضربه پذیر زیادی می بینید. در اینجا تیراندازها و بازیبازانی که جادو استفاده می کنند خیلی راحت تر از بازیبازان Melee (مانند من بدبخت) هستند!! آن ها می توانند مقداری فاصله بگیرند و دور باس بچرخند و بخش های ضعیف باس را که حتی بالا هستند و دستشان به آنها نمی رسد را هدف قرار دهند. بازیبازان نزدیک زن باید نزدیک باس باشند و هم حواسشان به حملات باشد و هم این که تا یک بخش از نقاط ضعیف باس به زمین رسید و معلوم شد، آن را بزنند و بترکانند. از همه مهم تر، بخش های ضعیف و کیسه مانند سفید رنگ روی جلوی شکم باس و شانه ها، پشت سر و مچ های اوست. بعد از شکست باس، شما Soul of the Rotted Greatwood و Transposing Kiln را دریافت می کنید. همچنین از انتهای ابن منطقه آیتم های Homeward Bone و یک عدد soul را نیز بردارید و بونفایر Pit of Hollows را روشن نمایید. یک معبد یا Sacrificial Altar در پشت بونفایر وجود دارد که برای کاوننت Mound-makers است و در اینجا می توانید آیتم Vertebra Shackle را برای بالا رفتن رتبه تان در این کاوننت تقدیم نمایید. اگر به مبارزات PvP علاقه ای ندارید این آیتم را الکی تقدیم معبد و کاوننت نکنید. حالا به فایرلینک شراین برگردید و آیتم Transposing Kiln را به Ludleth (شخصیتی که یکی از لردهای Cinder است و روی یکی از ۵ صندلی بالا نشسته است) بدهید. حالا می توانید از اینجا به بعد روح های باس ها را با این شخصیت جهت گرفتن آیتم هایی خاص و فوق العاده تعویض نمایید. شخصیت Hawkwood که روی پله ها نشسته است نیز بعد از کشتن دو باس اگر با او حرف بزنید، یک Heavy Gem به شما می دهد.

در قسمت بعدی راهنما مسیر Rotted Greatwood به سمت Road of Sacrifices را شرح خواهیم داد.

